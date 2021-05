Babiš: Nevěřte, že zadlužujeme příští generace. To já...

reklama

„Začnu samozřejmě s očkováním. Ano, i minulý týden jsme zrychlili. Zrychlili jsme o 5,5 procenta, a podařilo se nám konečně naočkovat 100 tisíc lidí, a to třikrát za sebou. Znovu opakuji, že jsem mluvil o kapacitě, ale teď už je to realita. Takže očkujeme až 100 tisíc denně. Očkujeme nadoraz Pfizer. Udělali jsme pořádek v těch dodávkách a rozdělení mezi praktiky a očkovacími místy. To znamená, že Astra Zeneca a Janssen jsou jenom u praktiků, tam se čeká na druhé dávky, a Moderna se doočkovává na očkovacích místech,“ začal s palčivým tématem očkování Babiš.

„Dobrá zpráva je, že mladší věkové kategorie projevily relativně velký zájem, čeká tam na první očkování 168 tisíc ve věkových kategoriích 30 až 50 let. Na základě toho jsme se rozhodli, že otevřeme už veškeré věkové kategorie, to znamená 16 až 29 let – to je počet lidí 1.485.433 osob. Tuto kategorii pro registraci otevřeme ze čtvrtka na pátek, to znamená z 3. na 4. června. Je dobře, že se ještě doregistrovávají lidi ve věkové kategorii 30+ a že je tam velký zájem. Já bych chtěl znovu poděkovat všem. Všem našim zdravotníkům, chtěl bych poděkovat praktikům, chtěl bych poděkovat krajským koordinátorům, krajským koordinátorům praktických lékařů, chtěl bych poděkovat hejtmanům, vojákům. Všem, kteří očkují,“ sdělil Babiš.

Stavební zákon: různé dezinformace

„No a samozřejmě vám všem, kteří se chcete nechat naočkovat. Protože to je skutečně zásadní. Moc děkujeme za ten zájem, my samozřejmě podle projeveného zájmu se budeme snažit ještě přesvědčovat lidi, kteří na tom očkování nebyli. Dnes se naočkuje i moje paní, dostala první termín. Půjdu ji podpořit. Nějak jsem ji ukecal, aby šla také příkladem, jako jsem šel já. Jako jeden z prvních. Ohledně covid pasu, protože se blíží léto. My jsme aktivní, jsme mezi pěti zeměmi, které pouštějí QR kód založený na evropském standardu. Toto by mělo začít v Evropě od 7. června. Znamená to, že všechny země, které se ztotožní s tímto projektem Evropy, budou zahrnuty, a vy budete moci používat tenhle certifikát, který od 7. 6. si můžete, respektive naši občané od 1. 6. a cizinci od 7. 6., vyzvednout na portálu ocko.uzis.cz,“ dodal Babiš.

„Co se týče pravidel používání v ČR, tam vláda zítra bude projednávat úpravu toho zákona, který už byl ve Sněmovně. Bylo by dobré, aby pan ministr zdravotnictví oslovil i opozici, abychom si to vydiskutovali vzájemně, protože je to důležité. Aby zkrátka z toho nevznikl nějaký politický problém, abychom se všichni ztotožnili s tím, jakým způsobem a kde u nás doma tento certifikát používat. Znovu děkuji všem, kteří se chtějí očkovat. Zabráníme tím šíření koronaviru. Jenom chci připomenout, že ten koronavir je tady stále mezi námi. Dobře víte, že Nejvyšší správní soud rozhodl o uvolnění téměř všeho od zítra. Prosím vás, buďme opatrní. Není to ještě za námi. Jsou různé mutace, které se šíří po světě. Bylo by fajn, aby to tentokrát dopadlo velice dobře. Z těch ekonomických věcí,“ míní.

„Jsem rád, že stavební zákon nakonec prošel třetím čtením Sněmovny. Jsou různé dezinformace. Já bych chtěl skutečně ubezpečit všechny, že ten nový stavební zákon myslí na přírodu, myslí na kulturní památky. Jsou různé dezinformace o tom, co všechno to zapříčiní. Není to pravda, zrychlí to stavební řízení. Jsme jedni z nejhorších na světě, a díky tomuto zákonu se skutečně posuneme dopředu. Jsem přesvědčen o tom, uvidíme, jak se k tomu postaví Senát, že je to důležité, a že není dobře, aby opozice říkala: ne, my to teď nechceme, my to uděláme. Měli možnost to udělat v minulosti, neudělali to. Myslím si, že je to historický úspěch, že se to povedlo, ve Sněmovně zatím. Ohledně peněz REACT-EU pro zdravotnictví. Já jsem rád, že je takový obrovský zájem,“ dodal.

„Znovu opakuji, že to není žádná klikačka, že se to nerozhoduje podle toho, kdo se kdy přihlásil. Paní ministryně Dostálová hledá řešení s hejtmany, abychom vyhověli všem zdravotnickým zařízením. Ministerstvo pro místní rozvoj se domluvilo s Ministerstvem zdravotnictví, že zdravotníci dostanou odměnu za nasazení při řešení covidové krize, dostanou lázeňské poukazy. Co se týče mého oblíbeného tématu, to jsou samozřejmě důchody. My jsme rozhodli, že pro příští rok navýšíme důchody celkem o 760 korun v průměru. Pokračujeme v plnění našich slibů. My jsme slíbili, že se dostaneme na 15 tisíc, to jsme už překonali koncem prvního čtvrtletí. Takže tak, jak jsme udělali maximum pro příjmy našich zaměstnanců, pro všechny zaměstnance – že jsme snížili daň o 7 procent, mimochodem, pokud jste četli různá média, tak úspory domácností stouply o 300 miliard za covidu – tak by bylo skvělé, aby tyto peníze jsme utratili u nás doma, a zase s DPH je dostali i do rozpočtu. Naše vláda udělala maximum pro to, abychom na naše důchodce nezapomněli. Já myslím, že každý si pamatuje, jak stávající opozice od roku 2009 do roku 2013 nenavýšila ani o tisícovku. My jsme všechno splnili, co jsme slíbili. Myslím si, že si to všichni pamatují. Není potřeba se k tomu vracet. Důchodci jsou priorita pro nás. Doufejme, že i po volbách někdo na důchodce myslet bude. Pokud my budeme ve vládě, tak určitě to bude nadále pro nás priorita,“ zmínil dále předseda vlády.

Velký zájem mladé generace

„Zahrádkářský zákon. Opozice se mi vysmívala, že... proč jsem ho prosazoval. No, protože je to důležité. Po 20 letech mají konečně zahrádkáři zákon. Proč? Protože když si vezmeme například v Praze, Praha měla v roce 2008 na 450 zahrádkářských osad, a územní plán teď počítal jenom se 112. Všude se to snižuje. Dokonce v Brně schvalují územní plán, který počítá se zrušením 50 procent ploch zahrádkářských osad. My, starší generace, si pamatujeme, ještě když nebyly řetězce. Dneska máme všichni pocit, že všude je dost potravin, ale tak, jak neočekávaně přišel vir, tak doufejme, že tady se nic nezmění. Ale my jsme v mládí chodili do zahrad, pracovali jsme celý rok na zahradě, a potom jsme zavařovali. Udělali jsme kompoty, marmeládu, džem. A měli jsme z toho obrovskou radost. Takže v soběstačnosti potravin, to jsme bohužel ‚díky‘ našim tradičním stranám po revoluci propásli. Tady je šance podpořit naše zahrádkáře,“ dodal Babiš.

„Jsem rád, že i mladá generace má o to velký zájem. Myslím si, že je to skvělá zpráva, že se nám to konečně po 20 letech podařilo. Protože už první pokus byl v roce 2001, bylo to zamítnuto. Druhý pokus dokonce 2009 až 2010 zavetoval prezident Klaus. Třetí pokus také nevyšel. Dobře víte, že jsme urputní, takže nakonec jsme to dotáhli do konce. Byl jsem na výjezdu, zase mezi lidmi. Bylo to skvělé na Moravě. Slivovice, vínko, koláčky. Moc jsem si to užil. A samozřejmě Baťův kanál. Rozšířili jsme rekreační přístav ve Veselí nad Moravou. Baťa je legenda. Myslím si, že Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk a Baťa – to jsou ta nejdůležitější jména naší historie. Chtěl bych poděkovat Ředitelství vodních cest, Povodí Moravy, městu Veselí nad Moravou a samozřejmě obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, že tuto investici, u které jsem byl v lednu 2020, dokončili. A že ten plán, který jsme stanovili, že budeme investovat dalších 12 velkých investic do Baťovu kanálu ve výši 2 miliardy, se nadále bude realizovat. Takže ani v rámci krize jsme nezastavili investice. Naopak, my říkáme, že se z krize proinvestujeme. S panem Havlíčkem jsme dořešili, a bylo to na vládě, Národní plán obnovy. Obsahuje 41 procent zelených projektů za 82 miliard,“ řekl Babiš.

„Myslím si, že my se nebojíme těch zelených řešení, ale samozřejmě to nesmí zásadním způsobem ohrozit naši ekonomiku a zaměstnanost. Rozjíždíme podporu elektromobility, připravujeme Gigafactory, míříme k nízkoemisní energetice, zrychlujeme útlum uhlí. Myslím, že v EU jsou všichni nadšení, a já jsem o tom mluvil v pondělí na Evropské radě a pan Havlíček ve čtvrtek. Bojujeme za navýšení modernizačního fondu o desítky miliard, abychom jako jedna z nejvíce průmyslových zemí v přepočtu na HDP, aby to bylo fér, aby ty peníze byly rozděleny spravedlivě. My jsme jedni z nejlepších v třídění plastového odpadu a v recyklaci. Tam jsme dokonce v první evropské pětce. Patříme ke špičce v třídění plastových a papírových odpadů. Tam je důležité, abychom ty plasty, které zamořují naši planetu, likvidovali. Tolik, co se týče ministra Havlíčka. Paní Schillerová. Ano, naše obce... my jsme včera měli skutečně skvělou společnost. Bylo tam plno starostů menších obcí. Samospráva, obce a kraje, jsou ve velmi dobré finanční kondici,“ dodal Babiš.

„Kraje hlásí za 3 měsíce přebytek 3,5 miliardy, obce dokonce 14,1 miliardy. Meziročně se úspory obcí a krajů zvýšily o 31,8 miliardy. A jelikož kraje jsou většinou v rukou opozice a obce taky, tak vždycky, když se nás ptáte, proč je deficit – no, protože ty peníze samozřejmě i významnou měrou přistály na vašich účtech. Taková Praha má desítky miliard, a vůbec ani ty peníze v zásadě nepotřebuje, protože moc neinvestuje. Já jsem v minulosti žádal paní Schillerovou, aby vyřešila tzv. menstruační chudobu. Ano, asi 70 tisíc našich žen má velký problém vůbec si nakoupit dámské hygienické vložky. Vláda to podpořila, paní Schillerová to předložila. 70 tisíc žen dostane přes SSHR a přes potravinovou banku každý rok až 2 miliony kusů vložek, které budou distribuovány sociálně nejslabším ženám,“ řekl Babiš.

„Ano, může se to zdát populistické. Navrhl jsem, abychom zmrazili platy ústavních činitelů. Nevidím důvod, proč by poslanci a další měli mít nárůst platů o 5,9 procenta. Já si myslím, že do politiky by měli chodit víceméně zabezpečení lidé, ne aby se živili politikou, jak je to u nás zvykem. Budu samozřejmě napadán, že je to populistické, ale jsem o tom přesvědčen, že to teď není namístě. Protože my jsme snížili daně, tím mají lidé vyšší příjmy, a s nějakým navyšováním platů se z toho důvodu nepočítá. Prominutí DPH na respirátory bude pokračovat, stejně jako záruka Covid plus. Digitální daň 5 procent, rozpočtový výbor to doporučil. Výhled naší ekonomiky – letos stoupne o 3 procenta, příští rok 3,9 procenta. Takže vypadá to skvěle, vracíme se do normálu. Máme na to, naše ekonomika je velice robustní. Myslím, že to znovu zvládneme.

Nevěřte tomu, že zadlužujeme pro příští generace. Já jsem byl ten, který začal snižovat dluh, když jsem nastupoval jako ministr financí v lednu 2014 – bylo to přes 40 procent. Minulý rok jsme stále byli níže, než když jsme nastupovali. Opozice, která nás kritizuje, nás zadlužila i v dobrých časech při růstu 6 procent. My to znovu zvládneme, protože už jednou jsme to zvládli a víme, jak na to.

Přeji vám hodně zdraví. Hlavně se očkujte. A dávejte na sebe pozor. Ten vir tady stále je,“ uzavřel Babiš.

