Babiš a „podklady na Lipavského“. Mistr světa v mafiánských praktikách, vzkazuje Pekarová a volá po rezignaci

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si měl vyžádat od svého týmu informace o ministru zahraničí Janu Lipavském slovy: „Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da.“ Zároveň se vyptával na jeho rodinu, ženu a děti. Podle vládních poslanců jsou to nechutné praktiky STB a ostuda naší politiky. Babiš se hájí tím, že chtěl jen vyhledat veřejně dostupné informace o dětech Lipavského kvůli rozpravě ve Sněmovně o posílání Čechů do války na Ukrajině. Špičky hnutí ANO více než Babišův mail „děsí“, že byla soukromá komunikace zveřejněna v médiích.

Lipavský v nedělních Otázkách Václava Moravce označil Babiše kvůli přístupu k válce na Ukrajině za bezpečnostní riziko pro Česko. Záhy si Babiš u svého týmu objednal informace o Lipavského rodině a zároveň vyzval k vytvoření příběhu, „jak se vykašlal na naše lidi“ v Izraeli.

„Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba,“ rozkázal v neděli okolo 16. hodiny Babiš v mailu svým spolupracovníkům. V mailové komunikaci se poté objevuje životopis, odkazy na mediální články či zmínky o Lipavského dceři a údajné manželce. „Má děti? Jazyky?“ dotazoval se například Babi, jak informuje server Novinky.cz.

Mail ale Babiš omylem poslal na špatnou adresu, konkrétně zaměnil svého poradce Jana Rovenského a ekologického aktivistu a nestraníka za ANO Jana Rovenského z Litvínova. Právě tomu mail omylem poslal, přičemž Rovenský se rozhodl celou konverzaci zveřejnit, protože zatahování rodiny do politických šarvátek pro něj prý bylo červenou čárou.

Babiš odmítl nařčení, že by se mělo jednat o vytváření „kompro“ materiálů, prý jen sháněl informace kvůli chystané rozpravě v Poslanecké sněmovně.

„Celé je to absolutní nesmysl. Všichni tu mluví o válce a posílání našich vojáků na Ukrajinu. Proto jsem chtěl, aby mi kolegové zjistili, jestli pan Lipavský má také děti a umí si vůbec představit, jaký strach zažívají rodiče při představě, že by jejich děti musely do války. A na to jsem se chtěl zeptat pana ministra ve Sněmovně. Mluvit o nějakých kompromitujících materiálech je směšné, když toto jsou přece věci, které se dají veřejně dohledat na internetu. Za to vulgární slovo použité v soukromé konverzaci se panu ministrovi omlouvám,“ uvedl Babiš na síti X.

Celé je to absolutní nesmysl. Všichni tu mluví o válce a posílání našich vojáků na Ukrajinu. Proto jsem chtěl, aby mi kolegové zjistili, jestli pan Lipavský má také děti a umí si vůbec představit, jaký strach zažívají rodiče při představě, že by jejich děti musely do války. A na… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 11, 2024

Koaliční politici a řada dalších současných i bývalých politiků Babišův mail ostře odsoudila. Objevily se zejména reakce, že jde o praktiky StB, které se měl Babiš naučit před revolucí.

„Starého psa novým kouskům nenaučíš. Andrej Babiš sice často mění názory, ale ne metody,“ napsal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Starého psa novým kouskům nenaučíš. Andrej Babiš sice často mění názory, ale ne metody. pic.twitter.com/9rSNeY5eac — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 11, 2024

„Jednou StBák, navždy StBák. Nenechme se zmást přiblblými tanečky na TikToku, Andrej Babiš je pořád ten samý komunistický tajný agent – kompro, složky, zaklekávání. Táhne naši zemi na východ, k Putinovi. A bude to jen horší,“ přidal se poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Jednou StBák, navždy StBák. Nenechme se zmást přiblblými tanečky na TikToku, @AndrejBabis je pořád ten samý komunistický tajný agent – kompro, složky, zaklekávání. Táhne naši zemi na východ, k Putinovi. A bude to jen horší.https://t.co/6VGdNXssb5 — Jan Bartošek (@honzabartosek) March 11, 2024

„STBák, který své praktiky nemění, ale bohužel Andrej Babiš má toto jako styl práce,“ reagoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

STBák, který své praktiky nemění, ale bohužel Andrej Babiš má toto jako styl práce. pic.twitter.com/v1KCeQYX1v — Marian Jurečka (@MJureka) March 11, 2024

A s podobnou myšlenkou přispěchala i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Jednou agent StB, vždycky agent StB. Andrej Babiš často mluví o mafiánských praktikách. To hlavně proto, že on je v nich mistr světa. V každé zemi na západ od nás by musel na své politické funkce rezignovat sám, nebo by jej k tomu donutili spolustraníci,“ zmínila.

Jednou agent StB, vždycky agent StB. Andrej Babiš často mluví o mafiánských praktikách. To hlavně proto, že on je v nich mistr světa.

V každé zemi na západ od nás by musel na své politické funkce rezignovat sám, nebo by jej k tomu donutili spolustraníci. pic.twitter.com/3XVcf8Ruvp — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) March 11, 2024

„Co se v mládí naučil… Tohle není nic jiného než čistokrevné estébácké praktiky. Ať si to každý pamatuje, protože jedině volby mohou znamenat stopku tomuto způsobu myšlení a politiky,“ ve stejném duchu napsal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Co se v mládí naučil…

Tohle není nic jiného než čistokrevné estébácké praktiky !?

Ať si to každý pamatuje, protože jedině volby mohou znamenat stopku tomuto způsobu myšlení a politiky ?https://t.co/wrwgWysIV6 — Marek Výborný (@MarekVyborny) March 11, 2024

Šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš považuje zatahování rodiny do politických bojů za nechutné. „Zatahovat děti a manželky protivníků do politického boje je nechutné, stejně jako si dělat na oponenty složky plné hnoje. Piráti to vždycky odsuzovali. Že se toho dopustí ex-agent StB ale není překvapivé. Tak si na to Andreji Babiši vzpomeňte, až se zas budete stavět do role oběti,“ uvedl Bartoš s tím, že se nikdy neúčastnil žádných akcí s Andrejem Babišem mladším.

Zatahovat děti a manželky protivníků do politického boje je nechutné, stejně jako si dělat na oponenty složky plné hnoje. Piráti to vždycky odsuzovali. Že se toho dopustí ex-agent StB ale není překvapivé. Tak si na to @AndrejBabis vzpomeňte, až se zas budete stavět do role oběti.… — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) March 11, 2024

Podporu Janu Lipavskému vyjádřil i poslanec TOP 09 Ondřej Kolář. „Víte, že pana ministra neváhám kritizovat, když se mi něco z jeho práce nepozdává. Dnes mu ale vyjadřuji maximální podporu! Tohle je odporný hnus, který o ‚předsedovi opozice‘ říká úplně vše,“ má jasno Kolář.

Víte, že pana ministra ?@JanLipavsky? neváhám kritizovat, když se mi něco z jeho práce nepozdává. Dnes mu ale vyjadřuji maximální podporu! Tohle je odporný hnus, který o “předsedovi opozice” říká úplně vše. https://t.co/uupGJsw8y2 — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) March 11, 2024

Reagovala také Danuše Nerudová, která bude kandidovat v evropských volbách za hnutí STAN. „Znovu platí, co jsem řekla už po prvním kole prezidentské volby. Andrej Babiš je zlo, které se snaží ukořistit zemi pro sebe a své vlastní zájmy. Nezastaví se před ničím – včetně použití toho největšího dna. Složky, nenávist, uměle vytvořené kauzy a špína. Říkám to jako někdo, kdo se tomuto zlu nebál postavit a i kvůli tomu mi bylo několikrát příznivci pana Babiše vyhrožováno fyzickou likvidací mě a nově i mých dětí. Nedovolím, abyste společně s vaší bandou věrných a všehoschopných znechutili život slušným lidem v této zemi. Je v zájmu celé země, aby tento oligarcha již nikdy nebyl českým premiérem. Mohu vás ujistit, že udělám vše, abychom toto zlo porazili. Začít musíme v evropských volbách,“ vyzvala Nerudová.

Znovu platí, co jsem řekla už po prvním kole prezidentské volby. Andrej Babiš je zlo, které se snaží ukořistit zemi pro sebe a své vlastní zájmy. Nezastaví se před ničím - včetně použití toho největšího dna. Složky, nenávist, uměle vytvořené kauzy a špína.

Říkám to jako někdo, … pic.twitter.com/uJhEEb0eUJ — Danuše Nerudová (@danusenerudova) March 11, 2024

S reakcí přišel i bývalý poslanec Miroslav Kalousek. „Všichni víme, že již od komunistické éry je Andrej Babiš odpudivý fízl a práskač. Leč to, že je tak neschopným fízlem, aby to práskal sám na sebe, je přece jenom překvapení… Jak to jenom mohl dotáhnout tak daleko?“ diví se Kalousek.

Všichni víme, že již od komunistické éry je @AndrejBabis odpudivý fízl a práskač.

Leč to, že je tak neschopným fízlem, aby to práskal sám na sebe, je přece jenom překvapení…

Jak to jenom mohl dotáhnout tak daleko?????‍>?https://t.co/ajammOyqel — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) March 11, 2024

Podle bývalého premiéra Mirka Topolánka by měl Babiš za toto raději potichu zmizet z veřejného života. „Tak po tomhle se potichu mizí z veřejného života,“ napsal Topolánek.

Tak po tomhle se potichu mizí z veřejného života. https://t.co/9E6JUnfCuS — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) March 11, 2024

Podle špiček hnutí ANO nejde o žádný velký problém a Babiš podle nich vše už uvedl na pravou míru. „V článku je vysvětleno, že pan Babiš se chce zeptat v rámci rozpravy ve Sněmovně, zda by své děti poslal bojovat, tak je pochopitelné, že se svého týmu zeptá, jestli vůbec nějaké má,“ reagovala poslankyně Klára Dostálová pro Seznam Zprávy, že nejde o žádné kompro, ale prosté zjištění informací.

Předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová je více znepokojena uniklou soukromou konverzací než slovy svého šéfa. „Pokud cílem bylo reagovat ve Sněmovně na nenávistný výlev pana Lipavského v OVM a pan Babiš se chtěl zeptat, zda by jako rodič své děti poslal do války, tak mne upřímně mnohem víc děsí, s jakou samozřejmostí novináři vytahují soukromou konverzaci,“ uvedla Schillerová.

Stejně se vyjádřil i Karel Havlíček. „Osobně jsem proti tomu, jakkoliv zatahovat rodinné příslušníky do našich bojů, ale pokud Babišova nemocného syna vláčeli novináři po všech štacích, nevšimnul jsem si, že by se ho naši političtí oponenti zastali. Dotaz na rodinu, pokud vím, byl jasně vysvětlen, navíc to není nic tajného,“ vzpomenul Havlíček na mediální spolupráci s Andrejem Babišem mladším.

Na to, že i vládní koalice zneužívá rodiny oponentů a vytváří na ně kdejaké složky, upozorňují i další.

„Andrej Babiš si kritiku za vytváření složky na Honzu Lipavského určitě zaslouží. Nicméně nejhlasitěji se ozývají lidé, kteří v předvolební kampani proti Babišovi používali jeho psychicky nemocného syna, kteří v televizi mávali falešným dopisem Jandejska a ti, kteří všechny své kritiky estébácky označují za užitečné idioty, šváby, filcky atp. Navzájem si obě strany nemají co vyčítat. Současná politická scéna je něco mezi školkou a žumpou,“ má jasno komentátor Martin Chmela.

Andrej Babiš si kritiku za vytváření složky na Honzu Lipavského určitě zaslouží. Nicméně nejhlasitěji se ozývají lidé, kteří v předvolební kampani proti Babišovi používali jeho psychicky nemocného syna, kteří v televizi mávali falešným dopisem Jandejska a ti, kteří všechny své… — Martin Chmela (@chmelamar) March 11, 2024

„Haha, pokrytci už zase serou fošny: ‚Hnus, estébácké metody. Babišova ‚složka na Lipavského‘ pohoršila politiky‘. Tolik gigantka Seznamu Lucie Stuchlíková. Zajímavý, že Vondrovo odporný estébácký kompro na Jandejska říznutý Kremlem morálním majákům nevadilo. Nikdo už jim nevěří,“ dodal komentátor Petr Holec.

Haha, pokrytci už zase serou fošny: “Hnus, estébácké metody. Babišova „složka na Lipavského“ pohoršila politiky”. Tolik gigantka Seznamu @StuchlikovLucie. Zajímavý, že Vondrovo odporný estébácký kompro na Jandejska říznutý Kremlem morálním majákům nevadilo. Nikdo už jim nevěří?? — PetrHolec (@PetrHolec) March 11, 2024

