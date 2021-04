Babiš: Očkování bude opakovaně. 2022, 2023. Takže pozor

reklama

„Máme naočkovaných víc než dva miliony dávek, ve středu 14. dubna otvíráme registraci pro seniory 65+ bez omezení a zítra, 12. dubna rozvolňujeme, dost zásadně. Tak prosím vás, buďte opatrní, máme tady brazilskou a jihoafrickou mutaci, tak by bylo skutečně nešťastné, kdychom si to pokazili,“ prohlásil premiér směrem k voličům v úvodu videa.

„Já doufám, že ty Velikonoce se neprojeví na epidemiologické situaci, protože všichni se už těšíme na to, že se vrátíme do normálu, a do normálu se vrátíme díky očkování a díky tomu, že budeme dodržovat ty doporučení ministerstva zdravotnictví a té expertní skupiny,“ apeloval Babiš dále na sledující. Situace podle něj není stále ještě úplně ideální a zlepšuje se pomalu. V nemocnicích stále máme podle premiéra „vysoký stav“ a na jednotkách intenzivní péče podle Babiše leží 1241 osob.

„K tomu očkování, funguje dobře. Samozřejmě, bohužel, vakcín je málo. Jak je známo, my jsme všechno objednali u Evropské komise a objednali jsme jich dost. Téměř 27 milionů vakcín. Očkování je stále dobrovolné,“ informoval Babiš s tím, že vláda má objednáno dostatek vakcín, aby do konce června naočkovala 5 milionů občanů a do září by měla být schopna naočkovat dalších 5 milionů.

„Samozřejmě se snažíme zrychlit ty dodávky. Já se nechci moc vracet k tomu co se stalo v rámci Evropské unie. My potřebujeme více vakcín. Děláme pro to všechno, já píšu různě po světě prezidentům a premiérům, ale o tom teď nechci mluvit. Co je důležité, abychom se asi připravili, že se budeme muset očkovat pravidelně. To znamená, že ministerstvo zdravotnictví musí určit očkovací strategii už na leta 2022 a 2023.“ Očkování podle Babiše tedy funguje a jednotlivé problémy se řeší. Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger se musí dle premiéra zabývat zejména trasováním a „sekvenováním“.

„Epidemiologická situace – tam vznikl problém, který budeme řešit i dnes, a to je, že v podstatě ta skupina doktora Smejkala a pana Kulveita, se kterým jsem i mluvil, dává ta doporučení pozdě. A to není jejich chyba. My tomu musíme dát úplně jiná pravidla,“ uvedl Babiš ke spolupráci s lidmi na ministerstvu zdravotnictví.

Premiér také přiblížil, co znamená dnešní ukončení nouzového stavu. „Otvírají se okresy, děti se vrací do škol, obnovují se farmářské trhy, rozvolňují se malé obchody s dětským oblečením a obuvou. Otvírají se papírnictví. Takže dáváme do pohybu obrovské množství lidí a skutečně musíme být opatrní. Musíme vnímat, že ty stavy v nemocnicích jsou vysoké, máme tady různé mutace a byli bychom strašně neradi, kdychom museli zase zavádět opatření, které by byly proti rozvolňování. To určitě nechceme,“ snažil se ujistit občany opětovně Babiš.

