Babiš: Bez ruského plynu se neobejdeme. Dlouhodobé kontrakty!

„Mám informace, že premiér Orbán chce prosazovat finanční pomoc Egyptu, finanční pomoc Evropské unie, v rámci toho, že nastavuje efektivnější zastavování ilegální migrace,“ oznámil Babiš.

V4 je podle něj silným uskupením, které z Babišova pohledu představuje budoucnost Evropy, protože tu žijí pracovití lidé, kteří se snaží hájit Evropu. „Byla by škoda, kdyby se ten blok rozbil. Příští premiér, až se zúčastní Evropské rady, protože tam to funguje úplně jinak, než se píše v novinách. Piráti to chtějí rozbít, ale já doufám, že si příští premiér uvědomí, jak je to důležité,“ hájil pozici V4 Babiš.

Pár slov pronesl i na konto zhoršující se koronavirové situace.

„Znovu a stále dokola vyzýváme lidi, aby se očkovali. Ten nárůst případů za včera je obrovský, za včera 80 procent lidí, kteří skončili v nemocnicích, nejsou naočkovaní. Já už nevím, jak máme lidi přesvědčit, že skutečně jediné řešení covidu-19 je očkování. Říkáme to stále dokola, lidi už si mohou vybrat vakcíny, praktici už mají i ten Pfizer, přesvědčujeme lidi a to je všechno, co můžeme udělat. My jsme nikdy nechtěli zavést povinné očkování,“ pravil Babiš.

Příští vládě Petra Fialy se vysmál, označil ji za polistopadový kartel a konstatoval, že někdejší členové vlády ODS chtěli zrušit Akademii věd ČR a teď se snaží vytvořit nové zbytečné funkce. „Ta nová koalice slibovala, jak bude šetřit a teď dělá pravý opak. Ale je logické, že pokud je tam pět stran, tak potřebují mít ty posty, potřebují mít to zázemí a potřebují ty výhody. Kvůli tomu šli do politiky,“ nešetřil ostrými slovy Babiš.

Zdůraznil také, že EU se v budoucnu neobejde bez ruského plynu. „Je potřeba si přestat hrát na to, že to zvládneme bez ruského plynu. My potřebujeme dlouhodobé kontrakty."

