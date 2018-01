Babiš chce i při druhém pokusu sestavovat menšinovou vládu. Kabinet prý funguje perfektně

Server i.DNES.cz přinesl informaci, že Babiš i nadále počítá s půdorysem menšinové vlády, pro kterou bude hledat podporu. Přesnější plán zatím nemá, protože ještě neskončil ani první pokus.

„My máme menšinový kabinet a ten funguje perfektně. Vlastně funguje on-line a řešíme plno věcí a nejsou řádné rozpory. Nikdo netweetuje přes vládu, nechodí dole za vámi a neříká, že my jsme byli první nebo druhý,“ zdůraznil. Současně ale respektuje, že máme poměrný volební systém. Proto bude jednat s SPD Tomia Okamury či se sociální demokracií. ČSSD by teoreticky mohla vstoupit i do vlády. Jan Hamáček, který se možná stane příštím předsedou ČSSD, je prý dobrým odborníkem na obranu.

Předseda SPD Tomio Okamura prý však může zapomenout na vstup do koalice. Hnutí ANO podle Babiše trvá na tom, že ani s SPD, ani s komunisty do vlády nevstoupí.

Celý článek naleznete zde.

Psali jsme: Chvojka (ČSSD): Vláda premiéra Babiše je naprostou anomálií Poslanci už od oběda cupují Babišovu vládu. Farský, Bělobrádek, Stanjura... Filip (KSČM): Vládní prohlášení nenaplňuje zcela naše záměry Pokud nezíská důvěru, podá Babišova vláda demisi 17. ledna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp