Babiš a Okamura nahoru, ČSSD dolů. Průzkum to řekl jasně

Podle agentury Median by sněmovní volby v současnosti vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta hlasů, druhá by skončila ODS, kterou by volilo 14,5 procenta lidí. Do Sněmovny by se podle serveru Novinky.cz dostali ještě Piráti, SPD, ČSSD, KSČM, lidovci a STAN.

„Zisk vládního hnutí ANO je podle Medianu stabilizovaný na úrovni kolem 30 procent, zatímco koaliční ČSSD mírně oslabila o půl procentního bodu, když jí podporu vyslovilo 8,5 procenta respondentů,“ uvádí server Novinky.cz.

Jako druhá nejsilnější partaj pak v průzkumu figuruje ODS se ziskem 14,5 procenta hlasů a třetí strana Pirátů, kterou by volilo 12 procent lidí, což znamená oproti minulému měsíci pokles o dva procentní body.

„Naopak posílení zaznamenala SPD Tomia Okamury, která se po delší době vrátila na deset procent, dubnový průzkum jí přisuzoval jen 7,5 procenta. Sestup o půl procentního bodu zaznamenali komunisté se ziskem šesti procent,“ uvádí server.

Lidovce by volilo 5,5 procenta lidí a STAN by se do Sněmovny dostal s podporou pěti procent respondentů. Do sněmovních lavic by nezasedli zástupci TOP 09, kteří by se ziskem 4,5 procenta hlasů zůstali před branami dolní komory. „S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do Sněmovny,“ připomíná zpráva Medianu podle serveru Novinky.cz.

Dotazování respondentů probíhalo v době kampaně před volbami do Evropského parlamentu a zapojeno bylo 1 003 respondentů. Volební účast by byla srovnatelná s poslední účastí u sněmovních voleb, tedy v rozmezí 63 procent.

autor: sla