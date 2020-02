Babiš smázl redaktora. Uhasil ranní kauzu telefonem, rýpl do BIS. A začal konat

reklama

„Chtěl bych odmítnout lži Seznamu, který tady zase lže, jak to často dělá. Když říká, že e-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém. Je to samozřejmě nesmysl. Já jsem i teď mluvil s panem Kremlíkem ohledně jeho vyjádření – a je pravda, že to bylo v utajeném režimu, a je jenom jasné to, že ta zařízení, když někdo nemá zaplacenou známku, tak to musí nahlásit policii. Takže žádný sofistikovaný sledovací systém to nebyl, je to nesmysl. Předpokládám, že i BIS se k tomu vyjádří, je často mediálně aktivní, tak teď mají příležitost, a samozřejmě je to známý redaktor, který už v minulosti se přičinil k tomu, že paní Jourová skončila ve vězení, takže je to lež a my to zásadně odmítáme a není to pravda. My jsme tu zakázku zrušili a včera pan ministr Havlíček rozhodl o zrušení další zakázky, která se nám nelíbí,“ zmínil na tiskové konferenci po jednání vlády Babiš.

Fotogalerie: - Babiš v Janově

Krátce po tiskové konferenci ČT24 informovala o tom, že Babiš podal trestní oznámení kvůli původní zakázce na elektronické známky. Trvá na tom, že byla předražená a státní fond o ní neinformoval.

„K dnešnímu článku Janka Kroupy publikovaném na zpravodajském serveru Seznam Zprávy o informačním systému pro elektronické dálniční známky se nemohu vyjádřit z důvodu ochrany utajovaných informací. Obecně mohu uvést na pravou míru snad jen to, že systém neměl být pouze e-shop. Ze zveřejněných informací je zcela zřejmé, že e-shop představoval jen nepatrnou část původní zakázky za zlomek celkové ceny (3 %),“ uvedl ve svém vyjádření, na které Babiš reagoval, Kremlík.

Šlo podle něj o komplexní systém, jehož zavedení je schváleno zákonem, včetně data, od kterého musí být systém v provozu. „Odpovědnost za celý systém měl Státní fond dopravní infrastruktury jako samostatná instituce, do jejíž činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek nemohl ministr legálně zasahovat. Zprovoznění systému je zákonnou povinností, která vyplývá z novely zákona o pozemních komunikacích. Tato novela byla projednána a schválena Poslaneckou sněmovnou a Senátem. V podkladech k danému parlamentnímu tisku jsou veškerá relevantní data. Náklady na prvotní pořízení systému (ne pouze e-shopu) činily 104 mil. Kč, a nikoli 401 mil. Kč, jak je často nesprávně uváděno v mediálním prostoru. Výše nákladů na pořízení a provozování systému byla předmětem posouzení znalcem,“ dodal.

„Způsob zadání veřejné zakázky byl předmětem posouzení Národním bezpečnostním úřadem, který vycházel rovněž z doporučení Bezpečnostní informační služby. Zákonnost a přiměřenost postupu byly následně předmětem právní analýzy. Přestože považuji za zcela legitimní vést politickou diskusi o rozsahu a výši nákladů na zajištění obrany a bezpečnosti občanů, nelze zcela pominout zájmy státu v oblasti obrany a bezpečnosti, zvláště v době sílícího světového terorismu. Nelze rovněž pominout oprávněné zájmy státu v boji proti organizovanému zločinu a závazky České republiky vyplývající z členství v Severoatlantické alianci. Kvalita zajištění bezpečnosti občanů České republiky mi nebyla nikdy lhostejná, plně jsem důvěřoval bezpečnostním expertům Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury a státním institucím pověřeným zajištěním obrany a bezpečnosti občanů České republiky. Vydávat systém elektronických dálničních známek za ‚e-shop‘ bez znalosti souvislostí jsem považoval za mimořádně nekorektní. Vzhledem k citlivosti údajů v systému byl kladen rovněž mimořádný důraz na zajištění ochrany osobních údajů občanů,“ zmínil.

„Pevně věřím, že dojde ke zveřejnění všech dokumentů o již zrušené veřejné zakázce tak, aby se zamezilo šíření spekulací či nepravdivých informací, a že odborníci v oblasti informačních systémů a v oblasti obrany a bezpečnosti, jakož i veřejnost, si budou moci učinit nezávislý názor na tuto problematiku. Občané České republiky mají právo znát pravdu o všech skutečnostech veřejné zakázky, zamlčovat cokoli považuji v tuto chvíli za nesprávné. Odbornou a politickou diskusi o novém systému, zejména o rozsahu funkcionalit, považuji za zcela legitimní. Vítám politickou odvahu Karla Havlíčka, který v Poslanecké sněmovně zahájil jako první veřejnou politickou diskusi o bezpečnostních zájmech státu v oblasti informačních systémů a o nastavení hranice ingerence zpravodajských služeb v této oblasti,“ uzavřel.

Server Seznam Zprávy přišel se zjištěním, že e-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém. Reportér Janek Kroupa přinesl nové skutečnosti o veřejné zakázce, kvůli níž premiér Andrej Babiš (ANO) odvolal právě ministra dopravy Vladimíra Kremlíka.

E-shop na dálniční známky, který za víkend vytvořila zdarma stovka IT specialistů v rámci hackathonu, byl jen malou složkou velkého projektu. Celý původní projekt měl podle nejnovějších zjištění mnohem vážnější účel než zřídit internetový obchod na dálniční známky. Měl totiž vzniknout sofistikovaný sledovací systém. Připravovat jej mělo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s tajnými službami a policií.

To, že systém uměl fotit registrační značky, potvrdil odvolaný ministr Kremlík. „Z logiky vyplývá, že měl umět fotit i víc,“ uvedl s tím, že daná část byla vskutku v utajeném režimu. Že mělo jít vskutku o systém určený ke sledování a evidenci aut, potvrdily i dva zdroje z bezpečnostní komunity. Vznikat měly prý dokonce tři fotografie – jedna SPZ a další dva snímky měly zachytit kabinu vozu s celou posádkou.

„Jestli se vedla nějaká debata o tom, zda je to správně, nevím, já u ní nebyl. Byl jsem ministr dopravy, nikoli tajných služeb,“ řekl Kremlík.

Projekt za 400 milionů korun zadal původně napřímo Státní fond dopravní infrastruktury společnosti Asseco. Podle Seznamu Zpráv za bezpečnostní komunitu řešila celou věc BIS. Jeden z dopisů ředitele BIS Michala Koudelky o celé věci byl například ze srpna loňského roku.

BIS se nyní k celé věci odmítá vyjádřit, mluvčí Ladislav Šticha jen uvedl, že s přístupem zpravodajských služeb do chystané evidence o projíždějících autech a jejich majitelích se od začátku počítalo a má to oporu v platném zákoně.

