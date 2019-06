Bára Basiková: Čím dál od Prahy, tím je to horší! Ti lidé neznají pravdu. Musíme jim to říkat

Bára Basiková po svém projevu na Letné rozvinula své myšlenky v rozhovoru pro DVTV. „Aby prezident této země, i když já ho nevolila a polovina národa taky ne, prostě nebyl vůči nám tak sprostej a arogantní jako dosud,“ přála si Basiková a vyslovila i přání, aby Andrej Babiš odešel do své rodné země. Lidé mimo Prahu? „Když koncertuju někde daleko za Prahou, čím je to dál od Prahy, tím je to horší. Ti lidé vůbec neznají pravdu, protože jsou obelháváni, a je potřeba prostě jim otevřít oči,“ míní zpěvačka, která tvrdila, že jí prezident Zeman zakázal vystupovat s Armádou ČR.

S Bárou Basikovou hovořila na Letné moderátorka DVTV Emma Smetana. Konstatovala, že na pódiu byla zpěvačka poměrně stručná, a zeptala se, jaká je ta hlavní zpráva, kterou se zpěvačka pokusila do davu vyslat. „Přání, aby nám všem bylo líp a abychom mohli být na lídry našeho státu hrdí a nemuseli se za ně stydět. Aby prezident této země, i když já ho nevolila a polovina národa taky ne, prostě nebyl vůči nám tak sprostej a arogantní jako dosud a aby premiér po tom všem, co tady dělal za svinstva, se sebral a odešel zpátky na Slovensko."

„Jak realisticky to vidíte?“ zeptala se moderátorka DVTV. „Vidím to realisticky, protože jsem zažila osmdesátejdevátej, taky se bojovalo dlouho a báli jsme se, a vyplatilo se to vydržet. Teď si myslím, že se nebojíme. A doufám, že se nám taky vyplatí vydržet. Bude to dlouhá cesta, ale když vydržíme, tak prostě musí to dobro zvítězit nad zlem,“ řekla Basiková, ale Smetana upřesnila, že myslela otázku konkrétně, zda si Basiková myslí, že se v blízké době Andrej Babiš odporoučí na Slovensko. „Bylo by to správné, bylo by to dobré a myslím, že by se nám lépe dýchalo a lépe myslelo,“ uhnula opět z odpovědi Basiková.

„Co by přišlo potom?“ následovala další otázka. „Jsem možná naivní a optimistická, ale třeba by přišli lepší lidé. A třeba by ho zastoupil někdo, kdo skutečně na to má morální kredit.“ Co by Basiková řekla těm, kteří si myslí, že ti lepší lidé jsou v hnutí ANO? „Je to vypočítavost a na druhé straně nevědomost, neinformovanost ze strany voličů ANO. Ti lidé jsou ovládáni dezinformacemi a stačí, když koncertuju někde daleko za Prahou, čím je to dál od Prahy, tím je to horší. Ti lidé vůbec neznají pravdu, protože jsou obelháváni, a je potřeba prostě jim otevřít oči,“ říká Bára Basiková.

Smetana se otázala, zda tak Basiková činí na svých koncertech. „Snažím se, i když někdy za to schytám velkou vlnu kritiky, ale já se za svoji pravdu nestydím a jsem rozhodnutá za ni bojovat, byť se to zdá jako jakkoli znějící klišé, tak si myslím, že o to jde. A takhle já vychovávám svoje děti, takhle jsem se snažila celý život žít,“ odpověděla umělkyně. Moderátorka chtěla vědět, zda tedy do obecenstva vysílá nějaké apely. To prý úplně ne, ale občas řekne jak to cítí. „Třeba se nad tím někdo zamyslí,“ zadoufala a dodala: „Ale myslím si, že pokud bude potřeba dělat takové demonstrace jako tady Praze i v jiných městech, strašně ráda se jich zúčastním a budu lidi přesvědčovat o pravdě a aby se probudili a nevěřili lhářům a podvodníkům.“

Jako poslední otázku Emma Smetana položila, zda skutečně existuje jedna jediná pravda. „Jsem o tom přesvědčena,“ řekla zpěvačka a upřesnila, co tím myslí: „Pravda je mluvit pravdu, žít pravdivě, slušně, mít morálku, mít charakter a každý člověk sám za sebe, aby měl čisté svědomí a mohl se každé ráno, když vstane, s tím čistým svědomím na sebe podívat do zrcadla.“

Basiková své postoje vyjádřila už na začátku června, kdy na Facebook dala tento příspěvek: „Jsem se všemi demonstranty a žádám totéž. Demisi Andreje Babiše. Chci žít a pracovat ve slušné a svobodné zemi, vychovat své třetí dítě v pravdě, lásce a poctivosti.

Nestěžuju si, ale v pondělí jsem se dozvěděla, že mi pan Miloš Zeman zakázal vystupovat s hudbou Armády ČR, s níž spolupracuji už mnoho let, protože jsem se negativně vyjádřila k jeho osobě a funkci. To je mi ale svoboda a demokracie.

Ale co, kunda sem, kunda tam.“

Jiří Ovčáček její tvrzení označil za výmysl. „Není to pravda. Pan prezident opravdu nemá čas se zabývat paní Basikovou. Má důležitější věci na práci,“ napsal Foru24.

autor: kas