Babiš jako řadový poslanec bude druhý Kaczyński, obává se Bublan. Personální požadavky na ANO musí prý ČSSD pečlivě zvážit

Andrej Babiš dnes v rozhovoru pro ČT sdělil, že co se týká jeho osoby ve vládě, není nikde zákon, že tam musí být. „To se musí rozhodnout hnutí ANO,“ dodal. Podle Bublana jeho výrok poukazuje na to, že už nejspíše pochopil, že většina všech věcí, které jsou mu vyčítány, je skutečně jeho osoba ve vládě. „Nejsem ale optimista v tom, že by skutečně hnutí ANO vyslovilo, aby premiérem nebyl,“ řekl a dodal, že na to ANO působí až příliš odevzdané svému šéfovi.

Kdyby se Babiš přesto stal řadovým poslancem, obává se Bublan toho, aby nekopíroval polský model a nebyl jako pan Kaczyński. „Řídí celou vládu, vyměňuje premiéry a ministry. Záleží ale, jak by v tomto případě byla vláda složena. Kdyby zde nebyla složena například vláda jednobarevná, ale byla by složena ze tří stran, kde by hnutí ANO nemělo dominanci, tak by to nebezpečí tak silné nebylo,“ uvedl.

Pokud by hnutí ANO na premiéra nominovalo někoho jiného než Andreje Babiše, byla by to výzva jít do vlády nejen pro sociální demokracii. „Podobnou podmínku si kladou i lidovci, možná i ODS a STAN. Zájem by byl jistě větší a jednodušší by to bylo v tom, že už by se mluvilo hlavně o programu té vlády,“ míní Bublan.

Kdyby šla sociální demokracie do vlády s hnutím ANO, tak by ji to prý poškodit nemělo. „Myslím si, že debakl sociální demokracie ve volbách nevznikl z toho, že by dřívější vláda vládla špatně, naopak. Ona prostě působila nevěrohodně a neměla žádné vedení a Zeman také často dával najevo, že Sobotka není jeho kamarád,“ řekl.

ČSSD dnes jednala s hnutím ANO a po setkání úřadující předseda sociální demokracie Milan Chovanec řekl, že zatím žádné stanovisko vydávat nebude a počká až do mimořádného sjezdu, který bude v únoru. „Je to za dlouho a ten čas na to skutečně není. Měli by řešit rychleji. Ale těžko si představit, kdo by teď za ČSSD rozhodoval, když není jasné vedení,“ míní.

Bublan jako nestraník ČSSD prý nemá chuť vstoupit do strany či ucházet se o vedení ve straně. „Víte, já ty tendence nemám, nikdy jsem je neměl. Rád pomohu v mnoha věcech, ale vrchol politické kariéry mám za sebou,“ řekl a s úsměvem dodal, že občas za ním s takovým nápadem někdo přijde, ale zatím se úspěšně brání.

Platforma pojmenovaná „Zachraňme ČSSD“, za kterou stojí bývalý hejtman Jiří Zimola, Michal Hašek a Zdeněk Škromach, může sociální demokracii podle Bublana uškodit. „Takové platformy by měly být hlavně odborné. Tohle jsou lidé, kteří k rozkolu a nečitelnosti ČSSD akorát přispěli,“ je si jistý Bublan.

Jiří Zimola se také nechal slyšet, že vláda, do které by mohla ČSSD vstoupit, by mohla vypadat tak, že by to byla vláda, do níž by sociální demokracie nominovala odborníky. Nebyli by to tedy aktivní politici z ČSSD, ale lidé na sociální demokracii navázaní. „Je to dvousečné, odborníci nemají přímou politickou odpovědnost a těžko se jejich názor ve sněmovně obhajuje,“ uzavřel s tím, že odborníci jsou ideální tak na dva roky, ale na celé volební období to není vůbec dobrý nápad.

