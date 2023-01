Až 139 tanků Leopard může dostat Ukrajina. Čeká se na Berlín

reklama

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 93% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2909 lidí podle americké CNN Rusko v posledních měsících vyslalo desítky tisíc nových vojáků pro posílení frontové linie na Ukrajině.



Podle amerického vysokého vojenského představitele se však tyto nové síly Moskvě příliš neosvědčily, jelikož noví vojáci na frontové linie dorazili „špatně vybaveni a vycvičeni“ a byli na frontu vysláni příliš brzy. Podle předsedy sboru náčelníků štábů generála Marka Milleyho již Rusko utrpělo ztráty „výrazně přes“ stovku tisíc padlých a zraněných v boji.



Ani vysoké ztráty však nic nemění na současné nelehké situaci ukrajinských sil v okolí částečně obklíčeného Bachmutu, kterého se ruské jednotky snaží zmocnit již několik měsíců. Tvrdé boje podle ruského vojenského bloggera Rybara mezi oběma stranami měly probíhat na jihozápadě města, kde se ruské síly snaží ztížit situaci obránců města a zcela jej odříznout od zbytku ukrajinských sil.

?????????? Soledar Direction

Situation as of 13:00 Kyiv Time, January 23, 2023 pic.twitter.com/yj8AwpG745 — Rybar in English (@rybar_en) January 23, 2023

V úterý ráno se rovněž opět ocitl pod palbou již osvobozený Kupjansk v Charkovské oblasti, kde ruské síly zaútočily na obytné budovy. Civilní cíle a infrastrukturu měla Moskva ostřelovat v pondělí také dle Ukrinformu ve Vovčansku.



Britský server The Guardian a německý server rnd.de pak informují, že by německá obranná skupina Rheinmetall mohla Ukrajině dodat až 139 tanků Leopard typu 1 a 2.



Že je takováto pomoc napadené zemi možná, potvrdil mluvčí společnosti v době, kdy Německo svou podporu Ukrajině akcentuje jen velmi opatrně a v posledních dnech váhalo i s vydáním souhlasu k exportu tanků Leopard 2, což se setkávalo s ostrými stanovisky vůči Berlínu od mnoha spojenců NATO, především pak Varšavy.



Nedělní vyjádření německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové, že její země „nebude stát v cestě“ Polsku, které na Ukrajinu vyšle tanky Leopard, vyvolalo podle Gurdianu v Berlíně určitý zmatek. Prozatím prý zůstává nejasné, zda její výroky svědčí o změně vládního postoje, nebo jde pouze o pokus strany Zelených napravit zpackanou komunikační strategii kancléře Olafa Scholze.



Polsko zopakovalo, že je připraveno vyslat na Ukrajinu tanky i bez souhlasu Německa. Polský premiér Mateusz Morawiecki prohlásil, že jeho vláda bude žádat Berlín o souhlas s vysláním tanků Leopard na Ukrajinu, ale tento souhlas označil za „druhořadý“. Mluvčí německé vlády uvedl, že Berlín zatím neobdržel od Polska ani od žádné jiné země žádost o povolení takového transferu.

Fotogalerie: - Kříže před německou ambasádou

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg je pak podle Reuters přesvědčen, že aliance brzy najde řešení ohledně dodávek bojových tanků na Ukrajinu. „V tomto klíčovém okamžiku války musíme Ukrajině poskytnout těžší a modernější systémy a musíme to udělat rychleji,“ řekl Stoltenberg novinářům, když stál po boku německého ministra obrany Borise Pistoria se kterým předtím o věci jednal.



Na Ukrajině však mezitím budí pozornost zejména snaha Zelenského očistit svou zemi od korupce. Al-Džazíra poukazuje, že ukrajinský prezident prohlásil, že téměř rok po ruské invazi do země provede změny ve vládě a bezpečnostních složkách v rámci obnoveného boje proti korupci a hovořil o tom, že „je na spadnutí“ reorganizace ve veřejné správě.



Rezignaci krátce po zahájení Zelenského boje proti korupci oznámil i zástupce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko. Důvod sice neuvedl, BBC tvrdí, že podle ukrajinských médií by vše mohlo souviset s plánovanými změnami ve státní správě.



Nedlouho po Tymošenkovi oznámil rezignaci náměstek ministra obrany Vjačeslav Šapovalov zodpovědný za zásobování vojáků potravinami a vybavením, jehož stál místo skandál s předraženými potravinami pro armádu.

Fotogalerie: - Rusové za Ukrajinu

Zelenskyj v neděli slíbil, že se „nevrátí to, co bývalo v minulosti, to, jak žili různí lidé blízcí státním institucím“ a oznámil, že mu došla trpělivost s tím, že mnozí neskončili s „pochybnými obchody“ ani během napadení země.



„Pokud to nepůjde civilizovaným způsobem, bude se postupovat podle válečných zákonů. To se týká jak nedávných nákupů generátorů, tak čerstvých skandálů v resortu obrany,“ dal jasně najevo, že korupci nebude tolerovat.



Ukrajinský prezident dnes rovněž avizoval, že po aféře náměstka generálního prokurátora Oleksije Symonenka, jenž rezignoval poté, co ukrajinská média zjistila, že přelom roku trávil s rodinou ve španělské Marbelle, učiní přítrž tomu, aby si státní zaměstnanci v době války cestovali na dovolené do zahraničí.



Ukrajinští úředníci tak již nově dle Zelenského nebudou moci cestovat do zahraničí na dovolenou nebo za jiným než vládním účelem. Omezení se má týkat vykonavatelů práva, náměstků, státních zástupců a všech, kteří mají pracovat pro stát a ve státní správě.

Psali jsme: Zelenskyj: Rusové ukradnou vše. Celé továrny Německo rozpolcené kolem dodávky tanků Ukrajině Babiš a mír? Toto k tomu řekl „mírový štváč“ Stropnický. Také ke kampani generála Tanky? Asi budou. Jenže je v tom zádrhel. „Noční můra“ pro Ukrajinu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.