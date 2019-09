Babiš s Petříčkem jedou do USA. Petříček tam zůstane déle

Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) budou zastupovat Českou republiku na zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN), které začne v New Yorku 17. září, upozornila ČTK.

Ve všeobecné rozpravě zahájené o týden později promluví český ministerský předseda, v programu má také řadu jednání včetně případné schůzky s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Vyplývá to z materiálů, kterými se v pondělí bude zabývat vláda.

Hlavní podzimní část 74. zasedání Valného shromáždění OSN bude trvat do konce prosince. Předpokládá se, že se zasedání zúčastní představitelé všech 193 členských států OSN. Lídr české delegace Babiš by měl podle materiálu vypracovaného ministerstvem zahraničí ve Spojených státech být od 22. do 28. září na vrcholné části programu a vést při ní českou delegaci.

Ve všeobecné rozpravě, která trvá od 24. do 30. září, přednese Babiš projev. „V rámci týdne se předseda vlády zúčastní řady multilaterálních akcí na úrovni vedoucích delegací, včetně případné schůzky s Antóniem Guterresem,“ uvádí materiál. Diplomacie chápe přítomnost dalších světových lídrů jako možnost k dvoustranným jednáním pro předsedu vlády i ministra zahraničí.

Babiš kromě New Yorku navštíví i Massachusettský technologický institut (MIT) v Bostonu a setká se se zástupci Bostonské obchodní komory. V Schenectady ve státu New York pak zavítá do výzkumného a vývojového centra společnosti General Electric.

Petříček by v USA měl být o den déle. Návštěvu zahájí na konferenci Centra pro analýzu evropských politik ve Washingtonu (CEPA), na závěr cesty pak bude v Miami u zahájení Iniciativy pro demokratické a ekonomické alternativy pro Kubu. V New Yorku se Petříček zúčastní například tradičního jednání ministrů zahraničních věcí EU, politického fóra o udržitelném rozvoji či transatlantické večeře ministrů zahraničí členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie.

V posledních letech jezdil na zasedání do USA prezident Miloš Zeman. Před rokem požádal premiéra, aby ho na akci zastoupil, Babiš ale z časových důvodů poslal do USA tehdejšího zastupujícího šéfa diplomacie Jana Hamáčka (ČSSD). Neúčast Zemana mluvčí Hradu Jiří Ovčáček tehdy zdůvodnil tím, že „vše důležité už bylo na Valném shromáždění řečeno“. Hamáček loni v projevu vyzdvihl význam OSN jako garanta míru a práva.

