Budou škodit, v lepším případě budou jen k ničemu. Hoffman o době „po Fialovi“

U průzkumů volebních preferencí si nikdy nejsme jisti, zda se jedná o informaci, anebo o manipulaci. Pokud jde ale o interpretaci průzkumů, žádná nejistota nehrozí. Jde o průhlednou manipulaci. Manipulativní bývá již komentář výzkumníků, kteří ke svému zboží připojují tendenční návod k použití. Pak výzkumy veřejného mínění poslouží k ovlivnění veřejného mínění novinářům, kteří z posunů v rámci statistické chyby smolí bombastické rádoby politologické prognózy.

Čtenáři průzkumů zjišťují, zda jejich vidění světa koresponduje s míněním většiny, anebo zda patří k menšině. Z výzkumu se dovíme, že strany nejvíce poškozující republiku volí lidé s nejvyšším formálním vzděláním, zatímco opozici, která bije na poplach a varuje před nejhorším, volí nevzdělanci. Průzkumy preferencí tudíž prozrazují, že zdravý rozum se z velkoměst odstěhoval na venkov, kde se stále ještě většina lidí živí prací, zatímco ve velkoměstech se myslí unijně progresivně, neboť honorované jsou vesměs kecy.

Lidé, kteří politikou nežijí a průzkumy berou jako vodítko, komu dát hlas, jsou významnou cílovou skupinou. Jim jsou určeny články, varující před stranami údajně nesystémovými, populistickými či radikálními. Hrozbou u těchto stran jsou míněny nápady jak postavit republiku na nohy, nasměrovat ji k soběstačnosti, k růstu a to ku prospěchu občanů, nikoli ku prospěchu zavedených politických stran, které na lidech pouze parazitují.

Důvodem, proč jsou výzkumníci veřejného mínění a korporátní média úzce spjata s politickými parazity, kteří nám momentálně vládnou, jsou pochopitelně peníze. Veřejným míněním se manipuluje z důvodů zištných. Objektivní konstatování reality nevynášíš, neplyne z něj žádná provize, pravda lobbisty nezajímá. Smyslem průzkumů není popsat společenský pohyb, nýbrž tento pohyb zamaskovat, omezit anebo alespoň zpomalit a tím prodloužit svůj pobyt u koryta.

S průzkumy volebních preferencí se poslední dobou roztrhl pytel. Uvidí se, zda tato mediální masáž občany vtáhne do politiky, anebo je naopak znechutí. Provládní manipulátoři podsouvají občanům, že voliče přestává bavit Babiš, že nevěří novým opozičníkům a naopak začínají brát vládu na milost… Vždy, když je takto přání otcem myšlenky, vede to k sebeklamu a falešným nadějím. Špatně fungující systém výmluvy nespasí. Většina se nakonec přikloní k politikům nabízejícím řešení, než by dali hlas těm, co vysvětlují, proč to nejde.

Průzkumy preferencí nám neříkají, jak dopadnou volby. Odhadnout nelze ani do jaké míry manipulace s preferencemi zmírní lidové účtovaní s Fialovými škůdci. Vlastně je z těch průzkumů jediný důležitý poznatek, respektive varování. Opakovaně potvrzují, že nejméně jednu pětinu populace dnes u nás tvoří lidé, se kterými nelze počítat při nápravě poměrů, kterým je osud obce, národa či republiky u ponožek. Stejně jako Fialovcům, které volí. A ta pětina našich spoluobčanů ani po volbách nikam nezmizí. Zůstanou zde a v lepším případě budou k ničemu. V tom horším budou škodit, otravovat a překážet, jak to názorně vidíme na progresivních frustrátech, demonstrujících na Slovensku.