Babiše sundáme! pronesl Martin Jaroš v projevu, který strhl Václavák. Jan Rejžek: Zeman je alkoholická troska, Babiš komouš a estébák

Demonstrace proti vládě Andreje Babiše podporované KSČM se konala v úterý v podvečer na Václavském náměstí v Praze. Zúčastnilo se jí podle komentátora Bohumila Pečinky asi deset tisíc lidí, kteří ve dvou ohniskách (přímo pod pódiem a před obrazovkou) obsadili horní část náměstí.

Pečinka také poznamenal, že na pódiu vystoupilo „třicet nesourodých postav z prava, středu i levice“. Jednou z nich byl i Martin Jaroš, marketingový expert žijící v Kataru.

Výstup Martina Jaroše se na internet dostal z živého vysílání televize DVTV. Marketingový expert hned na úvod varoval, že bude říkat věci, které se publiku a dalším řečníkům nejspíš nebudou líbit.

Spousta jeho dobrých přátel jej prý od účasti na Václavském náměstí zrazovala. Bude to prý ztráta času, při které si lidé zanadávají na Zemana a Babiše a navzájem si zanadávají, jak se nám hroutí hodnoty.

„A tak si hezky spolu zanadáváte, a zbytek republiky vás bude ignorovat. A Babiš vás druhý den kompletně smázne jedním článkem v novinách,“ tlumočil postoj svých přátel. „Myslíte, že tenhle můj cynickej kamarád měl pravdu?“ zeptal se Jaroš. „Neee,“ ozvalo se sborově z publika, doplněno zvoněním jakéhosi zvonce a pískotem.

Jaroš si myslí, že ke zmíněnému „smáznutí“ ze strany Andreje Babiše skutečně dojde. To ale neznamená, že nemá cenu hovořit o hodnotách. A pokračoval: „Já jsem si dneska ráno na letišti koupil noviny. Mladá fronta Dnes, stranickej tisk Agrofertu,“ upřesnil. Pískající diváky upozornil, že právě toto je pro drtivou část veřejnosti hlavní zdroj informací.

A četl titulek z první stránky, ve kterém se slibuje, kolik kilometrů dálnic se postaví. To vyvolalo u publika na Václaváku posměšný pískot. „A pak je tam na té titulní stránce druhý titulek: Politik ČSSD sebral peníze a zmizel, četl dále řečník, a toto už vyvolalo čistokrevné pobavení. Řečník si nechal dramatickou pauzu a do ticha pak ohlásil: „A takhle přesně se to dělá. Takhle přesně nás pan Babiš smazává.“

A školení o mediální strategii Andreje Babiše pokračovalo expertovou predikcí, co se druhý den nejspíš objeví na premiérově Facebooku. „Vy si to asi taky dovedete představit. Bude tam něco jako: Čau lidi, jsem taky na Čapáku. Zrovna přijely tři autobusy školaček z jižních Čech, tak jsem jim ukázal bobra.“ Následoval dlouhý smích a potlesk. „A teď jsem ještě tři babičky vlastnoručně převedl přes cestu. Podívejte se na video. Jedna mi teda spadla do díry, která tu zbyla ještě po Kalouskovi,“ pokračoval Jaroš v parodování Babišovy sociální sítě.

A mezi těmito zprávami úplně zanikne, že se v Praze a dalších městech a obcích protestovalo. „Takhle to s náma pan Babiš koulí, rozumíte?“ ptal se Jaroš. Protože značná část republiky na to naskakuje, položil publiku na Václaváku dotaz, zda je možné toto porazit. Ozval se hlučný souhlas. Jaroš připomněl, že Andrej Babiš vlastní média, nemá žádné ohledy a klidně bude lživě přísahat na smrt vlastních dětí. Navíc mu hraje do karet ekonomická konjunktura.

Způsob, jak Babiše porazit, podle Jaroše existuje. Nikdo z řečníků na Václaváku ho ale ještě neřekl a ani demonstrantům se podle něj nebude příliš líbit. „Nedá se porazit tím, že budeme demonstrovat za to, že Babiš je špatnej. My musíme demonstrovat a ukazovat to, že jsme lepší než on. Že jsme lepší politici, že dokážeme být větší profesionálové. A on je profesionál. Jemu když napíšete esemeskou stížnost, tak i když jste normální občan, tak vám hned odepíše: Máte čas v sobotu odpoledne? Já se s váma sejdu. A ty lidi to okouzlí. Takže my musíme demonstrovat za to, že naši politici jsou profesionálnější než on, pracovitější než on, líp komunikujou než on, a k tomu ještě navíc mají ty hodnoty,“ doporučil Jaroš.

A pokračoval: „Pro mě je pan Babiš něco jako pupínek na pubertální tváři naší nedospělé demokracie.“ Podobné akné podle něj vidíme i v dalších zemích Visegrádu. Souvisí to s úrovní vyspělosti, ve které ty společnosti jsou. Ale jak takovej pupínek vzniká? Já uznávám, že je to ošklivej pupínek, kterej vás pořád svědí, pak už je tak velkej, že je bohužel vidět i z Evropy. Tak jak teda vzniká? Teď budu trošku osobní. U mě vzniká, když jsem moc ve stresu, nebo když jím moc čokolády, nebo moc pálivého. Prostě když nějak poruším pravidla životosprávy. A přesně jsme dělali i my před Babišem,“ varoval Jaroš.

Politici tehdy podle Jaroše zaplnili politický prostor množstvím afér a krádeží pod širým nebem, ale i neprofesionalitou. „Já se ani nemůžu zlobit na tu spoustu voličů, kteří si mysleli, že on bude nějaký velký léčitel. Jenže teď se ukazuje, že ten jeho lék je ještě horší než ten problém, co měl odstranit,“ pokračoval Jaroš.

Následně položil Václavském náměstí otázku, co teď s pupínkem dělat. „Vymáčknout!“ ozvala se odpověď. Jaroš se ale podělil o svou dermatologickou zkušenost, že když pupínek vymáčknete, tak se obvykle objeví další, ještě větší. „Pupínků se opravdu zbavíte, jen když odstraníte ty fundamentální problémy, které k nim vedly,“ kázal jako doktor. Jediným řešením tedy je odstranění špatné politiky, která tu byla.

„Pana Babiše ani pana Zemana neodstraníme tím, že budeme vykládat, že jsou oškliví a nemají ty správné hodnoty. Ona je to pravda, jsou oškliví a nemají ty správné hodnoty, ale on ten Babiš tu vládu zítra zahájí. A většina lidí není jako vy tady na Václaváku. Jenom tím antibabišem to nepůjde,“ varoval.

Řešením podle něj je, že najdeme jiné, pořádné politiky. „Já chci pořádné politiky. Ty, kteří odstoupí, když mají nějaký problém. Já chci politiky, kteří mají to, co Babiš tvrdí, že má – tedy vizi. A dokáží tu vizi naplnit, jen o ní nelžou. Chci politiky, kteří budou posedlí našim školstvím a postarají se o to, aby naše děti ovládaly kritické myšlení a skvěle ovládaly angličtinu. Protože pak jim nikdo nebude moct nakukat takový blbosti, jako se to děje teď,“ zvolal do aplausu.

Pokračoval v definici svého snu tím, že chce politiky, kteří dokáží vybudovat infrastrukturu tak, aby mohl dojet z Ústí nad Labem do Prahy za 19 minut, aby mohl žít v Ústí a pracovat v Praze. „Chci taky politiky, kteří budou mít páteř v mezinárodních vztazích. My jsme země, která je v manželství se Západem. EU je jako naše manželka. No, spíš tedy registrovaná partnerka. Ale když máte manželku na Západě, tak nemůžete flirtovat s milenkou na Východě. To prostě nefunguje,“ varoval do potlesku. Tuto geopolitickou bigamii podle něj provozuje „pan prezident a jiní nejmenovaní oportunisté“.

Jaroš prý nic takového z vlastní zkušenosti nezná, ale od svých známých bigamistů slyšel, že to není dobrá metoda, protože „si rozhasíte vztah s manželkou i s milenkou“. A navíc se to prostě nedělá a on chce politiky, kteří si toto uvědomují.

„A tahle země to dokáže. Tahle země má na to, aby patřila do první desítky zemí na světě. Takže já myslím, že pana Babiše můžeme sundat,“ věří.

Pak se vrátil ke svému cynickému kamarádovi z počátku svého projevu, který jej varoval, že se demonstrováním na Václaváku nic nezmění. Přes mikrofon a přenos DVTV se rozhodl mu vzkázat, v čem se mýlil. „Právě na ten nedostatek hodnot ten pan Babiš nakonec dojede. Protože ti nejlepší lidé si čím dál více uvědomují, že pan Babiš žádné hodnoty nemá. A oni mu nepůjdou dělat ministry. A on nebude mít ty schopný lidi, kteří by dokázali prosadit ty sliby, co kolem sebe hází. Ostatně ti dobří lidé už od něj odcházejí. A na tom my ho sundáme,“ věří marketingový expert.

Je to však prý o tom, jak dobří budou Babišovi oponenti. A s přáním „lepší budoucnosti bez pupínků“ se expert Martin Jaroš s Václavákem rozloučil.

autor: jav