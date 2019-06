Babiš odmítl nápad Hamáčka. S Minářem z „Milionu“ se scházet nebude

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii vyzval předsedu vlády Andreje Babiše k veřejné debatě. Prozatím k ní však nedošlo a Minář si to vykládá tak, že se Babiš demonstrantů bojí.

„My pokládáme za nepřijatelné, že přestože tady už šest týdnů protestují tisíce lidí ve stovkách měst, pan premiér dělá, že se nic nestalo, že žádný problém neexistuje a že on k tomu nemusí nic říct. Musí k tomu něco říct,“ vzkázal předsedovi vlády na dálku Minář.

„Pokud se mě pan Babiš bojí, tak tam může jít někdo jiný z našeho spolku, protože mu reprezentujeme těch 350 tisíc našich signatářů a ty tisíce lidí v ulicích,“ pokračoval Minář s tím, že Babiš pravděpodobně nemá veřejnosti co říct, a proto se nechce vidět s demonstranty. Místo toho jen mlží a ve velkém útočí. „Dělá to dojem, že nemá co říct a bojí se,“ zdůraznil.

Předseda ČSSD a Babišův vicepremiér Jan Hamáček svého politického partnera vyzval, aby s demonstranty zahájil dialog, protože vláda má před sebou důležitější věci než řešit Babišovy osobní problémy. ČSSD je podle Hamáčka ve vládě proto, aby pracovala ve prospěch lidí.

Ale předseda vlády rychle smetl možnost otevření dialogu s demonstranty ze stolu.

„Nechtějí poslouchat, nemá to cenu,“ uvedl Babiš. Jeho slova přinesl server Novinky.cz. Nikoli poprvé veřejnosti sdělil, že se již konal kulatý stůl o nezávislosti justice, debata se tady vede a není důvod demonstrovat. Alespoň podle šéfa hnutí ANO ne.

„Byl tam nejvyšší státní zástupce, paní (ministryně spravedlnosti Marie) Benešová, (šéf poslanců Pirátů Jakub) Michálek i pan (Mikuláš) Minář. Lidé, kteří demonstrují, chtějí opatření v justici. Seděli jsme s Rekonstrukcí státu, ta jednání probíhají,“ řekl Babiš. „A pan Minář stále, i když ví, že se vyjednává, tak bude opakovat ty lži, které opakuje,“ nešetřil předsedu spolku Milion chvilek pro demokracii.

Na konto Jana Hamáčka dodal, že ho k dialogu s demonstranty nevyzval. „On mi nepsal, nic mi neřekl, nevím, že by mě vyzýval. Dnes jsem ho viděl, nic neříkal. Když bude chtít, tak ať mi to napíše,“ řekl premiér.

