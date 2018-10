Babiš na tiskovce: Babičky to vidí. Babiš vybral megadaně a vede zemi na špičku EU. Pane Kundra, vy jste proti nám...

„Vedli jsme pozitivní kampaň. Velice pozitivní, na rozdíl od našich soupeřů. Jsem přesvědčen, že měníme zemi k lepšímu,“ zahájil večerní tiskovou konferenci ministerský předseda. Připomněl, že v roce 2014 hnutí ANO získalo devět vítězství v krajských městech, teď to vypadá na 11. V okresních to bylo 13, teď je to 17.

Babiš pak pobaveně reagoval na to, že prý stále slyší profesora Fialu hovořit o tom, jak je hnutí ANO levicové. „Není to pravda. Já neznám víc pravicově orientovanou dámu, než je Schillerová nebo Maxová. Děláme pravicové věci. Máme vyrovnaný rozpočet, snížili jsme daně. Zato ODS zavedla superhrubou mzdu, ten podvod s daněmi. Takže to bychom si mohli říct, že ODS je levicová,“ poukázal.

Důvod, proč ANO označují za levici, je podle Babiše jednoduchý. „Já mám sociální cítění. Od nástupu na finance jsem pomohl důchodcům, teď jsem jim rekordně zvýšil důchody. A babičky mi píšou, že mohou cestovat za svými rodinami. Takže já mám sociální cítění,“ vysvětloval Andrej Babiš.

Bavili jej prý také kritici kampaně ANO. „Měli jsme skvělou kampaň. Všichni se smáli, že na mě mají číslo. No ano, mají. Všichni na mě mají číslo, protože já jsem tady pro všechny občany,“ ujistil premiér.

Volby podle něj ukázaly, jak je hnutí úspěšné. „Hnutí ANO posouvá naší vlast dopředu, na špičku Evropy,“ zakončil výklad premiér.

Volební propad ČSSD podle Babiše polupráci ve vládní koalici neovlivní. „S panem Hamáčkem normálně komunikujeme, chodíme spolu na tiskovky, letěli jsme do Bruselu. A komunikujeme úplně normálně. To je dost velký rozdíl od toho předsedy před ním,“ připomněl Bohuslava Sobotku.

„Česká televize dělá reklamu Pirátům, jací jsou to ajťáci. Ale byl jsem to já, kdo ustavil vládního koordinátora IT. A když jsem požádal Piráty, aby nám dodali do komise pro IT nějakého experta, tak si museli dát inzerát,“ dodal premiér se smíchem.

Další dotaz směřoval na námitky, že ANO zničilo ostatní masivní kampaní. „Ty peníze dostává každá strana. A my máme velice transparentní hospodaření,“ opáčil premiér.

V Praze počítá bez ohledu na výsledek s důležitou rolí lídra kandidátky Petra Stuchlíka. „Pan Stuchlík udělal zásadní věc. Prodal firmu a dal se do boje. A já počítám, že v Praze bude náš reprezentant on,“ řekl jasně premiér. Stuchlík by podle něj měl pomoci dát dohromady i pražskou organizaci ANO, která nefunguje optimálně. Již předtím o něm řekl, že je podle něj mezi všemi kandidáty na pražského primátora jediný schopný manažer.

Následoval dotaz redaktora Respektu, na který premiér odpověděl: „Pane Kundro, vy nejste náš fanoušek. Já sleduju váš Twitter.“

„Já té vaší otázce nerozumím. Jaké kupování voličů? Voliči jsou inteligentní a nedají se koupit,“ odpověděl na jeho dotaz.

„Ta koalice měla většinu jeden hlas, a byli tam Zelení. A to byl hlavní problém,“ vysvětlil dosavadní problémy Prahy.

Pražskou koalici podle Babiše poškodila i mediální prezentace. „Noviny napíšou, že oni nahradili opencard lítačkou. Ale nikdo už neřekne, že to byl tunel. A Škodův palác, a tunel Blanka- to byl tunel.“

„Do koalic nebudu mluvit. Já jsem premiér a mám na starosti vládu,“ ujistil premiér nakonec.

Krajské organizace jsou podle Babiše nezávislé, jen do pražské kandidátky si vedení dovolilo „trošku mluvit“.

Novinář z MF DNES Josef Kopecký chtěl vědět, zda Babiš nemá strach, že ČSSD a KSČM, které obě ve volbách vybouchly, teď budou měnit vedení a mohla by na to doplatit vládní koalice.

„Pane Kopecký, proč do toho zase pletete ty komunisty. Dobře víte, že nejsou ve vládě,“ podivil se premiér. Poukázal, že shoda hlasování rozhodně neukazuje, že by se vláda opírala o komunisty.

A pokud jde o ČSSD? „ČSSD má poděkovat panu Hamáčkovi, protože on tu stranu zachránil, tím, že šel s námi do koalice,“ odpověděl na druhou část otázky. Protože kdyby byli v opozici, tak by prý sociální demokraté mohli akorát mluvit do zdi. Proto Babiš věří, že strana z Lidového domu nebude měnit své zaběhnuté vedení a koalice bude dál fungovat bez problémů.

„Mě taky bavilo, jak nějaký politolog v televizi vykládal, že jsme nepostavili všude kandidátky. Proč bychom to dělali?“ pokračoval Babiš udiveně. Uvedl, že v obcích, kde dvacet let funguje spolehlivý starosta, který není zkorumpovaný, není důvod, aby proti němu ANO stavělo kandidátku.

„My jsme tady pro všechny,“ uzavřel Babiš s tím, že politologové nad tím zuří, protože jim hnutí ANO bourá jejich vědecké škatulky. A proto ho nemají tak rádi.

Kdo ale ANO má rád, jsou obyčejní lidé. Tak zodpověděl další dotaz, který namítal, že hnutí ANO získává voliče populisticky, což Babiš rozhořčeně odmítl. „Ty babičky vědí, že Babiš zavedl kontrolní hlášení a EET. A vybrali jsme díky tomu megadaně, stovky miliard,“ vysvětloval popularitu hnutí ANO. Také všichni vidí, že hnutí ANO poprvé od vstupu do EU dokáže v Bruselu něco prosadit.

„Takže ty babičky vědí, že Babiš vybral ty prachy, a zvýšil jim ty důchody. A teď jim Babiš snížil jízdné. A babička mi psala, že mohla jezdit za rodinou jen jednou za půl roku, a teď jezdí dvakrát za kvartál. A to je fajn, ne? Vždyť taky máte babičku.

autor: Jakub Vosáhlo