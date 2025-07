Letní Krumlov zašmátral Pražákovi v peněžence a brblají už i místní

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 87% Nebyl 6% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 31 lidí

Za vodu v jedné z českokrumlovských restaurací zaplatili dva hosté celkem přes 300 korun. Taková informace, která se před časem objevila na sociálních sítích a následně i v některých médiích, vyvolala velkou diskusi. I my jsme se tedy vypravili podívat, kam se ceny v Českém Krumlově „posunuly“.

Kohoutková voda: 149 korun za osobu? A smažák s přílohou za 449 korun

Zašli jsme se tradičně podívat do jedné z restaurací s výhledem na českokrumlovský zámek, o které se právě s cenou vody doslova po celé republice mluvilo. Na jídelním a nápojovém lístku jsme objevili kohoutkovou vodu či točenou sodu, cena 149 korun/os. Zaujala nás i cena nealko nápojů. Například 0,33 litru Fanty vyšlo na 149 korun. Ještě víc nás ale zaujala nabídka jídla, tedy především ceny. Objevili jsme grilovanou zeleninu za 379 korun nebo třeba smažený sýr s hranolky a tatarkou za 449 korun, což je ještě o pár korun více než zhruba před rokem. Pro milovníky masa byl v nabídce vepřový či kuřecí řízek, hranolky, tatarka za 499 korun. V tomto případě se meziročně nezdražovalo.

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 89% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 10786 lidí

„Praha je drahá, ale tady už snad zkouší, co lidi ještě vydrží,“ kroutil hlavou turista, když jsme se zeptali, co říká na ceny v některých krumlovských restauracích. Přijel se prý do Krumlova po letech podívat právě z Prahy. „Krásně upravené město, to ano. Ale to bych se musel zbláznit, dát za smažák víc než čtyři stovky,“ kroutil hlavou.

Vysoké ceny, špatná reklama? Levněji bez výhledu na zámek…

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10407 lidí

V jedné, kousek od náměstí, jsme na jídelním lístku objevili například smažený kotlet s bramborovou kaší a okurkou za 226 korun. Knedlo, vepřo, zelo bylo za 239 korun. Kaplická cmunda se zelím pak vyšla na 230 korun. Pravda, kouzelný výhled na řeku chyběl. Podle toho, jak byl podnik plný očividně spokojených strávníků, jim to ale zřejmě nijak moc nevadilo.

Zašli jsme okouknout i ceny „v ulicích“. Narazili jsme například na ceduli s nápisem „Waffles“. Z okénka prodávali například Coco jumbo, kdy v zatočené vafli byla vanilková a čokoládová zmrzlina, šlehačka, kokos a čokoládová poleva. Cena 200 korun.

Turistů je méně? A podnikatelka z Jugoslávie o Ukrajině...

Do jednoho z místních obchodů s dárkovým zbožím jsme se zašli zeptat, jak to vypadá letos s turisty. „Zdá se mi, že je to slabší. I na Českokrumlovských slavnostech bylo letos méně lidí než dříve,“ řekla nám paní, která zde prodává. Zmínila, že turisté z Asie, kteří dříve do Krumlova mířili opravdu ve velkém, sem už také zdaleka tolik nejezdí.



Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 94% Věřím, že nebyly 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 16784 lidí

„Asiati tady už moc nejsou, spíš turisté z Německa, z Rakouska, ale také z Ameriky i z dalších států. Dřív byli Asiati víc. Celkově turistů je od covidu míň. Letos extra míň lidí,“ prozradila nám majitelka obchodu Fadila Bajramovič. „Vysvětlujeme si to tím, že je krize, všechno je drahé. Navíc i ta válka na Ukrajině, i to, co se děje kolem Izraele, Palestiny. Takže jsme rádi, že jsme zdraví.“ Prozradila, že s manželem do Čech přišli před třiceti lety, po válce v Jugoslávii. „Žili jsme tehdy v Záhřebu. Už se to tam všechno srovnalo, už vše hezky funguje. Raději jsme na všechno zapomněli,“ říká k tehdejší válce v Jugoslávii a dostává se i k aktuální situaci na Ukrajině.

„Není to lehké, nejen pro Ukrajinu. Co se týká těch prezidentů, oni jsou všichni stejní. Jediní, kdo trpí a mají se špatně, jsou lidé, děti… a o ni se mají dobře. Není to jen Ukrajina, ale i Rusko, všichni mají svoje, jedna i druhá strana. Není to jen na jedné strašně špatně. Jako u nás tehdy v Jugoslávii. Tam je to díky bohu už v pořádku,“ uzavírá s tím, že některé její děti už jsou zpátky v dnešním Chorvatsku.