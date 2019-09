Babiš se vysmál Milionu chvilek. A vyprášil ministra ČSSD

V samém úvodu svého tradičního hlášení předsedy vlády Andrej Babiš předeslal, že v pátek se stala nejdůležitější věc týkající se jeho samotného i jeho rodiny. „Mám pocit, že od doby, co jsme se s Monikou vzali. A od chvíle, kdy mě policie začala stíhat. A od doby, co máme Ellu. Od doby, co Vivi odjela studovat do Španělska. Státní zástupce zastavil trestní stíhání mě a mé rodiny,“ oznámil potěšeně.

„Jsem rád, že Česká republika konečně nemá trestně stíhaného premiéra. Mimo jiné se tak splnilo přání spolku Milion chvilek pro demokracii a spousty lidí včetně všech předsedů politických stran, co jich tu máme,“ neskrýval svou radost.

Pak už se přesunul k divadlu, které se rozjelo tenhle týden kolem zdravotnictví. Zmínil zástupce samozvaného krizového štábu, který zdaleka nemůže mluvit za české zdravotnictví. Přesto strašili kolapsem a krizí českého zdravotnictví a žádají rozpuštění 25 miliard z rezervního fondu pojišťoven.

Podle premiéra se ve společnosti vyvolal strach, že selhává péče v nemocnicích. „Pacienta si berou za rukojmího a veřejně tvrdí, že pokud se nepřidají další peníze už nad rámec rekordně vysokých výdajů v českém zdravotnictví, tak se zhorší péče,“ dodává s tím, že sám dostal asi 20 reakcí na podporu ministra Vojtěcha a ani jednu proti.

Zdravotnictví se však podle premiéra daří jako nikdy dřív, jelikož nikdy nešlo na zdravotní péči tolik peněz. „Je to další klasická vydíračka, kterou odbory pravidelně opakují už od své kampaně z roku 2011 ‚Děkujeme, odcházíme‘,“ zlobí se ministerský předseda.

A už vůbec se mu nelíbí, že odborářům přispěchala na pomoc ČSSD. „Na koaličním jednání nás začala trénovat ze zdravotnictví. Je to moc dobře, že koaliční partneři se chtějí bavit o zdravotnictví. Po tom, co napáchal jejich ministr zdravotnictví Šnajdroid Svatopluk Němeček ve vládě pana Sobotky, si toho máme hodně co říct,“ rýpl si Babiš a dodal, že po něm toho museli tolik napravovat, že by to zabralo celé hlášení.

Zmínil alespoň pár zajímavostí pro představu: „V roce 2014 pan Němeček slavnostně novinářům představil 12 priorit, na kterých bude jeho ministerstvo pracovat. Výsledek? Polovinu z nich vůbec neudělal, pět se jich nepovedlo a jenom o jedné se dá říct, že má nějaký smysl. Teď mám na mysli sběr dat na Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Kdo na to máte nervy, tak si můžete dát jeho tehdejší tiskovku.“

Dále připomněl jako další zoufalství fakt, že Němeček slíbil stabilizovat, zefektivnit a zprůhlednit české zdravotnictví. „To řekl člověk, který nakoupil jako ředitel ostravské nemocnice cyberknife předražený o 65 milionů, netransparentně politicky rozhodoval o přidělování zdravotnických přístrojů jako magnetické rezonance, cétéčka a další,“ podotkl premiér s tím, že nebyla žádná novinka, když na konci roku 2017 přebral ministerstvo Adam Vojtěch, že ekonomická situace některých nemocnic je velmi špatná.

Neexistovala prý žádná transparentní pravidla pro jejich hospodaření, ani jejich ředitelé nebyli nijak motivovaní efektivně hospodařit. „Za ministra Němečka, jak to tak vypadá, byla nulová kontrola hospodaření nemocnic, a krylo se tak brutální rozhazování peněz,“ zdůraznil premiér.

Rval si prý tehdy jako ministr financí vlasy, když viděl, jak to Němeček vede, a ještě k tomu chce další a další peníze, které na platy zdravotníků nikdy nešly. „Já tomu panu Němečkovi začal v jednu chvíli říkat Šnajdroid, protože bylo všeobecně známé, že si ho vodí Marek Šnajdr, náměstek za ODS,“ uvedl a dodal, že se jim nakonec podařilo jeho vliv aspoň částečně odstřihnout, když vyměnili několik ředitelů velkých nemocnic a zavedli jasná pravidla pro hospodaření.

„Ale než jsme přišli, tak těch průšvihů stihli političtí podnikatelé nasekat mraky. Na ‚bonusech‘ zmizely z nemocnic stamiliony. Hlavně z Homolky. Další stovky milionů se rozprášily, když nemocnice nakupovaly vybavení ne podle zákona o veřejných zakázkách, ale přímo od vybraných dodavatelů. Už v roce 2012 a 2013 upozorňoval Nejvyšší kontrolní úřad, že rozdíl v nákupu těch stejných věcí se liší mezi nemocnicemi o desítky i stovky procent,“ připomněl Babiš.

Co naštěstí Němečkovi neprošlo, byla vyhláška o kmenových buňkách. Tehdy prý odborníci říkali, že nejsou vyzkoušené jako bezpečná léčba, ale i tak pan Němeček tlačil na to, aby se zavedly a proplácely ze zdravotního pojištění. Kromě toho také podle Babiše Němeček personálně zdevastoval úřad Ministerstva zdravotnictví, kde byl podstav 40 procent. „Já mu během jeho úřadování poslal 24 dopisů, ve kterých jsem žádal různé nápravy a vysvětlení. Odpověděl mi sotva na půlku z nich. Nechtějte vědět jak,“ poznamenal k Němečkovi na závěr premiér.

