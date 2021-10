Bartoš upřímně o krachu ve volbách. Chtěli jsme víc. Teď tři ministři...

reklama

Úvodem Bartoš popsal, že v něm stále rezonuje zklamání z výsledků Pirátů ve sněmovních volbách. „Je to mix pocitů... měli jsme poměrně vyšší ambice. To, jak voliči rozhodli formou preferenčních hlasů, znamená, že má Pirátská strana pouze čtyři poslance,“ pokrčil rameny Bartoš, kterého utěšuje, že celkově vyhrály demokratické síly. „Ale samozřejmě z té pozice Pirátů ve Sněmovně... bude to víc práce, ale my se jí nebojíme,“ dodal odhodlaně.

Cítí osobně politickou prohru? „Předpokládal jsem, že budeme mít tolik poslanců jako v předchozím volebním období. Je to sice smutný příběh. Emoce jsou různé, je tam smutek. Jsem zodpovědný... analyzujeme kampaň, proč dopadla, jak dopadla. Dal jsem do ní ale maximum a zpracovávám to,“ připustil.

Kolik ministrů budou Piráti požadovat? „Jednání o vládě právě začalo, chceme rovný podíl zastoupení ministrů v nové vládě, ale kolik bude nakonec ministerstev celkově, o tom nebyly debaty ani na tom prvním jednání, i když jsem už četl různé úvahy v médiích,“ uvedl Bartoš.

Když Pirát Mikuláš Ferjenčík hovořil v Seznamu o třech ministrech, jde o jistý odhad? „Zatím je to spíše jen nějaká úvaha,“ zopakoval, že jednání o počtu pozic jednotlivých koalic ještě nezačalo.

Není to podle Bartoše zatím politicky předčasné, když prezident Miloš Zeman zatím nikoho sestavením vlády nepověřil? „Jelikož Hrad nebo pan prezident může v tomto jednat prakticky jakýmkoli způsobem, je zcela legitimní postupovat tak, jak předjímá ústava: začne jednání Sněmovny, zahájí se Sněmovna, v tu chvíli by měla rezignovat tato vláda a měl by být někdo pověřen sestavením vlády.“

Kvůli zdravotnímu stavu prezidenta však zmínil, že na řadu může přijít i možnost aktivace článku 66, jenž hovoří o tom, že prezident není způsobilý vykonávat úřad, pokud se pro to vysloví Sněmovna a Senát. „Protože my stále nevíme zdravotní stav prezidenta. Přeji prezidentovi, aby se uzdravil a dařilo se mu lépe. Ale viděli jsme tiskovou konferenci, která nedpovídá na tu zásadní otázku, na kterou se lidé ptají. Nikdo nechce vědět diagnózu nebo detaily ohledně pana prezidenta,“ zmínil tiskovku Zemanovy ženy a dcery, které prosily o trpělivost, než se Zeman uzdraví.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO dnes v nemocnici Zemana navštívil. Podle něj hlava státu na místě podepsala rozhodnutí o svolání první sněmovní schůze na 8. listopadu. Vondráček řekl, že prezident je schopen svou funkci vykonávat.

Co na to Bartoš? „Tiskovou konferenci pana Vondráčka jsem neviděl. Předpokládám, že máme nějaké ústavní zvyklosti. Pokud bych bral, co řekl prezident před třičtvrtě rokem, očekával bych, že bude pověřen Andrej Babiš sestavením vlády, ale doba se výrazně změnila. Babiš nebyl ve volbách nejsilnější. Petr Fiala si už sjednával schůzku s hradní kanceláří a ta mu byla přislíbena, až se zlepší zdravotní stav pana prezidenta,“ dodal závěrem s tím, že nyní jsou jednání o nové vládě nikoli předčasné, ale zcela legitimní.

