Dostála do Moldavska nevpustili, ale VIP účastník prošel. Ozval se nám

„Na konferenci mě pozvali spřátelení rumunští konzervativci z Evropského parlamentu. Ti, se kterými jsme dali dohromady podpisy na hlasování o odvolání Ursuly von den Leyenové. Jenže Moldavsko se zjevně rozhodlo, že svoboda slova má hranice – v tomto případě státní,“ uvádí Ondřej Dostál s tím, že na hranicích sebrali pas kromě jeho i několika dalším přednášejícím.

„Například jednomu celkem prominentnímu republikánovi z USA, nebo mluvčímu řecké parlamentní strany. Proč – to ani jednomu neřekli. Politicky nás spojuje asi leda to, že nejsme zrovna woke. Teda, u mě mohlo možná vadit i to, že jsem před časem na sítích docela nahlas sdílel názor viceprezidenta USA J. D. Vance (a mnoha dalších) na to, jak proběhly nedávné rumunské i moldavské volby…“ zamýšlí se český europoslanec, kterému nakonec pas asi po hodině vrátili a pro ParlamentníListy.cz dodává:

„Chudák Američan tam nejspíš trčel v detenci přes noc a Řek s manželkou tam strávili celý den. Organizátoři z rumunské AUR, nyní v průzkumech nejsilnější strany, jsou hodně naštvaní.“

Vysvětlení, proč na čas přišel o diplomatický pas a proč ho do země nevpustili, prý nedostal. Zda šlo třeba o nějaké udání na jeho osobu, prý nemůže vyloučit.

„Je to jednoduché. Hlavní linka. Evropa je slabá, protože selhává její vedení. V migrační politice, v průmyslové politice, v zahraničních vztazích jsme v izolaci. Proto Brusel i vlády, které ho podporují, začínají prohrávat. Jejich řešení není změnit chybnou politiku, ale potlačit kritiku. Proto se nesměla řádně projednat v Evropském parlamentu kauza Pfizergate při hlasování o nedůvěře von der Leyenové, proto se u nás v ČR snaží potlačit opozici přes trestní stíhání či paragraf o zákazu komunismu. Proto volby v Rumunsku či Moldavsku vypadaly tak, jak vypadaly. Tato kauza je jen další střípek do mozaiky,“ uvedl Ondřej Dostál, který se nakonec konference musel zúčastnit pouze on-line.

„Příští konference bude v Polsku u příležitosti inaugurace prezidenta Nawrockého. Můžou nás otravovat, ale ne zastavit!“ vzkázal na závěr.

Bystroň „prošel“ bez problému

„Moldavané pečlivě sledují, co se v EU děje. Vzhledem k potlačování opozice hlavně v Německu těmito represáliemi proti kolegovi Dr. Dostálovi asi chtěli podtrhnout své aspirace na členství v unii. Prostě chtěli ukázat, že sdílejí ty naše demokratické hodnoty,“ sdělil Bystroň ParlamentnímListům.cz ironicky.

„Asi kritizoval EU. To víte, to se neodpouští. To já nedělám, já jsem vzorný,“ zažertoval pak ještě německý politik. Ten je členem frakce Evropa suverénních národů, která je v Evropském parlamentu brána jako nejvíce euroskeptická.

„Ale vážně: Zjistil jsem, proč jsem já neměl problémy. Účast jsem potvrdil na poslední chvíli a nejsem napsaný v oficiálním programu, to znamená, že oni neměli informaci o mé osobě, když připravovali, koho zastaví na hranicích. Takže já tady sice vystoupím, ale nejsem v tištěném programu. Mou účast jsme jim potvrdili až na poslední chvíli, protože jsem byl předtím v USA a nevěděl jsem, zda zvládnu do Moldavska přijet,“ objasnil poté německý europoslanec českého původu.

Moldavsko je dlouhodobě rozděleno mezi zastánce vstupu do Evropské unie a sbližování s Ruskem. Bruselu nakloněné vedení země obviňuje Rusko ze zasahování do voleb. Nedávné referendum o vstupu Moldavska do EU těsně vyhráli zastánci Bruselu, na jejichž misku vah převážily hlasování hlasy voličů ze zahraničí.

Konference Make Europe Great Again (Udělejme Evropu opět skvělou) se zabývá například postavením Moldavska mezi Východem a Západem, ochranou tradičních rodinných hodnot, „zeleným šílenstvím“ či úpadkem demokracie. V metropoli Kišiněvě potrvá do zítřka.

