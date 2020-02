Babiši, omluvte se za holokaust, vyzval Kundra z Respektu

Novinář Ondřej Kundra z Respektu by rád věděl, zda a případně kdy se také čeští politici omluví za holocaust, že se omluví za to, že čeští úředníci za druhé světové války nevyvinuli více úsilí, aby Československé Židy uchránili před cestou na smrt.

Předseda vlády ve své tradičním provolání národu uvedeném slovy „čau lidi“ věnoval pár řádek také své návštěvě v Osvětimi, kam u příležitosti 75. výročí osvobození tábora dorazila řada státníků.

„Všichni jsme si sedli pod stan s výhledem na Bránu smrti a poslouchali projevy těch, kteří přežili. Největší dojem ve mně zanechal Marian Turski, 94letý pán, který navzdory všemu, co prožil, hýřil energií a optimismem. Nezlomný člověk. Mluvil o tom, že holokaust nespadl z nebe, ale začal ve třicátých letech nápisy, kde Židé nemůžou sedět, kudy nemůžou chodit, čím jezdit a kde nakupovat… Ostatní tomu jen přihlíželi. A proto bychom měli mít 11. přikázání. Nebudeš lhostejný. Jeho projev byl o to silnější, že ho věnoval svým vnoučatům, skrze které bude žít dál. Mezi řečníky byl i syn Estée Lauder, zakladatelky legendární kosmetické firmy. Ten už byl o dost míň optimistický a smířlivý. Zdůrazňoval hlavně to, že za holokaust mohli i politici, kteří věděli, co se v koncentračních táborech děje, a nic proti tomu neudělali. A připomněl, že v roce 1938 byla dokonce v USA protižidovská konference. Upozornil, že stávající projevy antisemitismu jsou silné a je potřeba proti nim bojovat,“ napsal Babiš.

„Když skončily projevy, vyšli jsme všichni v zástupu od Brány smrti směrem k památníku, abychom na něj položili svíčky. Továrna na smrt měla monstrózní rozměry a jen ta naše cesta k památníku trvala tři čtvrtě hodiny. Měl jsem tlustý kabát, a i tak jsem promrzl na kost. Musel jsem myslet na všechny ty lidi, kteří tady bojovali o život, myslel jsem na to, jak v mrazu stáli celé hodiny v pozoru jen v tenkém vězeňském mundúru. Byla tma a ve vzduchu byla cítit smrt,“ pokračoval premiér ponuře.

„Myslím, že každý by měl tohle místo navštívit. Možná by stálo za to zavést dotaci pro školy, aby sem mohly vypravovat exkurze. My jsme na vládě rozhodli o tom, že památníku Auschwitz-Birkenau poskytneme dar ve výši 1,3 milionu korun,“ uzavřel svou zmínku o Osvětimi Babiš.

Ondřej Kundra z Respektu by i kvůli Babišovu popisu rád věděl, kdy se také česká vláda omluví za holocaust. Jenže Babiš prý neodpovídá a neodpovídá.

„V hlášení Andrej Babiš píše o zážitku z Osvětimi. S ohledem na to, že tam byl, což je dobře, jsem se ho zeptal, co si myslí o možné omluvě Česka. Před tím se omluvil nizozemský premiér, že tamní úředníci dostatečně nebránili deportaci Židů. Odpověď AB se mi nedaří týden získat,“ uvedl Kundra na Twitteru.

V hlaseni @AndrejBabis pise o zazitku z Osvetimi. S ohledem na to, ze tam byl - coz je dobre - jsem se ho zeptal, co si mysli o mozne omluve Ceska. Pred tim se omluvil nizozemsky premier, ze tamni urednici dostatecne nebranili deportaci Zidu. Odpoved AB se mi nedari tyden ziskat. pic.twitter.com/4Ltiazq2WT — Ondrej Kundra (@okundra) February 2, 2020

