Babiš telefonoval s Ursulou von der Leyen. Prozradil, o čem spolu debatovali

Vláda rozhodne o českém kandidátovi do Evropské komise do konce srpna. Novinářům to dnes při návštěvě Jihočeského kraje řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet podle něj zatím čeká na potvrzení, zda předsedkyně příští komise Ursula von der Leyen myslela vážně své dřívější prohlášení, že bude chtít po každé zemi dva kandidáty, aby z nich mohla vybírat. Zprávu přinesla ČTK

Babiš ohledně českého výběru přímo nepodpořil dosavadní českou eurokomisařku Věru Jourovou, řekl jen, že v uplynulých pěti letech odvedla hodně práce.

„Vláda o tom bude rozhodovat do konce srpna. Já teď čekám, jestli nová předsedkyně Evropské komise myslí vážně to, co říkala před zvolením, to znamená, že by si přála dva kandidáty za každou členskou zemi,“ řekl Babiš k výběru českého eurokomisaře.

O tom, jakému portfoliu by se měl český zástupce v Evropské komisi věnovat, se podle premiéra jedná. Babiš řekl, že s Ursulou von der Leyen telefonicky hovořil a že se snaží přenášet do Bruselu české představy, konkrétnější ale být nechtěl. V minulosti premiér řekl, že by si přál pro Česko silnější portfolio, než je nynější oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitosti mužů a žen. Zmiňoval oblasti vnitřního trhu nebo digitalizace.

Babiš dnes také přímo nepodpořil do komise Jourovou, ačkoli v květnu po volbách do Evropského parlamentu řekl, že nynější eurokomisařka je kandidátkou hnutí ANO. „Jak rozhodne vláda, jak se k tomu postaví ČSSD a hnutí ANO, to se uvidí do konce srpna. Ale myslím, že paní Jourová byla úspěšná komisařka,“ uvedl na dotaz, zda má Jourová jeho podporu.

