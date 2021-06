Babišova víkendová smršť: Opozice chce nejhorší průběh pandemie. Soudci rozvolnili dřív, bez odpovědnosti. Bude velké testování dětí

Šéf hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš má za to, že žádný jiný premiér nemusí čelit tak brutální a nezodpovědné opozici jako on. V rozhovoru pro deník Právo prohlásil, že české opoziční strany si berou za rukojmí občany této země. Kriticky hodnotil i práci soudců, kteří zařídili rozvolnění protikoronavirových opatření o dva týdny dřív, než bylo původně v plánu. V rozhovoru se také zastal prezidenta Miloše Zemana a nakonec prozradil, že v září budou děti ve velkém testovány na koronavirus.

Andrej Babiš je přesvědčen, že za osm let, co je členem vlády, se toho hodně udělalo. Je přesvědčen, že toho pro lidi odmakal spoustu. Na rozdíl od opozice.

„Opozice jen pokračuje ve své brutální a bezohledné kampani, kterou zahájila loni v říjnu po krajských volbách. Jim nikdy nešlo o to, abychom pandemii zvládli co nejlíp, ale co nejhůř. Nikde na světě není tak nezodpovědná opozice, která si bere vlastní občany jako rukojmí. Všechno, co ve čtvrtek dělala opozice, byla show pro kamery. Naše vláda toho za čtyři roky spoustu odmakala,“ zdůraznil Babiš s tím, že jeho vláda zvedala důchody, zvedla rodičovskou, snižovala daně a nechala postavit desítky kilometrů nových dálnic.

Současně podle něj vláda vyplatila stovky miliard korun na pomoc podnikatelům v covidové krizi.

Pár slov přidal i na konto kauzy Čapí hnízdo a možného zneužití evropských dotací, ve které ho policie navrhla obžalovat.

„Já jen říkám, že jde o čtrnáct let starou kauzu, jejíž vyšetřování se táhne už pět let. Jde o kauzu, kterou mi na míru připravili moji političtí oponenti, aby mě vyštípali z politiky, a s železnou pravidelností ji používají před volbami. Na dotaci byl nárok. Kdo ji schvaloval? Byl to tehdejší hejtman a dnešní poslanec ODS Bendl. Kdo ji kontroloval? A dokonce dvakrát? Zakladatel TOP 09 Kalousek. Kolikrát proběhl audit? Sedmkrát, a u toho byl kdo? Dnešní pirátský senátor Wagenknecht, který na mě práská v Bruselu,“ rozohnil se šéf ANO.

„Všichni to schválili, dotace byla přidělená. A aby měla firma klid, tak ji dokonce vrátila, takže nikdy žádná škoda nemohla vzniknout. Kauza terorizovala moji rodinu, mé děti, manželku, a nakonec to státní zástupce zastavil. A pan nejvyšší státní zástupce Zeman to z nějakých nepochopitelných důvodů vrátil do hry. Jelikož se nic špatného nestalo, tak věřím, že to státní zástupce zastaví i nyní,“ dodal.

V rozhovoru se také zastal prezidenta Miloše Zemana, o němž členové zahraničního výboru Senátu prohlásili, že již není způsobilý vykonávat úřad hlavy státu, neboť už se neorientuje ani v prostoru a v čase. Babiš to vidí jinak.

„Pana prezidenta vídám pravidelně, každý měsíc minimálně jednou. V pondělí jsme spolu povečeřeli a nezaznamenal jsem náznak toho, co tvrdí senátoři. Panu prezidentovi neslouží nohy, to ale rozhodně není překážka pro výkon funkce,“ zdůraznil.

Nakonec prozradil, že v září proběhne masivní testování všech žáků a studentů. Budou z něj vynecháni jen ti, kteří prodělali nemoc covid-19 nebo prošli očkováním.

