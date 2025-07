O mrtvých jen dobře? Na Krampola se slétli „lepší lidé“. A je zle

Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10006 lidí

Objevil se také v celé řadě seriálů, jako byli Návštěvníci, Arabela, a v mnoha dalších pořadech, včetně zábavního pořadu Nikdo není dokonalý, který léta vedl jako moderátor. Proslavil se i jako dabér slavného francouzského herce Belmonda. Proslavil se i na prknech, která znamenají svět, např. v divadle Semafor.

Server Seznam Zprávy popsal Krampola jako herce ze staré školy, který po většinu života hodně sportoval, ale jehož hodnoty už se do současného světa příliš nehodily. „Odmalička sportoval a činky zůstaly jeho neodmyslitelným společníkem i ve stáří. Byl ztělesněním rčení ‚muž ze staré školy‘, jakkoli obzvlášť ke konci kariéry už to nebylo přízvisko s příliš pozitivními konotacemi. Jeho hodnoty možná už nepatřily do dnešní doby, ale jeho hlas bude patřit k těm, na které se nezapomíná.“

Publicista Petr Holec se serveru vysmál. „‚Jeho hodnoty možná už nepatřily do dnešní doby, ale jeho hlas bude patřit k těm, na které se nezapomíná,‘ napsaly vládní Seznam Zprávy v nekrologu Jiřího Krampola. Nevíte, jaký hodnoty myslí? Třeba nelézt do zadku režimu Petra Fialy jako dnešní národní umělecká fronta?“ zeptal se Holec na sociální síti X

“Jeho hodnoty možná už nepatřily do dnešní doby, ale jeho hlas bude patřit k těm, na které se nezapomíná,” napsaly vládní @SeznamZpravy v nekrologu Jiřího Krampola.



Nevíte, jaký hodnoty myslí? Třeba nelézt do zadku režimu @P_Fiala jako dnešní národní umělecká fronta? — PetrHolec (@PetrHolec) July 27, 2025

Pasáž, na kterou Holec naráží

Zdroj: SeznamZprávy

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 89% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 10013 lidí

Krampol byl názorově blízký dezolátům, proruským exotům a rasistům…není proto divu, že na něj tato individua vzpomínají v době Krampolova úmrtí.



Ale i tak upřímnou soustrast Krampolově rodině a pozůstalým.



———



Jen pro připomenutí:



Krampol pózoval v obchodě Right Store s… pic.twitter.com/leGD5UNVls — Jiří Hrebenar (@gisat) July 27, 2025

Na sociálních sítích také padlo, že Krampol nebyl jen špatný herec, ale také špatný člověk. V narážce na fakt, že ho rozčílily modrožluté tramvaje v ulicích Prahy. Dával najevo, že nechce vídat tramvaje v barvách Ukrajiny.

„‚Už mě serou s tou Ukrajinou, u tramvaje přebarvili...‘ Krampol nebyl jen špatný herec, ale taky špatný člověk,“ zaznělo.

Těch, kdo měli jeho současné postoje Krampolovi za zlé, bylo více.

U mne to mám tak, že rád koukám na staré věci a proto mu oromini těch posledních pár let. Kdybych ale soudil jen poslední roky, tak to byla spodina… — Kelok Ustezslav (@KelokUstezslav) July 27, 2025

Ne, nebudu smířlivý vůči sviním co škodí lidstvu.

"Někteří herci ani rozum nezahrají"https://t.co/KCmfVX7BUZ — Nepozval ???? (@nepozval) July 27, 2025

ale taky modla dezolátů, svými postoji — Petra Hudečková (@petrahudeckova1) July 27, 2025

A všechno to vynegoval kamarádstvím s Ovarem. Dezolátů král. Smutný konec. R.I.P. — Demowski ???????????????? (@demowski) July 27, 2025

Psali jsme: Jiří Krampol: Když vyleze Trump, vyleze prezident. A srovnal s českými Ivan Černý: Jirka, Mirek, Slávek a ti druzí… On nebyl zlej. Krampol sejmul Devadesátky ČT. A „rasismus“ Konec Jiřího Krampola? To zakážou. Lidi lehnou smíchy, cenzoři ne