Babiš opět zaútočil na úřad EU. Agrofert beze mě trpí, dodal a sdělil, že bude brát důchod z Česka i Slovenska

V úvodu svého příspěvku píše, že doufá, že tentokrát vláda získá důvěru, a vláda tak bude moci dál pracovat. „Úplně stejným tempem, jako jsme makali doposud. Snad se k nám brzo přidá i náš koaliční partner,“ píše Babiš a vyzývá všechny své nepřátele k tomu, aby soudili podle výsledků práce, nikoliv podle sympatií či nesympatií. „Výkonnost, schopnost plánování, koordinace jednotlivých složek státu. O to tady jde, ne o popularitu,“ pokračuje Babiš. Podle něj je úplně jedno, že už ho novináři nemohou nazývat „premiérem v demisi“, najdou se jiné způsoby, jak shazovat jejich práci, a připomíná například kauzu Čapí hnízdo.

Fotogalerie: - Babišův druhý pokus

Spousta hejtrů podle něj opakuje: „Podívejte se, i v Evropě ho vyšetřují, tak to musí být pravda,“ a odkazuje k OLAF. „No jenže už někdy v lednu vyšlo najevo, že tenhle ‚Evropský úřad pro boj proti podvodům‘ pracuje na základě domněnek, ne důkazů. Obvinil třeba Volkswagen z podvádění, ale odmítl říct, jak na to přišel,“ připomíná v tomto kontextu šéf hnutí ANO. Podle jiných je Babiš v politice, aby pomohl zase své bývalé firmě. „No jasně, těch 18 hodin denně, co řeším nové zákony, veřejně prospěšné investice a běhám s kolegy po poli, kde mají vyrůst nové silnice, to mi zbývá spousta energie zabývat se podnikáním,“ zamýšlí se Babiš podiveně a připomíná, že zisk Agrofertu minulý rok klesl o 38 %, ale novináři tuto informaci příliš nesdíleli. „Prostě se novinářům tahle informace nehodí,“ komentuje dále Babiš.



Z odborných témat připomíná situaci v dopravě a dálnici D3 směrem na Rakousko. „Naši předchůdci nám ji totiž jaksi zapomněli postavit,“ připomíná Babiš a dodává, že kriticky zanedbanou celou páteřní síť dálnic a silnic. „Takže jsem pořádně zatlačil na Ředitelství silnic a dálnic, aby dali na stůl jasné termíny. Propojit Česko s Lincem musíme stihnout do konce roku 2022,“ vysvětluje Babiš a dodává, že dokončená celá dálnice až do Prahy by měla být až do roku 2025. Podle svých slov ani on sám není s odhadovaným termínem příliš spokojen. Podle něj to mělo být hotové před vstupem do EU. Šéf hnutí ANO v této souvislosti také připomíná dosavadní úspěchy vlády v oblasti dopravy. „Dohromady symbolizují 203 kilometrů dálnic, obchvatů měst a silnic 1. třídy, které už jsme otevřeli. Právě teď stavíme dalších 194 kilometrů,“ říká a pokračuje, že k ním přibude dalších 150 km velice brzo. Rovněž vypisuje další dílčí úspěchy, o kterých se tolik nemluví. Například zavedenou možnost přepisovat si auto na kterémkoli úřadě v republice nebo zrušení monopolu na výrobu registračních značek, a snížení tak jejich cen o trojnásobek. „Každopádně tu D3 budu tlačit, jak to jen půjde,“ vrací se k tématu Babiš. V tomto ohledu připomíná i vlakové nádraží v Českých Budějovicích z roku 1908, jedno z desítek vlakových nádraží, která se chystají rekonstruovat. „Tohle potřebuje nové omítky, střechu, interiér, prostě celkovou modernizaci,“ tvrdí Babiš. Podle něj je také zásadní připravit nádraží na rychlovlaky, aby to do Prahy netrvalo déle než hodinu a půl.

Přibližuje také blíže návštěvu Nemocnice České Budějovice, kde pracuje šest tisíc lidí. Jde tak o největšího zaměstnavatele v kraji. „Chtělo by tu vybudovat novou Lékařskou fakultu Jihočeské univerzity,“ myslí si Babiš a připomíná některé statistiky. Počet doktorů se podle něj proti roku 2015 snížil o 53,3 procenta, a to je nejvíc z celé České republiky.

Jako další téma otevírá oblast sociálních dávek. Jedním z cílů vlády je zastropovat sociální dávky, tak aby na nich někteří lidé „dělali kariéru“. Úmyslem je zastropovat současně také nájmy v bytech, které lidi z dávek platí. „Musíme totiž bojovat nejen proti zneužívání dávek příjemci, ale i obchodníkům s chudobou,“ uvedl a dodal, že požádal ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou, aby se uskutečnila schůzka všech ředitelů úřadů práce. „Úřad práce má hlavně shánět lidem práci, ne jen vyplácet podporu. Je jasné, že některé lidi nedonutíme pracovat nikdy,“ myslí si Babiš.

Rovněž připomněl úmysl zřízení e-neschopenky. „Dnes vypsat neschopenku znamená pět papírových formulářů. Což je v roce 2018 úplná šílenost,“ varuje Babiš. Podle něho cílem je, aby aspoň dva listy neschopenky bylo možné zařídit elektronicky. „V centrále správy mají kartu každého jednoho člověka. Vedou o lidech údaje od roku 1908 a už tehdy jim bylo jasné, že to bude pěkných pár set tun papíru, takže šuplíky tady mají hloubku tři metry. Dohromady tu je 27 kilometrů úložného prostoru,“ píše udiveně Babiš s tím, že doufá, že toto zůstane technickou památkou a věci budou řešeny elektronicky. Sám na závěr dostal svůj osobní list, kde má vypsané všechny základy na důchod. „A prý mám nárok pobírat český i slovenský,“ uvedl závěrem Babiš.

autor: sla