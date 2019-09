Babiš není trestně stíhaný premiér. Co bude s Milionem chvilek? Je to venku. Teď půjde i o ČT

Místopředseda spolku Milion chvilek Benjamin Roll vysvětlil, co bude spolek dělat teď, když z Andreje Babiše (ANO) už není trestně stíhaný premiér. Spolek se prý bude dál dívat na to, co Babiš dělá. Stejně tak pečlivě sleduje i aktivitu prezidenta. A jednou možná bude pořádat debaty na školách.

„Od začátku jsme věděli a chtěli a snažili se komunikovat, že to není jenom o Andreji Babišovi a Andrej Babiš není jenom o trestním stíhání. My bychom tak jako tak chtěli celou tu věc posunout na nějaký pozitivní odkaz, co vlastně chceme té společnosti říct. Už vlastně Letná byla o Babišovi jen zčásti. Tematizovaly se tam i jiné věci. Zároveň jsme chtěli ukázat, v čem může občanská společnost sehrát svou roli i v téhle době. To bychom chtěli dál vysvětlovat, komunikovat a k tomuhle vybízet lidi k převzetí vlastní odpovědnosti, k aktivitě ve svých lokáních místech a tak dále. Tohle to je něco, co bychom chtěli dál rozvíjet, vlastně ten obsah toho angažovaného života,“ vysvětlil Roll v rozhovoru pro Info.cz.

Místopředseda spolku věří, že většina lidi, kteří přišli na Letnou, ocení tenhle rozšířený obsah. Na Letné prý totiž panovala pozitivní atmosféra, na které se dá pozitivně stavět. Dá se lidem ukázat, že být občansky aktivní je správné.

A pokud jde o samotného Babiše, členové spolu Milion chvilek prý žádají, aby státní zástupci důkladně a srozumitelně vysvětlili veřejnosti, proč v kauze Čapí hnízdo rozhodli tak, jak rozhodli. Důležité to prý může být i pro Babišovy voliče.

„Myslím, že by celé té situaci pomohlo, kdyby Andrej Babiš reagoval jinak už během toho vyšetřování. Jakmile ho nějaký novinář konfrontoval s tímhle tím, tak se začal vztekat, začal obviňovat všechny okolo a říkat ‚já jsem opravdu nic neudělal a jděte do háje, je to zaplacený‘. Tohle v lidech vzbudilo pocit ‚vo co jako jde, proč to nemůže normálně říct‘. A my jsme po celou dobu říkali, že premiér, který je trestně stíhaný, má odstoupit. Premiéři tady odstupovali kvůli mnohem menším podezřením. My jsme nikdy neřekli, že je vinen. Ale ta jeho pozice byla neslučitelná s výkonem funkce premiéra. A na to jsme upozorňovali celou dobu,“ zdůraznil Roll.

Anketa Měl by se Andrej Babiš bát demonstrací „Milionu chvilek“ v období kolem 17. listopadu? Měl 6% Neměl 94% hlasovalo: 15202 lidí

A proč by to Zeman dělal? Aby získal větší moc v české politice. Vedle slabšího premiéra má prezident větší manévrovací prostor. Prý to bylo vidět i na příkladu Kosova, u kterého Zeman ohlásil, že bude usilovat o to, aby Česko přestalo Kosovo uznávat jako samostatný stát. Babiš nejprve Zemanovo prohlášení odmítl, ale o pár dní později řekl, že o Kosovu se bude diskutovat. „To je o tom, že si ho zavolá a řekne, ‚nevyskakuj si‘. A on si nevyskakuje,“ dal příklad host.

Ve druhé polovině rozhovoru Roll prohlásil, že česká společnost rozdělená je, ale toto rozdělení neleží na linii Praha vs. zbytek republiky. Kdyby to tak bylo, tak by se demonstrace Milionu chvilek nekonaly v mnoha městech po celé České republice.

Spolek Milion chvilek chce pečlivě sledovat i schvalování výročních zpráv ČT ve Sněmovně. Vzhledem k tomu, jaké strany mají dnes v dolní komoře Parlamentu největší vliv, členové spolku Milion chvilek by považovali za problém, kdyby právě tyto strany zasahovaly do chodu ČT. „Má smysl na to upozornit,“ zdůraznil Roll. Občanská společnost by podle něj měla sledovat, koho poslanci kam dosazují. „Má smysl připomínat lidem, že se mohou ozývat, že mohou kontaktovat politiky. My se chceme trochu profesionalizovat v tom naše fungování, ale zůstaneme na té občanské úrovni,“ zdůraznil Roll s dovětkem, že „Milion chvilek může v budoucnu pořádat např. i debaty na školách, ale to je zatím jen hudba budoucnosti“, protože na to spolek nemá kapacity.

Psali jsme: „Porno. Budou opékat buřty.“ Čapí hnízdo a Piráti: Beze strachu o Milionu chvilek a Pirátech. Bomby u Xavera Hanba nám! Chvilkaři sondují český národ. Kvůli Gretě Ivan Langer: Babiš nám krade budoucnost. Uplácí voliče na úkor mladých. Milion chvilek dává lidem naději Tohle mi hlava nebere, kroutil Vondráček hlavou nad nejnovějším počinem „chvilkařů“. Zato Marek Benda se chytl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp