Cesta do pekel. Nezpochybňujte volby. Dusno v Partii

O obavách lidí před ovlivněním voleb a dalších tématech diskutovali ve Velké politická debatě v Partii PLUS Petr Hladík z KDU-ČSL, Michaela Šebelová z hnutí STAN, Radek Vondráček z ANO a Karla Maříková za SPD.

V úvodu CNN Prima News zveřejnila nejnovější volební model STEM. Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny by podle aktuálních zjištění bylo hnutí ANO se ziskem téměř 33 p% hlasů, na druhém místě by se umístila vládní koalice Spolu, jež by obdržela více než 22 % hlasů. Souboj o třetí místo by vyhrálo SPD a spol., hned za ním skončili STAN. Do Sněmovny by se dostali Piráti a hnutí Stačilo!; Motoristé sobě i Přísaha by měli smůlu.

Spokojenost s vývojem nálad voličů vyjádřila místopředsedkyně STAN Šebelová. „Průzkumů je celá řada. Do voleb máme deset týdnů, může se ještě stát celá řada věcí. Naše podpora osciluje kolem 12 až 13 procent. Věříme, že v závěru kampaně ještě půjdeme nahoru. Lidé chápou, proč jsme do toho šli,“ řekla Šebelová.

Ne vše, co je nevkusné, je zároveň trestný čin

Dalším tématem, které se ve studiu diskutovalo, byly názory na zavedení eutanazie, které rozdělují současnou vládní koalici. KDU-ČSL uzákonění možnosti dobrovolného odchodu ze života pro nevyléčitelně nemocné nepodporuje. „V zemích, kde začali diskutovat o eutanazii pro nevyléčitelně nemocné, se dostali k eutanazii pro duševně nemocné a skončili u eutanazie pro děti. My sami jsme si život nedali a neměli bychom s ním hazardovat,“ řekl ministr životního prostředí Hladík.

„Jakmile se jednou schválí eutanazie, začne se posouvat. Neměli bychom nabízet smrt jako řešení,“ soudí poslankyně SPD Maříková.

Dále se opoziční politička vyjádřila k údajné nespokojenosti uvnitř SPD a spřátelených stran kvůli spojení s dalšími volebními subjekty. „To řeší média. Chtějí udělat kauzu, kde žádná kauza není. Určitá bublina na sociálních sítích byla pro odchod PRO, ale pan Rajchl nic takového nechce,“ vysvětlila Maříková.

Hovořila také o kauze svého šéfa Tomio Okamury spojené s kontroverzním plakátem, kvůli kterému je trestně stíhán. Mnozí mohou mít pocit, že kauzu využívá k politické propagaci. „My jsme se o to, aby z toho někdo udělal předvolební téma, neprosili. V západních zemích Evropy se vraždí, znásilňuje. Za to, že poukazujeme na realitu, hrozí našemu předsedovi tři roky ve vězení. Když někdo řekne pravdu, hrozí mu kriminál. Vidíme, jakou máme svobodu slova. V této zemi není všechno v pořádku,“ soudí politička.

Poslanec a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček uvedl, že pro vydání Okamury k trestnímu stíhání nehlasoval. „Ne vše, co je nevkusné, je zároveň trestný čin. Teď se to znovu a znovu objevuje na sociálních sítích, ženou tak vodu na mlýn SPD. Pomáhá jim to zviditelňovat se. Politická kultura se má vyjadřovat jinde než na policejní stanici,“ vysvětlil Vondráček.

Ministr Hladík řekl, že sporný plakát je lživý, nevkusný. „Nezpochybňujme práci policie a soudu. Za svobodu demokracie je třeba bojovat. Není vždy nutné řešit věc před soudem, ale když někdo podá trestní oznámení, policie to prošetří a soud rozhodne. Okamura je politický podnikatel, už si založil novou stranu. Přitom nikdy neprosadil žádný zákon,“ řekl Hladík.

Na přetřes přišla také fotografie Roma, kterou lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sdílel s popiskem: „Konec zneužívání sociálních dávek.“ Podle Hladíka však jeho stranický kolega zveřejnil autentickou fotografii, ne snímek z fotobanky jako Okamura. Potom se pochlubil, že vláda Spolu zpřísnila migrační legislativu.

Jeho slova o tom, že Okamura nikdy žádný zákon neprosadil, nadzvedl Maříkovou. „Vždyť vy jste, pane ministře, neprosadil ani zálohování petek,“ vyčetla mu.

Hladík jí odpověděl: „Já nejsem poslanec. Vždyť vy vůbec nevíte, jaká je realita.“

Šebelová zdůraznila, že máme nezávislou policii a nezávislé soudy. „Pokud někdo podá trestní oznámení, policie to musí řešit. Poslanec Vondráček říká, že to SPD pomůže. Za mě plakát byl za hranou. Šíří nenávist, a to se nám může vymstít,“ řekla místopředsedkyně STAN a obrátila se k Maříkové: „Šíříte strach před migranty. Ale když EU přijme migrační pakt a my se snažíme implementovat novelu o migraci, vy pro to nehlasujete. Chcete jen kritizovat.“ Potom však dodala, že diskutovaný příspěvek ministra práce a sociálních věcí Jurečky považuje také za nevhodný.

Maříková pak vládě vyčetla, že migrační pakt zavádí kvóty. „Abyste to zastřeli, udělali jste zákon, který to má zahladit. Jen chcete obelhávat veřejnost. Jen jste slibovali. Nic jste nesplnili,“ řekla na adresu vlády Spolu.

Souhlasil s ní i Vondráček: „Migrační pak jde za touhle koalicí. Dá se tam něco dobrého, ale vpašují se tam věci, které jsou zásadní.“

Ministr Hladík se ohradil, že před každými volbami opozice vytáhne migraci.

„My máme migraci v programu od vzniku SPD. Ten plakát byl také k migračnímu paktu,“ ohradila se Maříková.

Místopředsedkyně STAN Šebelová soudí, že implementační zákon je potřebný.

Tohle rozloží celou EU

Dalším výbušným tématem byla korespondenční volba. Vondráček uvedl, že jde o to, abychom zachovali důvěryhodnost voleb. Korespondenční systém však může rozkolísat důvěru lidí. „Je v zájmu nás všech, aby volby proběhly řádně. Nikdo neříká, že volby někdo zmanipuluje. Každá vláda má vliv na to, co dělá ministerstvo vnitra. Proto tady máme volební komise. Nikomu nepodsouvám, že by měl zájem manipulovat s hlasy. Proto také máte zajistit členy do volebních komisí,“ řekl politik hnutí ANO.

Moderátor připomněl, že 60 procent lidí se obává, že by volby mohly být zmanipulovány. „To pan Babiš už předem zpochybňuje volby. Když nevyhraje, řekne, že to nebylo v pořádku. A to je průšvih pro demokracii. Volby musí být jednoznačné. Umožnili jsme změnu přístupu k volbám. Právo volit mají pořád ti stejní lidé – občané ČR. V zahraničí to dosud fungovalo tak, že voliči museli přijít na zastupitelský úřad. Druhá možnost se dává teď – lidé mohou volit korespondenčně. Aby volby byly demokratické, každá politická strana má možnost nominovat do okrskových volebních komisí i v zahraničí. Nezpochybňujme volby. Je to cesta do pekel,“ řekl ministr Hladík a zopakoval, že Andrej Babiš výsledky voleb předem zpochybňuje některými svými výroky.

Místopředseda ANO Vondráček mu odpověděl: „Nikdo nezpochybňuje volby. My chceme uklidnit veřejné mínění. Nejlíp ho uklidníme, když ve volebních komisích budou zástupci subjektů. Lidé jsou přesvědčení, že největší manipulace hrozí ze strany vlády.“ Potom zmínil řadu kauz současné vlády, které ji podle jeho slov znevěrohodňují.

Šebelová pak Vondráčkovi řekla: „Chcete šířit strach, protože se bojíte, že hlasy nedostanete. Nerozšířili jsme okruh lidí, kteří mohou volit. Spousta mladých lidí si nevyzvedne voličské průkazy a jejich hlas propadne. My jako politici máme lidem usnadňovat a umožňovat jejich právo volit. To bychom mohli zpochybnit i přenosné volební schránky.“

Maříková uvedla, že nevidí nic špatného na tom, že předseda strany natočí video vyzývající k tomu, ať jdou lidé do volebních komisí. „Hladík nám vyčítá, že Okamura založil další stranu. Jasně. Vy nás tady chce zlikvidovat, abychom nemohli jít do voleb. Cokoliv dělá opozice je špatně,“ dodala poslankyně SPD.

„Všichni máme zájem o hlasy. Nevadí mi, že Babiš vyzývá lidi, aby šli do volebních komisí. My to děláme taky. To je v pořádku. Vadí mi ten kontext,“ řekla Šebelová.

Hladík připomněl, že už Babišova vláda měla zavedení korespondenční volby ve svém programovém prohlášení. „Ale nestihli to. My jsme to udělali úplně stejným způsobem jako v Německu, Americe… Umožní to lidem volit, aniž by museli jezdit tisíce kilometrů. Tahle videa rozdělují společnost,“ soudí ministr.

„Problém je, že jste neudělali to, co v Německu, přijali jste systém, který je složitý. Když jsem říkal, udělejme to stejně, odpověď zněla, to by se nestihlo. Silou jste prosadili korespondenční volbu pro rok 2025,“ oponoval Vondráček.

Dalším tématem diskuse bylo zavádění emisních povolenek pro dopravu a vytápění budov, které začnou platit v roce 2027. „Dodrží vláda slib, že nechce zdražovat život lidem?“ zeptal se moderátor.

„Máme klimatický zákon schválený za Babišovy vlády, stejně tak plán Fit for 55. Tohle obsahovalo kroky, které se budou dělat. Pozice české Babišovy vlády byla: vítáme to, chceme to. Většina států toto chce. Naše vláda sehnala podporu pro zastropování povolenek. Česká vláda však nemá v Evropě většinu pro to, abychom systém odsunuli nebo úplně zrušili. Spousta zemí to chce, podporuje to,“ tvrdil ministr Hladík.

Řekl, že zdražení se netýká lidí, kteří topí dřevem, čerpadlem nebo využívají centrálním zásobování energií ve městě. „Celé se to dělá, aby se přešlo na technologie, které jsou k dispozici – dřevo, tepelná čerpadla. Jsme závislí na dovozu energií. Evropa jako celek chce odmítnout závislost na dovozu energií,“ objasnil ministr.

Vondráček však nesouhlasil. „Lhal jste. Babiš neschválil Fit for 50. Schválili jste to vy. Schválila se sklenice, ne marast v té sklenici. To jde za vámi. Systém, ta revize, to je v podstatě neřešitelné. Povolenky, celý systém, to má obrovský potenciál rozložil celou EU. Tohle lidi nesnesou. Je to touha eurokratů – přerozděluj a panuj. Víte, za kolik se to teď obchoduje?“ rozčílil se místopředseda ANO.

Šebelová namítla, že ochrana klimatu patří k zodpovědné politice. „Ale souhlasím, že tempo musí být přiměřené. Žádná vláda v Evropě nechce spáchat ekonomickou sebevraždu. Netvařte se, že jen nám stoupne cena energií,“ zdůraznila místopředsedkyně STAN.

Maříková upozornila, že cíle, jak jsou nastavené, sníží emise minimálně. „Povolenky ekonomicky zlikvidují polovinu obyvatel Evropy. Pane ministře, i lidé na vesnicích musí topit a fungovat. A vy po nich chcete, aby si koupili čerpadlo za 400 tisíc. Vy máte plat ministra. My budeme hájit zájmy občanů, ne že je budeme ničit,“ zvedla poslankyně hlas.

