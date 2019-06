Babiš už se bojí, vzkazuje národu Minář z Václaváku. Pak se posmíval pánovi, co volí ANO jen kvůli levnějším obědům

Na úvod o sobě Minář prozradil, že je po většinu času vegetarián, takže už nejí vodňanské kuře z koncernu Andreje Babiše, jenž je momentálně uložen ve svěřenském fondu premiéra. Minář sám pochází z Vodňan a má pocit, že právě tady si Babiš tak trochu kupuje svoje voliče. Jeden pán z Vodňan na příklad prý volí Babiše proto, že mají hodně levné obědy ve zdejší kantýně.

„Obědy jsou tu za nějakých 35 až 40 korun, to je málo a on je spokojen, že ‚Babiš něco pro lidi dělá‘,“ popsal impuls k volbě Babiše u jednoho ze svých spoluobčanů Minář.

Poté přešel k demonstracím. Poukázal na to, že odchod Jana Kněžínka z postu ministra spravedlnosti a příchod Marie Benešové nebyl dodnes vysvětlen, a proto je namístě upozorňovat, že justice musí zůstat nezávislá.

„Problémů je hned několik. Den poté, co byl předán případ k podání obžaloby, skončil ministr Kněžínek. To se vlastně do teď nevysvětlilo. Stěžovala si na to i Soudcovská unie a nedostala dobrou odpověď. Druhým problematickým bodem je osoba paní Benešové, která není žádnou nezávislou bojovnicí proti korupci. Má svoje vazby na ústecké Palermo,“ konstatoval Minář s tím, že má vazby na kontroverzní osoby, které jako advokátka obhajovala.

Nelíbí se mu ani to, jak dává Marie Benešová najevo, že věří Babišovi místo toho, aby vystupovala nestranně.

Nezdá se mu, že by volby do Evropského parlamentu vystavily stopku, protože neukázaly, že by Babiš měl masivní podporu populace. Babiš získal pouze 21 procent a každý, kdo viděl tu tiskovou konferenci, tak neviděl sebevědomého, nadšeného vítěze evropských voleb, ale viděl trošku zklamaného předsedu, který nezískal tolik, kolik čekal,“ prohlásil Minář s tím, že tato situace vlévá hnutí Milion chvilek pro demokracii další energii do žil.

A co by tedy demonstrace zastavilo? Třeba to, kdyby se Babiš vzdal postu premiéra a předal vládní kormidlo někomu jinému.

„Pokud by nebyl premiérem, tak nám dál může vadit, že politik má tak velký střet zájmů, pobírá dotace, a možná ještě větší problém než ty dotace, je to, že vlastní nejvlivnější média v Čechách; ale nebyl by to premiér a neměl by takový vliv třeba na to, kdo bude ministrem. Minimálně by byla splněna podmínka, že tenhle člověk už z morálních důvodů premiérem být nemá,“ zdůraznil Minář.

Pokud by Babiš kompletně prodal Agrofert, také by se všechno vyřešilo. Mohlo by se také stát, že Agrofert napříště nebude pobírat vůbec žádné dotace. Anebo přestane zastávat post předsedy vlády. Jedna z těchto tří cest by vyřešila Babišův střet zájmů.

Členové platformy Milion chvilek pro demokracii i nadále trvají na tom, že by Babiš měl podstoupit televizní duel s některým z členů. „My pokládáme za nepřijatelné, že přesto, že tady už šest týdnů protestují tisíce lidí ve stovkách měst, pan premiér dělá, že se nic nestalo, že žádný problém neexistuje a že on k tomu nemusí nic říct. Musí k tomu něco říct,“ vzkázal předsedovi vlády na dálku Minář.

„Pokud se mě pan Babiš bojí, tak tam může jít někdo jiný z našeho spolku, protože mu reprezentujeme těch 350 tisíc našich signatářů a ty tisíce lidí v ulicích,“ pokračoval Minář s tím, že Babiš pravděpodobně nemá veřejnosti co říct, a proto se nechce vidět s demonstranty. Místo toho jen mlží a ve velkém útočí. „Dělá to dojem, že nemá co říct a bojí se,“ zdůraznil ještě.

Trval však na tom, že to musí být veřejná debata. Babiš se totiž snažil domluvit schůzku s demonstranty za zavřenými dveřmi, ale Minář a jeho kolegové na to odmítli přistoupit. Stojí o otevřenou konfrontaci s premiérem.

Jednoznačně řekl, že respektuje výsledky voleb. „Ale když někdo vyhraje volby, tak to mu ještě nedává mandát dělat si v té zemi, co chce,“ zdůraznil.

autor: mp