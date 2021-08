BIS? Babiš se Zemana nebojí, ujišťuje poslanec ANO

Poslanec ANO Adam Kalous má za to, že by BIS měla co nejdříve vědět, kdo ji povede v příštím období. Sám se jasně postavil za stávajícího šéfa Bezpečnostní informační služby, plukovníka Michala Koudelku. Podle Kalouse by měl ve funkci pokračovat.

Adamu Kalousovi se nezdá šťastné, že vláda dosud nerozhodla o osudu stávajícího šéfa BIS Michala Koudelky. Tomu již za týden končí jeho první pětiletý mandát, ale vláda by ho mohla vyslat do druhého. Leč zatím to neudělala. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dokonce naznačil, že vláda možná ani nerozhodne, a BIS dočasně povede Koudelkův zástupce Jan Pavlásek. O příštím šéfovi BIS by tak mohla rozhodnout až další vláda.

Podle Kalouse to ale opravdu není nejlepší nápad, protože i BIS si zaslouží jistotu v tom, kdo ji povede příštích pět let. Jako člen komise, která se prací BIS zabývá, by prý Babišovi doporučil, aby tajnou službu i dál vedl právě Koudelka.

„Doporučil bych mu pana Koudelku. Jako člen komise k BIS jsem byl poměrně dobře informován, co Bezpečnostní informační služba předkládala ve svých zprávách. Pan Koudelka reagoval na naše dotazy. Naposledy dostal podporu v kauze Vrbětice,“ podotkl Kalous.

Odmítl, že by se Babiš bál prezidenta Miloše Zemana, který dává nepokrytě najevo, že by se Koudelky rád zbavil. Aby ukázal, co si o agentech BIS myslí, označil je nezdvořile za „čučkaře“.

„Pan premiér se prezidenta určitě nebojí. Před jmenováním ředitele BIS nejde utéci. Dle mého se jedná o jedno z nejtěžších rozhodnutí, které pan premiér musí učinit,“ pravil Kalous.

