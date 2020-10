Babiš pro PL: Ivan Bartoš chtěl být primátor Prahy za hnutí ANO. Mám důkaz i svědky

reklama

Šéf Pirátské strany Ivan Bartoš po volbách obvinil Andreje Babiše ze lži. Není prý pravda, že by se v minulosti scházeli a byli nějací spojenci. Bartoš doslova uvedl, že premiér “konstantně lže”.

“Pan premiér jednoduše konstantně lže. Jednal jsem s ním o jasně daných tématech – korupce v případě stavby dálnice D11 nebo otázky dálničního mýta. Všechno to mám evidované. Přijde mi smutné, když premiér České republiky v přímém přenosu vykládá jasné lži. To je ale jeho styl, nechci se k tomu vyjadřovat více,” uvedl Bartoš pro LN. Toto vyjádření zprostředkovaly svým čtenářům i PL v neděli večer (více ZDE).

Předseda vlády to ovšem vidí zcela odlišně a dokonce prozradil, že ho v roce 2014 Bartoš žádal o funkci pražského primátora a ptal se, co pro to musí udělat. Podle premiéra lze vše zdokumentovat a jsou na to i svědci.

“Mrzí mě to vyjádření, protože já nelžu. Není pravda, že bych označil Piráty za své bývalé hlavní spojence. Já jsem řekl, že když jsem vstupoval do politiky, domníval jsem se, že když se Piráti dostali do Sněmovny, budeme spolupracovat, protože nejsou tradiční politická strana. To nenastalo.

Takové domnění měl premiér prý proto, že dříve se s Ivanem Bartošem setkal, dokonce si pamatuje, kde to bylo. “Protože jsem skutečně s panem Bartošem byl dvakrát na kávě. Možná jsem se někde vyjádřil, že na pivu, ale byli jsme na kafi. Sešli jsme se v hotelu Jasmín, což bylo mezi ulicí Politických vězňů a Václavákem, dokonce bych dokázal ukázat i na stůl, kde jsme seděli. Nevím, proč to pan Bartoš říká, proč mě napadá,” uvádí pro ParlamentníListy.cz.

To ale není zdaleka všechno. Dokonce prý šéf Pirátů měl chtít po současném premiérovi funkci. “V červenci 2014 mi pan Bartoš poslal SMS, a tehdy už myslím nebyl předseda Pirátů, co má udělat pro to, aby se stal primátorem Prahy za hnutí ANO. Toto může potvrdit novinářka Marie Bastlová, s kterou jsem si esemeskoval 30. října 2017 a ptala se mě na to paní Novotná Guryčová. On to tehdy komentoval, že to byl pokus o vtip, ale to žádný pokus o vtip nebyl,” odmítá premiér.

“Dvakrát jsme se před tím viděli, myslel jsem si, že když se dostal do Sněmovny, půjdeme s nimi do vlády a oni nechtěli. Nechtějí ani teď, útočí na mě a říkají, že lžu. Určitě nelžu! Jenom jsem se domníval, že když nejsou tradiční strana, budeme vzájemně spolupracovat. To je všechno. Zásadně nelžu. Pan Bartoš chtěl být pražský primátor za hnutí ANO. Dá se to dokázat, můžete si to ověřit u těch dvou novinářek, SMS mám uložené,” sdělil redakci Babiš.

Faktem podle jeho slov je, že čelí permanentním útokům. “Co jiného na to mám říct, než že mě to od pana Bartoše mrzí. Napadá mě pan Bartoš i jeho největší současný spojenec pan Rakušan, všichni mě napadají. S tím nic nenadělám, tak to je a nemám k tomu co dál říct,” říká.

“Koalice se dělají po volbách, sněmovní volby jsou jiné než krajské, kde už to mají dopředu všechno domluvené,” reaguje premiér na dotaz, zda si po tom všem umí představit možnou vládní spolupráci s Piráty. “U voleb do Sněmovny to je přece jen trošku jiné, jde o to, kdo volby vyhraje, prezident ho pověří sestavením vlády atd. Není to totéž. Uvidíme. Jasné je, že tu všichni mají jediný program, odstranit Babiše z politiky. Nic jiného neumí, žádný jiný program nemají. Mrzí mě to. Skládám občanům pravidelně účty a ukazuji, co jsem v politice udělal a není toho málo. Jenom to, že jsem z Evropy přinesl 42 miliard navíc, což je moje osobní zásluha, a plno dalších věcí. Od dubna 2017 skládám účty každý týden, jak pracuji a co dělám. Pracuji naplno ve prospěch naší země, aby se vrátila k prosperitě. Objektivně to všichni musí vidět, že děláme maximum,” dodal pro ParlamentníListy.cz Andrej Babiš.

