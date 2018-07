Babiš v MF DNES: Chovanec zradil. Kdo zradí jednou, asi zradí vždycky. Malé je škoda, má tah na branku a dvě vysoké školy

Anketa Máte radost, že vláda Andreje Babiše získala důvěru Poslanecké sněmovny? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 8550 lidí

„Mně je úplně jedno, že někdo říká, že nemáme program. Máme ho. Pro všechny. Že to bourá všechny politické teorie, je mi jedno,“ řekl mimo jiné v rozhovoru premiér. Nejvíce se zlobí na ODS, která mohla s ANO vytvořit pohodlnou většinu, ale místo toho trucovala.

„Když chce ODS prosazovat program, tak to jde hlavně ve vládě. Kdybychom v ní s nimi byli, tak by to byla středopravá vláda,“ krčí rameny premiér. ODS to podle něj udělala ANO naschvál, aby ho mohla kritizovat a přidat se k Miroslavu Kalouskovi a jeho protestům.

V jiné části rozhovoru ale zase prohlásil za ideální partnery hnutí ANO Piráty a hnutí STAN. „My jsme vznikli jako protikorupční hnutí proti tradičním stranám. Piráti a STAN nejsou tradiční strany, takže logicky i programově jsme si byli blízcí,“ říká.

„Všichni jen kritizují, bourají a mají řeči,“ rozčílil se premiér. Vrcholem prý bylo jednání o důvěře vládě v Poslanecké sněmovně, kde to došlo tak daleko, že ministři museli prosit, aby si mohli odskočit na WC. „Ponižovali nás tam, byla to šaškárna, divadlo. Pak se naschvál hlasovalo, že má jít Babiš za demonstranty, neprošlo to, pak si ODS vzala přestávku. Chtěli mě jen dehonestovat, ponižovat, urážet,“ rozjel se premiér. Pak prý šel ven za demonstranty, ale ti po něm něco hodili, tak mu ochranka řekla, že by se měl vrátit. „A Kalousek pak lhal, že jsem srab a nešel jsem tam. Permanentně mě sprostě uráží a mluví o mojí rodině. Nenechám se pořád urážet,“ vzkázal přes noviny šéfovi poslanců TOP Babiš.

Novinář mu šetrně připomněl, že i on Kalouska neustále pomlouvá, že je zloděj a alkoholik. „Vždyť je to pravda. Kolik bylo rozhovorů, kdy byl tak opilej, že nebyl schopen odpovídat a jen vypouštěl teplý vzduch,“ skočil mu Babiš rozčíleně do řeči. „Je to politický parazit, který je tam 28 let, pro mě symbol korupce,“ dodal.

Rozum podle Babiše projevila jenom ČSSD. „Hamáčkovi je potřeba pogratulovat, protože zachránil ČSSD tím, že ji dostal do vlády“. „Já jsem ve čtvrtek vzal do Bruselu pana Hamáčka, představil jsem ho holandskému premiérovi, dánskému, lucemburskému, maďarskému i prezidentovi,“ řekl také.

Chápe prý, že Hamáček má těžkou pozici, protože „v ČSSD zůstává ta sobotkovsko-chovancovská klika“. „Ti, kteří prohráli volby, asi mažou schody novému předsedovi, který se správně rozhodl, že s námi půjdou do vlády,“ čte dění u koaličních partnerů. Hlavně věří, že ČSSD zase nebude před volbami o hnutí ANO lhát a vykládat nesmysly, že chce privatizovat nemocnice, jako to bylo v minulosti.

Pak si vzal na paškál poslance ČSSD, který se rozhodl vládu nepodpořit. „Pan Chovanec přece veřejně řekl, že se podvolí výsledku referenda, a znovu zradil. Kdo jednou zradil, asi zradí vždycky. Ale to je jeho problém.“

Babiš sám se teď chce hlavně seznámit s novým ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem. „Musím s ním vést rozhovor, protože jsme to dělali narychlo,“ vysvětlil. Je mu líto, že na ministerstvu nemohla zůstat Taťána Malá. „Je pracovitá, má tah na branku, je razantní, komunikativní a má dvě vysoké školy,“ shrnul její přednosti. Dodal, že Malá sama se po tiskové konferenci, kde se ukázalo, že atmosféra je proti ní, rozhodla rezignovat. On ji rozhodně do ničeho nenutil.

Ministr by podle Babiše měl být hlavně manažer a být schopen si vybrat lidi a fungovat v kolektivu. Redaktor mu namítl, že celé roky říká, že ministři mají být hlavně odborníci. „Manažer a odborník. Manažer je taky důležitý a ne každý odborník je dobrý manažer,“ vysvětloval Babiš.

autor: jav