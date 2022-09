Babičky a dědečkové, nenechte se přemluvit! Ani od ČT. Výzva do voleb

reklama

Ve svém nedávném projevu prezident Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, kterou následovala vlna útěků ze země, ale také protestů a ze strany místních odpůrců Ruska i posměšků. Dodejme, že vyhlášení mobilizace se očekávalo už několikrát, nejvíce na výročí konce 2. světové války. Může podle vás mobilizace Rusku pomoci? A smějí se dotyční oprávněně?

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 8% Podle strany 79% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 9377 lidí

Kromě toho vyměnilo Rusko velitele pluku Azov a další vojenské zajatce, včetně občanů jiných zemí, za své zajatce a bývalého oligarchu Viktora Medvedčuka. Co za tím krokem vidíte? Je to snaha ukázat, že dohoda s Ruskem je stále možná? Či signál nově odvedeným, že pokud padnou do zajetí, tak v něm nebudou navždy?

Nevidím do hlav ruským, ukrajinským ani jiným vojenským či politickým představitelům, ale obě varianty, které nastiňujete, jsou reálné. Na druhou stranu výměny zajatců mezi znepřátelenými stranami probíhají docela běžně.

Fotogalerie: - Rada seniorů

Co si myslíte o výzvě, která koluje internetem a má za cíl odradit voliče od toho, aby rozlišovali mezi komunální a velkou politikou, respektive aby přes volby do komunální politiky poslali vzkaz vládě? Může to fungovat?

Dle mého jen částečně. Komunální volby jsou zkrátka jiné a často jsou u nich preference voličů stavěny jinak. Voliči reagují na známost mezi volenými kandidáty i na to, jak které zastupitelstvo, starosta, hejtman či primátor konali ve prospěch dané obce či města.

Psali jsme: „Promiň, Franto, nebudu tě volit, předseda je kr*tén, ty mi energie nezajistíš.“ Šíří se Českem. Vážné

Půjdete ke komunálním, popř. senátním volbám? Máte nějaké své doporučení?

Bohužel jsem v době konání voleb v zahraničí, takže k nim nezavítám. Ale i kdyby, tak bych čtenářům žádné konkrétní doporučení a jména nedával. Volíme každý za sebe v rámci svého nejlepšího vědomí a svědomí. Čtenářům bych doporučil, aby se nenechali zmanipulovat propagandou mainstreamových médií – s těmi veřejnoprávními v čele. Aby se báby a dědové nenechali přemlouvat tak, jak se nám toho času snažili nabulíkovat uvědomělí svazáci s Mádlem, Issovou a Zelenkou v hlavní roli. Stejně tak ať se nenechají přemlouvat ani vnučky a vnuci. Ať si všichni navzájem v klidu řeknou a vyslechnou argumenty a protiargumenty a ať se rozhodnou dle své vlastní zkušenosti a rozumu. Bohužel se na závěr nevyhnu svému tradičnímu citátu, který nepochází z mé hlavy: kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili.

Prezident Biden už pokud ne oficiálně, tak minimálně veřejně odpískal pandemii covidu. V mezičase se v Česku Ministerstvo zdravotnictví opět snaží nalákat lidi na očkování se sloganem, že prodělání nemoci neznamená imunitu. Snaží se snad nalákat ještě pár těch, kteří v očkování skálopevně věří, nebo už se jedná jen o alibi, že kampaň udělali?

Senilní figurka a čtecí zařízení na postu amerického prezidenta pan Biden konkrétně uvedla: „Když se rozhlédnete, nikdo nemá roušku a všichni vypadají, že jsou v docela dobré kondici.“ Průser a na pováženou je, že v „docela dobré kondici“ není hlava USA. Jinak doufám, že už i pologramotní jedinci s IQ nižším trojnásobku Drahoše či Novotného tuší, co za bejkárnu byla Hra na covid. Jinak bohužel prakticky jakákoliv aktivita ministerstva pro likvidaci zdravotnictví je od počátku PR pandemie kontraproduktivní a v neprospěch zdraví nás občanů. Tudíž mě nepřekvapuje ona snaha vstříknout dlouhodobými testy neprověřené nakoupené vakcíny do testovacích krys, pardon občanů.

Psali jsme: Pavel Novotný: Kdo přivede na Rajchla dítě, ať mu ho vezme sociálka. Budete koukat, co chystám! Putina pověsit za koule a odřezávat kůži

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS pro PL uvedl, že zastropováním cen energií si vláda zakoupila čas, aby mohla situaci nějak skutečně vyřešit. Jak odhadujete šanci, že se toto „skutečné řešení“ podaří vládě nalézt? A není obětování státního rozpočtu na úkor občanů poněkud babišovské?

O alibisticky zakoupený čas šlo zcela nepochybně. Víte, kdyby šlo o obětování rozpočtu na úkor vlastních občanů, tak bych to ještě docela chápal. Jakkoliv by to babišovské třeba bylo. Nicméně vláda eurosoudruha Fialy obětovala státní rozpočet ve jménu – z drtivé většiny, za čímž si stojím – ukrajinských zbohatlíků – a rusko-ukrajinského konfliktu. Samozřejmě byli by hloupí, kdyby nebrali. Tudíž prakticky celá vina leží na Fialově vládě. Pro občany zvládnutelné řešení se vládě jinak nalézt nepodaří, protože to ani není v jejím zájmu. Befél shora, kteří tito lokajové musí plnit, je dán v rozporu se zájmy občanů České republiky. O tom jsem přesvědčen.

Německo opět trhá rekordy. Za srpen má největší meziroční inflaci v historii měření a dle ekonomů jí ještě není konec. Deník Wall Street Journal pak informuje, že evropské firmy se buď přesunují, nebo uvažují o přesunu do USA. Pomalu to začíná vypadat, že ti, kdo tvrdí, že na konfliktu vydělají USA a Evropa masivně prodělá, mají pravdu. Váš komentář?

Qui bono. Je třeba hledat v čí prospěch. A pokud se na konflikt podíváme pokud možno objektivně, pak vidíme zcela evidentně, že USA – mimo jiné – na něm v řadě ohledů profitují, zatímco Německo a celá Evropská unie jsou jím nejen ekonomicky likvidovány. Respektive v důsledku jejich občané. Tedy my všichni. Tečka.

Psali jsme: Zastropování cen: Ve vládě už tušili, co z EU přijde. A vydělá kdo? Řekl to. Pohrdá jejich rozumem! Komentátor se znovu podíval, co vzkázal Fiala zaplněnému Václaváku Banda diletantů a lidských hyen. Nejhorší vláda od roku 1989, vzkazuje Vyoral IQ tykve. Vyorala tento týden zaujaly dvě dámy. Jedna ministryně nám zatopila, bohužel jen obrazně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

koronavirus Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.