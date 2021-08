Babiš mezi podpisy a fotkami přemlouval lidi k očkování. Přišel Kmenta, chvíli koukal a zase odešel

reklama

Anketa Kdo v Ústeckém kraji vyhraje volby? Babiš (ANO) 90% Bartoš (Piráti) 3% Někdo jiný 7% hlasovalo: 5900 lidí

„My panu premiérovi fandíme,“ zdůvodnily svoje čekání seniorky uprostřed fronty na podpis. Podle nich Andrej Babiš opravdu pracuje a s jeho vládou jsou spokojeny. Navíc přidal peníze. Nutno podotknout, že lidé důchodového věku tvořili velkou část příznivců. Avšak našly se i mladší páry a děti s rodiči. Premiér mezitím podepisoval jednu knihu za druhou, s každým si potřásl rukou. Upřít nelze ani organizaci marketingového týmu. Z pohledu příchozího vypadala následovně: Procházím kolem stánku s nápisem „Tady se říká pravda!“ a vidím zmrzlinu zdarma. Vyčkám si na míchanou vanilkovo-čokoládovou a od kandidátky do Poslanecké sněmovny Středočeského kraje Romany Fischerové, která stále prochází mezi lidmi, dostávám zdarma knihu Sdílejte, než to zakážou. Kdybych ji náhodou nedostala, desítky dalších výtisků leží na stolku, kde si jich mohu vzít, co hrdlo ráčí. A protože hrdla ráčí, musejí knihy na stolek neustále doplňovat.

Dobře promazaný předvolební stroj

Bývalá hejtmanka mi navíc sdělí, že ji předseda vlády rád podepíše a že má od šesti hodin v nedaleké kavárně besedu. Jestliže chci podpis, stoupnu si do řady i se zmrzlinou, a pokud jsem na jejím konci, mohu čekat až půl hodiny. Ale nenudím se. Během této doby se kolem pohybuje ministr Havlíček a rovněž podepisuje knihu. „Podepíšu se dozadu, přední stranu necháme panu premiérovi,“ vysvětluje staršímu páru, proč mění místo k autogramu. Ministr se se mnou ochotně vyfotí nebo odpoví na mé otázky. Většinou ale slyší slova podpory a chvály. Když se dostanu k Andreji Babišovi, podám mu knihu a řeknu, jak se jmenuji. Napíše věnování a potřese mi rukou. Být v důchodovém věku, popřeje mi zároveň hodně zdraví. „Mohu se s vámi vyfotit?“ zeptala bych se jako prakticky každý druhý. I na to je tým hnutí ANO připraven. Někdo vždy ochotně převezme můj telefon a zvěční mě s Andrejem Babišem po boku.

Fotogalerie: - Babiš v Poděbradech. Přivezl knížky i zmrzlinu

Jako příznivec tedy na konci „volebního okruhu“ odcházím s knihou či knihami, dvěma podpisy vládních činitelů, osobním věnováním a fotkou s premiérem či ministrem, kterou se stovky lidí jistě pochlubí na sociálních sítích. Dobře promazaný stroj. Andrej Babiš se stále usmívá, podává ruce, konverzuje, jen před nahráváním videa na sociální síť prohodí, že „je úplně mrtvej“. Dopoledne byl navíc ještě v Lysé nad Labem, kde to podle informací redakce vypadalo podobně. Co ho zajímá, na to se zeptá. Čechů, kteří žijí v Libanonu tak dlouho, že už mají slyšitelný přízvuk, se ptá, jaká situace v tamní zemi panuje. Dozvídá se, že hlavně nechtějí od nikoho pomoct. Opatrovnice středního věku si zase stěžuje na složitou situaci, jakou mají opatrovníci při péči o děti. A premiér předává e-mail ke komunikaci.

Vrať se domů na Slovensko

Odpůrců Andreje Babiše se za celou dobu objevilo jen poskrovnu. „Tady se říká pravda? Vždyť je to blbost! Je to ulhanej haj..!“ vykřikuje například starší dáma, když vidí nápis na stánku. Bodyguardi premiéra to sledují, k ničemu dalšímu ale nedojde, dáma rychle mizí v davu. Podobně to dopadne i s jiným odpůrcem. Asi padesátiletý muž s knírkem přijde Babišovi říci, ať se radši „vrátí domů na Slovensko“. Na to už ale reagují lidé ve frontě: „Jdi pryč, když se ti to tady nelíbí! Máme demokracii!“ ozývá se. „Proč bych měl jít pryč?“ ptá se. Žádná vejce ale nelítají, a tak mají přítomné policejní hlídky klid. Najdou se však i tací, co celému dění jen přihlížejí. Z nedaleké terasy je to skupinka mužů, z nichž mi jeden říká, že se má dobře v každém režimu, a co se děje dole, ho vůbec nezajímá. A politika celkově. Pod ním zase stojí vysoký černovlasý pán. Poté, co mu Romana Fischerová nabídne knihu, odvětí: „Ne, díky, já znám ty lidi, co to píšou.“ Sem tam někdo knihu odmítne nebo ji s nelichotivým výrazem převezme a odchází.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V davu se také objeví novinář a spisovatel Jaroslav Kmenta, který Babiše dlouhodobě kritizuje a odešel z redakce MF Dnes poté, co deník zakoupil právě předseda hnutí ANO. Chvíli prochází, postává kolem a pak zase mizí. „Kmenta tady byl. Ten Kmenta, co o mně píše a vykládá samé lži,“ řekne k tomu později ParlamentnímListům.cz sám premiér. Jeho tým během celého volebního dne rozdal na 2800 knih a podle obsluhy vytočil zhruba stejné množství zmrzliny.

Beseda, co se nekonala

Od tří odpoledne do šesti hodin se vše odehrává tímto způsobem. Ke konci už ubývá zájemců o knihu i podpis, a tak se Andrej Babiš vydá do nedaleké kavárny Viola, kde má mít besedu s lázeňskými hosty. Když však dorazí na místo, ukáže se, že zájemců o diskusi je jen pár, zhruba 12 hostů na terase popíjí kávu. Po tomto zjištění se premiér podívá na hodinky a vysvětluje, že se stejně musí vrátit ke svým povinnostem, a i s ochrankou se vydává k vozu za rohem. Beseda se tedy nekoná. Cestou ho ještě osloví jeden z čekatelů na diskusi ohledně očkování. Své obavy z vakcíny podkládá internetovými články a e-maily. „Proč tomu věříte, těmhle blbostem? Proč? Je to kravina. Myslíte si, že jsme nezodpovědní?“ ptá se ho premiér. „Důchodci nemají už po půlroce protilátky,“ říká starší muž.

Andrej Babiš to však odmítá: „Já jsem taky důchodce, a očkovali mě. Každý den jsou pozitivní z osmdesáti procent nenaočkovaní. Já jsem vymyslel dva dny volna, firmy dávají peníze, OKD tři tisíce, Škoda dva, já kdybych byl zaměstnavatel, tak se samozřejmě zeptám lidí a budu je přesvědčovat. My si už nemůžeme dovolit lockdown, na to nemáme peníze,“ sděluje Babiš. Na otázku redakce, zda by zavedl povinné očkování, kdyby se stal premiérem i po říjnových volbách, odvětil, že nezavedl. Nasedá do naleštěného vozu a odjíždí.

Psali jsme: „Mrzí mě, že se neuvidíme, mám v ANO přátele, mějte klidný večer," psal v SMS Babišovi. Dnes tentýž starosta křičí, aby premiéra vypískali a zavřeli „To je asi tak ta největší pikoška, co se o Babišovi dozvíte.“ Premiér poodhalil soukromí „Grázl, patří za katr. Kámo, končíš. Pojďme ho vypískat.“ Starosta města, kam míří Babiš, už burcuje davy Bradáčová mluvila o procesu s Babišem. Teď se znovu zamotal, jeden svědek změnil výpověď

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.