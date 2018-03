Babišovi ministři v demisi mají učit předmět na VŠE. A studenti se bouří

Na Vysoké škole ekonomické v Praze byl vypsán nový předmět, kde mají být jako jediní přednášející členové vlády Andreje Babiše, která je navíc v demisi. Proti tomu se ale studenti a absolventi VŠE bouří a prostřednictvím petice proti přednáškám členů vlády bez důvěry na VŠE chtějí důrazně vyjádřit svůj nesouhlas. Nelíbí se jim hlavně to, že by zde přednášeli představitelé jediného politického hnutí bez přítomnosti názoru nestraníků či opozice. Zatím petici podepsaly necelé dvě stovky lidí.

„My, níže podepsaní, studenti, absolventi a vyučující Vysoké školy ekonomické v Praze, prostřednictvím této petice vyjadřujeme nesouhlas s tím, aby členové jednobarevné vlády v demisi, bez důvěry Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, figurovali jako jediní přednášející na předmětech, které nabízí svým studentům VŠE,“ stojí hned v úvodu textu.

Tato petice, kterou mohou zájemci podepsat na webu Petice24.cz, vznikla prý na základě informace, že mimosemestrální kurz „Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců“, ohodnocený ziskem 3 kreditů, budou vyučovat v průběhu letního semestru 2017/2018 členové současné vlády. Studenti uvedli, že stejný postoj by zaujali i k jinému předmětu v případě, že by byl vyučovaný za stejných podmínek.

Takový způsob výuky odmítají prý především z důvodu, jelikož se domnívají, že by mohla být ohrožena její objektivita. „Jestliže mají v kterémkoliv předmětu přednášet představitelé vlády sestavené jedinou politickou stranou, je namístě se domnívat, že bude během hodin prezentován pouze jeden názorový proud a že bez přítomnosti pohledu opozičních stran či nestranných odborníků může být výrazně ohrožena objektivita výuky,“ uvedli studenti s tím, že jsou hluboce přesvědčeni, že VŠE, stejně tak jako jakákoliv jiná škola, by měla být nestranická a názorově neutrální.

Za skutečnosti, že přednášející reprezentují vládu, která i přes výše uvedená fakta činí nestandardní kroky vnímané velkou částí veřejnosti jako problematické, zejména ty z oblasti nedostatečně odůvodněných personálních změn, a jejíž předseda je trestně stíhán a opředen mnoha negativními kauzami, jsou studenti VŠE prý toho názoru, že to výrazně snižuje kvalitu takového předmětu a podkopává dobré jméno školy.

Ostře se ohradili i proti tomu, že tato vláda nemá důvěru Poslanecké sněmovny PČR a jako takovou ji studenti musí považovat za dočasnou, svým programovým prohlášením i personálním složením. „Proto nás přirozeně zajímá, zda členové této vlády jsou schopni podat ve výuce dostatečně věrohodné a odborné informace,“ napsali studenti.

V samém závěru petice pak vysokoškoláci zdůraznili, že před volbami na půdě VŠE nelze domlouvat diskuse s politiky, a to ani v případě, že je v rámci diskuse zaručena její vyváženost, tedy to, že v diskusním panelu jsou zástupci dvou protichůdných názorů na dané téma. „Letos na podzim se konají důležité volby, považujeme proto za nepřípustné, aby jen několik měsíců před nimi VŠE poskytla významný prostor jednomu konkrétnímu politickému proudu, zatímco jiné by takovou možnost nedostaly,“ uvedli.

Někteří z těch, co petici bez váhání podepsali, připojili na věc i svůj vlastní názor. To, co vadilo studentům nejvíce bylo to, že premiér Andrej Babiš je evidován jako agent ve svazcích StB, což sám dlouhodobě popírá. „Předmět ohrožuje pozici školy jako nezávislé apolitické instituce,“ uvedl jeden z studentů VŠE. „Nesouhlasím s přítomností usvědčeného agenta StB a vlády bez důvěry Sněmovny na půdě mé Alma Mater,“ upřesnil další svůj osobní důvod, proč petici milerád podepíše. „Zásadně nesouhlasím, aby současná vláda v demisi na akademické půdě vedla svou volební kampaň a ještě snad její nekompetentní členové za to dostali zaplaceno?“ rozčílila se jedna ze studentek.

Další s podepisujících si trval na tom, že se jedná o vysoce nemorální postup, se kterým nesouhlasí hlavně sami studenti. „Aby poučoval o pravdě agent StB, trestně stihaná osoba a premiér v demisi, není zkrátka namístě, a jemu podobní zrovna tak,“ uvedl. A další připsal: „StB už DOPŘEDNÁŠELA!“

