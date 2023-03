Banda k*kotů, fakt, řekl poradce Jurečky. Sečteny platy lidovců

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13532 lidí

„Možná vám neuniklo, že spolu s nástupem Petra Pavla na Hrad se připravuje na vstup do nové funkce ještě jeden politik. Je to brněnský lidovec Petr Hladík. Zakladatel Mladých lidovců, který byl vyslýchaný kvůli podezřelé privatizaci bytů v Brně. Prezident Zeman Petra Hladíka ministrem životního prostředí jmenovat odmítl. A tak premiér Fiala loni na podzim pověřil řízením rezortu předsedu lidovců – vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku. Podle zpráv novinářů se na Ministerstvu životního prostředí pod vedením lidovců dějí věci. Už loni na podzim nechalo ministerstvo nejmenovanému ministrovi Petru Hladíkovi vytisknout ministerské vizitky. Hladík také, ačkoliv ještě zdaleka nebyl ani není do funkce jmenován, začal pořádat mezi bratry a sestrami v KDU-ČSL neformální výběrová řízení na nejrůznější teplá místa na ministerstvu. Takový malý pokus o přisvojení si pravomoci úřadu v podání brněnského mladého nadějného lidovce. Zvolenému prezidentovi Pavlovi to však zjevně nevadí,“ podotkla Bobošíková.

„Na evropský summit ministrů životního prostředí, který se uskuteční 16. března, už by v roli ministra mohl jet dosavadní náměstek Petr Hladík. Šéf lidovců Marian Jurečka to řekl se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Hladíka do čela rezortu životního prostředí odmítl jmenovat končící prezident Miloš Zeman. Jeho nástupce Petr Pavel bude inaugurován 9. března. A už dřív řekl, že pokud bude premiér na své nominaci trvat, nemá problém Hladíka do funkce jmenovat,“ zaznělo v reportáži ČT24, kterou Bobošíková pustila.

„Do doby, než Petra Hladíka prezident Petr Pavel jmenuje ministrem životního prostředí, udělal z něj dvojministr Marian Jurečka na Ministerstvu životního prostředí alespoň náměstka. Podívali jsme se na obě ministerstva spravovaná lidovcem Jurečkou. A nahlédli jsme do seznamu poradců. A nestačili jsme se divit. Už teď je poradcem lidoveckého ministra životního prostředí a jeho brněnského náměstka mladý brněnský místostarosta Štěpán Juránek. Pokud vám jméno někoho připomíná, není to náhoda. Štěpán Juránek je skutečně synem dlouholetého bývalého brněnského hejtmana a lidoveckého senátora, poslance a nyní jihomoravského krajského zastupitele Stanislava Juránka. Bere 300 korun na hodinu. Podle smlouvy může z ministerstva dostat necelých 300 tisíc korun ročně. Také další poradce na Ministerstvu životního prostředí se sazbou 300 korun na hodinu je mladý brněnský lidovec a člen zastupitelstva Patrik Cibere. A ten tvrdí na webu KDU-ČSL, že Brno je boží. To další poradce se sazbou 350 korun na hodinu Jan Mraček není lidovec. Je významný člen ODS a také manžel poslankyně a bývalé místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jany Mračkové Vildumetzové z ANO,“ zmínila Bobošíková.

„Nejvyšší odměnu 500 korun za hodinu pak bere na Ministerstvu životního prostředí samozřejmě už opět lidovec. A nejen tak ledajaký. Libor Ambrozek byl lidovecký ministr, poslanec a také místopředseda Jurečkovy strany. Tolik tedy Jurečkovo a v budoucnu Hladíkovo Ministerstvo životního prostředí. Obdobná situace, kdy lidovečtí bratři a sestry okupují poradenská místa, je i na druhém Jurečkově ministerstvu. Tedy na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které mimo jiné zodpovídá za důchody nebo za rodičovské příspěvky. Na Jurečkově ministerstvu se jako poradce a konzultant se sazbou 250 korun na hodinu uplatnil další mladý nadějný lidovec. Václav Pláteník. Nevíme, jak dlouho bude ovšem svému stranickému šéfovi na Ministerstvu práce a sociálních věcí ještě radit, protože se před pár dny stal ještě navíc lidoveckým náměstkem ministra zdravotnictví. Přesto si udělal čas, aby se vyjádřil k zásadní otázce sportu a účasti Rusů na olympiádě v Paříži,“ zmínila Bobošíková a pustila citát Václava Pláteníka: „Jestli budou Rusové a Bělorusové startovat na olympiádě v Paříži, jsme banda kokotů fakt.“

„Bývalý ministr zahraničí Zaorálek je pro mladého lidoveckého funkcionáře pro změnu normální proradná onuce. Takové pěkné lidovecké, že? Ministru práce a sociálních věcí Jurečkovi radí také bývalý šéf pražských mladých lidovců Adam Šilar. Podle svých politických konkurentů si jako uvolněný zastupitel pro digitalizaci v Praze 10 nechal vyplácet 70 tisíc korun měsíčně. A do třetice: Poradcem ministra Jurečky, který dostává dokonce 400 korun za hodinu, je pardubický lidovecký zastupitel a krajský radní Pavel Šotola. I ten toho stíhá mnohem víc. Kromě ministra práce a sociálních věcí stíhá zahrnovat radami i ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu ze STAN. Tak co říkáte, kam jdou v době krize peníze z našich daní?“ zakončila otázkou Bobošíková.

