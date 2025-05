Keller: Co načala pandemie, dokonal Fiala. Každý už dlužíme více než 300 000 korun

Je to přesně patnáct let, kdy jsme si v šoku vyzvedávali ze schránky na dopisy složenku na úhradu 121 000 Kč. Právě tolik totiž v roce 2010 činil státní dluh České republiky rozpočítaný na každého občana. Složenku rozeslala dva týdny před parlamentními volbami nově vzniklá strana TOP 09. V doprovodném textu topka varovala, že pokud volby nepřinesou změnu, „může dlužná částka velice rychle přesáhnout 200 tisíc korun na každého občana včetně kojenců a dětí!“

Marketingový tah vyšel perfektně, topka se stala ve volbách třetí nejsilnějších stranou s podporou téměř 17 % odevzdaných hlasů. Společně s ODS a Věcmi veřejnými vytvořila takzvanou „koalici rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci“. Během tří let, co byla tato rozpočtově odpovědná vláda u moci, vzrostl státní dluh o více než tři sta miliard. Když v roce 2013 vláda Petra Nečase předčasně skončila, činil státní dluh zhruba 1,6 bilionu korun. Na této úrovni vydržel prakticky až do roku 2019.

Potom přišly rychle po sobě dvě morové rány. Nejprve počátkem roku 2020 covid, koncem roku následujícího vláda pětikoalice. Co načala pandemie, dokonal pan Fiala. V důsledku těchto dvou katastrof vyskočil státní dluh během jediné pětiletky na více než dvojnásobek. Pokud by někdo rozeslal složenky před letošními volbami, zjistili bychom, že každý dlužíme už více než 300 000 korun. Topka se na tomto astronomickém zadlužování podílí svou účastí na vládě, tentokrát jako člen koalice SPOLU. Podle výzkumů veřejného mínění mají tři strany této koalice dohromady jen o nějaká dvě tři procenta vyšší preference, než měla v roce 2010 samotná TOP 09. Přesto si počínají jako v dobyté zemi.

Současný premiér se tímto stavem dokáže ještě pochlubit. Přirovnává státní pokladnu k rodinnému rozpočtu a s uspokojením konstatuje, že jako hlava domácnosti své finance zvládá. „To, co jsem si dovolil, odpovídá mým příjmům, mám svoje dluhy pod kontrolou a ještě jsem udělal pár dobrých investic,“ uvedl premiér počátkem letošního roku. To, co v Miroslavu Kalouskovi vyvolávalo ty nejčernější obavy, vydává Petr Fiala za výsledek dobrého hospodaření.

Samozřejmě, strmý nárůst zadlužení státu vinou covidu a poté Fialy lze různým způsobem bagatelizovat. Můžeme se utěšovat, že koruna je už beztak natolik znehodnocená, že dlužit třikrát více než před patnácti lety vlastně nic neznamená. Vždyť v květnu 2010, kdy topka rozesílala své varovné složenky, stál půllitr čepovaného piva v průměru zhruba deset korun. Lze s tím argumentovat, pokud nám nevadí drastické znehodnocení úspor a spolu s tím nemožnost našetřit si na stáří. Nebo se můžeme spolu s ministrem financí Stanjurou (ODS) radovat, že Česko je v první desítce nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Musí to být radost pracovat v týmu, ve kterém ke spokojenosti stačí vědomí, že i ti ostatní jsou švorc.

Kdo je naším věřitelem, kterému vše i s úroky splácíme? Z materiálů Ministerstva financí se dozvíme, že největší část českých státních dluhopisů drží domácí banky, zhruba čtvrtinu pak zahraniční subjekty. Jelikož my žádné domácí banky nemáme, mohlo být ministerstvo stručnější a rovnou napsat, že jsme se stali věčnými dlužníky cizích finančních institucí.

Fialova vláda se rozhodla řešit zadlužení tím, že začne na další dluh nakupovat vojenskou techniku. Spíše než k posílení obrany země to poslouží k útoku na sociální stát, na zvýšení finanční spoluúčasti pacientů a na šetření na důchodcích. Složenky se stále vyšší cifrou budeme splácet už napořád. Nejen děti a kojenci, ale i ti, kteří se zatím ještě nenarodili. To je taky to jediné, co může náš světový lídr všem voličům spolehlivě garantovat.