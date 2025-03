Babiš se nečekaně vyjádřil k Vrběticím, Rusku a Ukrajině

Předseda hnutí ANO na své další předvolební „tour“ po Moravskoslezském kraji (MSK) navštívil tentokrát přímo Ostravu. Plánované setkání především s mladými voliči se uskutečnilo v hotelu Harmony. Kdo by očekával, že zástupci mladé generace, mezi kterými nemá předseda hnutí ANO zrovna tolik příznivců jako mezi střední a starší generací, ho zavalí spoustou nepříjemných dotazů na tělo, byl určitě překvapen. Žádné větší grilování se nekonalo. Setkání proběhlo v naprosté pohodě, což bylo do jisté míry způsobeno i tím, jak mítink připravili jeho organizátoři – spolek Mladé ANO a zástupci hejtmanství MSK. Ti totiž zvolili základní dvě témata – nedostupné bydlení a odchod mladých talentů z kraje, o čemž se pak na akci diskutovalo. Mladší účastníci besedy, jichž do sálu hotelu Harmony přišla asi větší polovina, se ale mohli ptát i na jakákoliv další témata, a to buďto přímo na mikrofon, anebo i elektronickou cestou přes mobil. To však spíše využili v průběhu programu starší návštěvníci této předvolební akce.

Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 1% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 477 lidí

„Stát by měl masivně stavět byty, čímž pak klesnou jejich ceny. My máme ve svém programu výstavbu bytových domů jak pro mladou generaci, tak zejména pro členy integrovaného záchranného systému. To znamená pro vojáky, policisty, těch už chybí okolo 4 tisíc, dále pro hasiče i zdravotnický personál. Nejhorší situace asi panuje v této oblasti v Praze, kde se cena vyšplhala až na 154 tisíc za metr čtvereční. Chceme také začít stavět i vysokoškolské koleje, kterých je nedostatek a studenti musejí shánět drahé pronájmy, a také mladým více zpřístupníme hypotéky, aby na ně mohli snáze dosáhnout. O tom, jak tyto plány budeme konkrétně realizovat, se ale nebudu detailně zmiňovat, ať nás zase některá jiná politická strana nevykrade. Jako to třeba provedlo hnutí STAN s azylovým řízením,“ konstatoval Andrej Babiš.

Toho pak ještě doplnili zástupci spolku Mladé ANO a z moravskoslezského hejtmanství, že v dostupnosti bytů je Česko třetí nejhorší v Evropské unii, a že jen v Ostravě vzrostly nájmy za poslední léta o 42 procent.

Andrej Babiš: „Mladí lidé, běžte se na Západ učit jazyky“

Prakticky jediný dotaz „na tělo“ na adresu předsedy hnutí ANO zazněl asi v polovině besedy. Tázající se zeptal Andreje Babiše, proč tedy on sám nezačal s masivní výstavbou bytů už dříve, když jeho hnutí fungovalo ve vládě předchozích osm let.

„Poprvé jsme fungovali ve vládě ČSSD, kde jsme měli jen šest ministerských postů, v druhém období jsme sestavili pouze menšinovou vládu, často závislou na hlasech komunistů. Takže náš program v plné šíři jsme tak nemohli prosadit. Není tedy pravdou, co tvrdí naši oponenti nebo některá mainstreamová média, že jsme vládli celých osm let,“ tvrdil předseda největší opoziční strany.

K druhému tématu – odchodu talentů z kraje – pak lídr hnutí ANO doporučil mladým, aby vyjeli do západní Evropy a tam se dobře naučili cizí jazyky, čímž získají vyšší kvalifikaci, a mohou si pak po návratu do svého rodného kraje říct o vyšší plat. Pro získání jazykové gramotnosti chce hnutí ANO také více využívat známý program Erasmus, dotovaný z fondů EU. Andrej Babiš také slíbil intervenovat ve věci zřízení právnické fakulty v Ostravě, aby mladí lidí neodcházeli studovat právo do Olomouce, Brna či Prahy.

Anketa Jste pro vytvoření společné evropské armády na bázi EU? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8692 lidí

Na akci ale také zaznělo, že mnohé budoucí plány hnutí ANO, které by se uskutečnily, kdyby v zářijových volbách ANO zvítězilo, se už nyní pomalu provádějí, jako například projekty na výstavbu vysokoškolských kolejí, jak sdělila přítomná náměstkyně Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková (ANO). Ta také konstatovala spolu se starostou Slezské Ostravy Richardem Verešem, že na Ostravsku i v celém regionu není tak akutní nedostatek bytů jako v jiných krajích, ale že by spíše potřebovali více financí na zdevastovaný bytový fond, kde by po potřebných rekonstrukcích mohli najít svoje zázemí i nedostatkové profese v MSK.

„Ruskou ambasádu jsme museli eliminovat,“ řekl expremiér

Do diskuse se v závěru besedy začali zapojovat i účastníci ze střední či starší generace, čímž diskuse nabrala alespoň trochu větší obrátky. Andrej Babiš byl tak například dotázán, proč jako premiér nechal „vyčistit“ ruskou ambasádu od několika desítek diplomatů, když prý nebyl dostatek důkazů o tom, že výbuchy ve Vrběticích zosnovali Rusové.

„Od BISsky i dalších zpravodajských služeb jsme dostali naprosto věrohodné důkazy, že na těch explozích se podíleli ruští agenti. Bylo též zahájeno trestní stíhání. Ono navíc na té ruské ambasádě bylo i plno špiónů, jak to na ambasádách bývá často běžné, takže tento krok jsme museli udělat,“ odpověděl předseda hnutí ANO.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další dotaz se týkal současných jednání mezi prezidenty Trumpem a Putinem. Co si Andrej Babiš myslí o tom, když vyšlo najevo, že ruský prezident znovu usiluje o zásadní vliv nad východní a střední Evropou a dokonce chce i přímo ovlivňovat rozhodnutí NATO, koho může Severoatlantická aliance z nově přijatých členů po roce 1997 vlastně ochraňovat. A zda by nebylo vhodné uzákonit povinný vojenský výcvik pro mladé muže alespoň na půl roku.

„Chci si počkat na výsledek rozhovorů mezi oběma prezidenty. Faktem je, že NATO zbrojí víc než Rusko. Mně by se třeba líbilo, kdyby se obě velmoci vrátily ke snížení počtu mezikontinentálních raket. Co se týká naší armády, tak si myslím, že to tam moc dobře nefunguje. Za tři roky vládnutí koalice se přijmulo jen 876 vojáků. A zavést vojenskou službu by bylo určitě hodně obtížné, nejsou prostory, tedy kasárna, není k tomu prakticky vůbec nic,“ dodal předseda Babiš.

Poklidná beseda, kdy se bývalý premiér krotil a nečastoval své politické oponenty peprnými výrazy jako na jiných setkáních, pak skončila pro mladé znalostním kvízem s odměnami. Zda byla spokojená s akcí naprostá většina návštěvníků, je ale otázkou. Jeden z mladších účastníků, sedmadvacetiletý Petr, totiž pro PL uvedl: „No nevím, čekal jsem trochu konkrétnější informace, co by se v kraji zlepšilo při výhře hnutí ANO ve volbách. S těmi platy to u nás není určitě růžové a začíná více firem propouštět. Se službami a vyžitím to tady v Ostravě není špatné, mám ale babičku na Vítkovsku, kde je to právě se službami a dopravou celkem dost mizerné. Chybějí doktoři a celková obslužnost, to by se mělo určitě zlepšit.“