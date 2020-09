Babiš: Pět tisíc pro důchodce není korupce ani úplatek před volbami

reklama

Rychlé změny v plánu plošných opatření, týkající se povinnosti nošení roušek ve školách, vyvolaly mezi lidmi velké zmatky. Premiér odmítá kritiku, že by to poukazovalo na to, že by byli špatně připraveni: „To není otázka připravenosti státu, ale rozdílných názorů jednotlivých epidemiologů,“ konstatoval předseda vlády.

„17. srpna jsme řekli, co se stane 1. září. Nic jsme nezavedli, ale změnili jsme stanovisko před tím, než opatření vešlo v platnost,“ doplnil Babiš.

Na takzvanou druhou vlnu koronaviru jsme podle ministerského předsedy připraveni. „Určitě, jsme připraveni. Připravujeme se na takzvanou druhou vlnu, jak o tom každý mluví, nebo spíš na chřipkové období, které u nás zasáhne každý rok od listopadu do února až 900 000 lidí. Takže jsme se poučili z první vlny, to znamená, že v této chvíli mají všechny resorty zásoby zdravotních ochranných pomůcek na dva měsíce, do Státních hmotných rezerv připravujeme železnou rezervu na dva měsíce pro všechny – je tam až 75 milionů roušek, téměř 12 milionů respirátorů FFP2 a tak dále,“ upřesnil premiér.

„Dnes jsme oznámili aplikaci eRouška on-line, nejjednodušší systém pro varování před nakažením. Sedm dní v týdnu funguje telefonní linka 1221,“ pokračoval Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K obavám hlavní hygieničky Jarmily Rážové, že bude možné trasovat ne víc než 750 nově nakažených denně, podotkl: „Budeme trasovat tolik lidí, kolik bude potřeba. Nemůže být strop, odmítám strop. Budujeme páteřní síť odběrných míst a laboratoří, připravujeme se po všech stránkách.“

V současnosti se velmi diskutuje i jednorázový příspěvek pro seniory. Babiš zdůraznil, že příspěvek pět tisíc pro důchodce nemá však nic společného s volbami: „Není to žádná korupce, nemá to nic společného s volbami, jak někdo říká, není to žádný úplatek. Rozpočet pro příští rok je napjatý, tento rok dopadne lépe než schválený deficit 500 miliard. Je tam prostor, nemá to nic společného s volbami,“ vysvětlil s poukazem, že Česko má nejnižší důchody z celé Evropské unie. Kvůli viru jsme podle jeho slov v situaci, kdy musíme podpořit všechny občany naší země.

Psali jsme: Útoky na Orbána. ,,Východ je nad Západem,” usmál se. Další útoky. A pak si vzal slovo Babiš Česko překročilo červenou čáru, řekl čínský ministr. Takhle ne, zastalo se nás Německo Vystrčil, Babiš a důchodci. Dominik Hašek udeřil Premiér Babiš: Mottem konference byla Evropa po covidu a brexitu









Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.