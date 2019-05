Babiš v ohrožení? Ochrance „selhala pistole” ve vládním letadle. Vyšetřujeme to, potvrdil PL Hamáček

Premiér Babiš po skončení jednání Evropské rady v Bruselu zažil nečekané “zpestření”. Těsně před návratem do Prahy došlo přímo na palubě armádního leteckého speciálu k výstřelu.

Jednalo se o zbraň jednoho z členů ochranné služby předsedy vlády. Celou záležitost už vyšetřuje Ministerstvo vnitra. Ochranka premiéra totiž coby zvláštní útvar spadá pod Policii České republiky.

“O incidentu jsem byl bezprostředně informován, věc je v šetření,” potvrdil ParlamentnímListům.cz ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD.

Nejedná se o první incident tohoto druhu. V první půlce 90. Let během působení ministra obrany Antonína Baudyše došlo k něčemu podobnému. Členovi ochranky se střelbou podařilo prostřelit letadlo. Tehdy se dokonce spekulovalo, že mohl střílet sám ministr.

autor: Radim Panenka