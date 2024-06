Babiš s Orbánem mění směr. V Česku se spustil jekot. I od Miroslavy Němcové

„Dnes jsme založili novou frakci v Evropském parlamentu, Patrioti pro Evropu. Změníme evropskou politiku tak, aby znovu sloužila národům a našim lidem. Budeme upřednostňovat národní suverenitu před federalismem, svobodu před příkazy a mír před válkou,“ pochlubil se na profilu X lídr hnutí ANO Andrej Babiš společnou fotografií s Herbertem Kicklem a Viktorem Orbánem.

Dnes jsme založili novou frakci v Evropském parlamentu, Patrioti pro Evropu. Změníme evropskou politiku tak, aby znovu sloužila národům a našim lidem. Budeme upřednostňovat národní suverenitu před federalismem, svobodu před příkazy a mír před válkou. pic.twitter.com/7r84wUXz0V — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 30, 2024

Sdílel také vlastenecký manifest pro evropskou budoucnost. „My, vlastenecké síly Evropy, se zavazujeme vrátit evropskému lidu budoucnost našeho kontinentu tím, že si vezmeme zpět naše instituce a přesměrujeme evropskou politiku, aby sloužila národům a našim lidem. Upřednostňování suverenity před federalismem, svobody před příkazy, míru před válkou: to je Manifest Patriotů pro Evropu,“ zní mimo jiné v závěru textu.

VLASTENECKÝ MANIFEST PRO EVROPSKOU BUDOUCNOST



Národy Evropy stojí na historickém rozcestí. Evropská unie—původně vysněný projekt založený na touze po usmíření po zkáze dvou světových válek a desetiletích rozdělení—se obrátila proti Evropanům a nyní sleduje zájmy v rozporu s vůlí… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 30, 2024

„Babišova svatba ‚patriotů’ ve Vídni. Už schází jen Putin jako svědek. Rusko, pro tebe všecko,“ okomentoval to europoslanec za ODS Alexandr Vondra.

Babišova svatba "patriotů" ve Vídni. Už schází jen Putin jako svědek. Rusko, pro tebe všecko. — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) June 30, 2024

„Spojením vzniká národovecká frakce, která nebude mít za cíl něco dokázat prosadit v Evropě, ale vzniká kvůli zájmům národních politiků doma. Kteří se bojem proti všemu z EU budou snažit získávat body primárně na domácí politické scéně. To bude její účel. EU pro ně bude jen nástrojem k vymezení se. Budou navrhovat věci, které nemají šanci projít, ale budou doma dobře znít. A jak neprojdou, budou se o to více vymezovat vůči EU. Jejich aktivity budou směřovat k oslabení spolupráce a EU. Což je proti národním zájmům všech států EU. Ale je to v zájmu Ruska,“ vyjádřil se k nově vznikajícímu uskupení europoslanec za STAN Jan Farský.

Spojením vzniká národovecká frakce, která nebude mít za cíl něco dokázat prosadit v Evropě, ale vzniká kvůli zájmům národních politiků doma.

Kteří se bojem proti všemu z EU budou snažit získávat body primárně na domácí politické scéně.

To bude její účel.

EU pro ně bude jen… https://t.co/T0uDKROc78 — Jan Farský (@JanFar_sky) June 30, 2024

Svůj názor vyjádřila také senátorka za ODS Miroslava Němcová. „Babiš zatáhl své europoslance mimo prozápadně směřující EU. Bezskrupulózně odkopl a zradil zájmy ČR a chce zpochybnit naši pozici u našich hlavních spojenců (EU, NATO). V EU spoluvytváří proruskou bojůvku a totéž má v plánu udělat s celou ČR,“ podotkla.

Babiš zatáhl své europoslance mimo prozápadně směřující EU. Bezskrupulózně odkopl a zradil zájmy ČR a chce zpochybnit naši pozici u našich hlavních spojenců ( EU , NATO). V EU spoluvytváří proruskou bojůvku a totéž má v plánu udělal s celou ČR. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) June 30, 2024

„Teď by měla být mimoř. schůze PSP. 1. Hlavní opoziční síla podvedla voliče heslem ‚Česko, pro tebe všecko‘ a v EP vytváří proruskou frakci. To je extrémní ohrožení bezpečnosti a zájmů naší země. 2. AB jednal u prezidenta o podpoře zahr. politiky a opět všechny podrazil,“ dodala.

Teď by měla být mimoř.schůze PSP.

1) Hlavní opoziční síla podvedla voliče heslem “Česko, pro tebe všecko” a v EP vytváří proruskou frakci. To je extrémní ohrožení bezpečnosti a zájmů naší země.

2) AB jednal u prezidenta o podpoře zahr. politiky a opět všechny podrazil. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) June 30, 2024

„Andrej Babiš a Viktor Orbán prohlubují své spojenectví. Už nikdo nemůže zpochybnit, že Andrej Babiš se inspiruje Orbánovým autoritářstvím a napomáháním Kremlu. Je třeba nazývat věci pravými jmény: Patrioti pro Evropu jsou pátou kolonou Ruska v EU,“ podotkla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Andrej Babiš a Viktor Orbán prohlubují své spojenectví. Už nikdo nemůže zpochybnit, že Andrej Babiš se inspiruje Orbánovým autoritářstvím a napomáháním Kremlu.



Je třeba nazývat věci pravými jmény: Patrioti pro Evropu jsou pátou kolonou Ruska v EU. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) June 30, 2024

„Pane Andreji Babiši, řeknu vám to do očí, až se potkáme v Poslanecké sněmovně nebo někde na mítinku, a napíši to i tady. Vaši budoucnost pro své děti opravdu nechci, politika, která sloužila primárně národům, přinesla Evropě a lidem dvě strašlivé války a miliony mrtvých. Vy patříte svým chováním a myšlením na Východ. Naše země na Západ,“ zmínil také novinář Radek Bartoníček.

Pane @AndrejBabis řeknu vám to do očí, až se potkáme v Poslanecké sněmovně, nebo někde na mítinku, a napíši to i tady. Vaši budoucnost pro své děti opravdu nechci, politika, která sloužila primárně národům, přinesla Evropě a lidem dvě strašlivé války a milióny mrtvých. Vy patříte… https://t.co/QW8J9vOeDc — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 30, 2024

Kritikou nešetřila ani komentátorka Fora24 Johana Hovorková. Podle jejích slov by se nová frakce v Evropském parlamentu měla ve skutečnosti jmenovat Kolaboranti proti Evropě.

„K Orbánovi, Kicklovi a Babišovi se v příštích dnech přidají i podobně naladění politici z dalších zemí. A jejich hlavním programem bude to, co už dobře známe: lži, strašení, další vyprázdnění slova konzervatismus, s nímž ve skutečnosti nemají nic společného, a nakonec tlak na to, abychom zradili Ukrajinu,“ zmínila Hovorková mimo jiné.