Babišova vláda se chová jako malé děti, řádil Fiala na Primě

Fiala začal zostra, Konstatoval, že situace je vážná a je hrozivé, jak vláda ANO a ČSSD podcenila situaci a během léta neposílila hygienickou službu. Jak to, že hygienici nestíhají?“ kroutil hlavou Fiala, s tím, že o posílení hygienické služby se měla starat vláda. „Ministr Vojtěch nám ještě na přelomu srpna a září říkal, ‚jsme připraveni na druhou vlnu. Já odmítám, aby vláda házela zodpovědnost na občany, že se chovají nezodpovědně. Oni se chovají podle toho, jak se chová vláda, a vláda předvádí chaos,“ zlobil se Fiala.

Členové vlády znovu a znovu prohlašovali, že mají situaci pod kontrolou, ale teď se ukazuje, že během klidnějších měsíců, kdy se vláda měla připravit na možné zhoršení situace, ve skutečnosti spala. „Premiér (Andrej Babiš) a ministr zdravotnictví (za hnutí ANO Adam Vojtěch) mají největší odpovědnost za tuto situaci,“ vypálil Fiala.

„Dneska svalovat vinu na novináře, na média, na opozici, to všechno je nezodpovědné. Rozhodnout má vláda,“ zlobil se Fiala, s tím, že mu na straně kabinetu scházela rozhodnost. „Oni se chovali jako malé děti,“ udeřil Fiala na kabinet Andreje Babiše.

Podle jeho názoru vláda chybovala už na jaře, když oddalovala start ústředního krizového štábu, a bohužel teď udělala stejnou chybu a znovu nesvolala ústřední krizový štáb v čas. „Já považuju za nezodpovědné a neobhajitelné, že současná vláda takto hazarduje,“ nešetřil host vládu.

Vláda poslala roušky a respirátory seniorům, ale podle ¨Fialy by udělala lépe, kdyby je poslal učitelům na 1. stupni základních škol, které podle předsedy ODS musí bezpečně fungovat co nejdéle.

Volby do krajů a Senátu se podle předsedy ODS jednoznačně konat mají.

„Nenechme si namluvit, že volby jsou něco extrémně nebezpečného. Přijala se opatření. Volby jsou důležité pro demokracii,“ sdělil Fiala.

Když Fiala tolik kritizuje Babišovu vládu, moderátorka Terezie Tománková chtěla vědět, co by šéf ODS dělal, pokud by byl premiérem.

„Ptáte se člověka, jak by řešil požár, který vznikl proto, že si hrál se sirkami. Já bych si nikdy se sirkami nehrál,“ začal Fiala.

Poté zdůraznil, že by nejprve odvolal ministra zdravotnictví Vojtěcha, který podle jeho názoru zvládá situaci tak mizerně, že ho opouští jeden odborník za druhým. Po odvolání ministra by se zajímal o názory odborníků, chránil by učitele na základní škole a činil by opatření na podporu ekonomiky,

„Ta opatření jsou jasná, my víme, co máme dělat, ale tahle vláda toho není schopná a ještě přitom lidem lže, a to je to nejhorší,“ uzavřel Fiala.

