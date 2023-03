Benda hovořil o proruském Václaváku. Chtít ukrást státní vlajku je vždy zločin

reklama

Moderátorka Terezie Tománková odstartovala debatu otázkou na inaugurační řeč prezidenta Petra Pavla. A Benda to vzal oklikou. Poukázal na sílu médií.

„Mně se zdál jeden mimořádně zajímavý zážitek, kdy přichází prezident republiky, pak přicházejí prapory, ti vojáci tam dupou a je to opravdu impozantní. Ale pak přijíždí kamera, pravděpodobně kamera České televize, a pan prezident ustupuje. Mně to přijde symbolické. Že dnes mají média větší moc než prezident,“ začal Benda.

„Ale já bych pár jeho vět na začátku nezvolil, ale pak jsou tu kroky, které pan prezident už udělal, to jest, že jel do těch regionů, kde nezískal tu většinu. Ukázal, že chce spojovat. Ale ty věty o lži, to bych asi nezvolil,“ pokračoval Benda.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vondráček vzpomenul inaugurací z roku 2018, kdy bylo Miloši Zemanovi vyčítáno, že jeho projev byl útočný. Zdálo se mu, že nyní také Petr Pavel nebyl právě nejsmířlivější.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A něco, co mi tam vyloženě chybělo, to bylo poděkování předchůdci. To je určitá pevná součást, ale tentokrát se to nestalo. Seděli tam dva předchozí prezidenti. I když na radnicích dochází ke střídání ‚vlád‘, tak se děkuje, ale tady se to nestalo,“ kroutil hlavou Vondráček.

Moderátorka poté přešla k tématu valorizace důchodů.

Vondráček zmínil, že Alena Schillerová a Karel Havlíček z hnutí ANO si „půjdou vyslechnout“, co prezident Pavel řekne k valorizaci. „Je aspoň fér, že poslouchá obě strany, to je fér,“ ocenil Vondráček. „Pan prezident má luxusní šanci ukázat, že je prezidentem všech. My neznáme jeho názory, tak to berme tak, že to je padesát na padesát,“ pokračoval poslanec hnutí ANO.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Benda upozornil, že ve Sněmovně se debatovalo pět dní... a tři čtvrtiny oné debaty se netýkaly té valorizace. ... „My jsme jasně opozici nabízeli, pojďme jednat v normálním (nikoli nouzovém) stavu. Jen potřebujeme to jednání zrychlit, protože na to nemáme 40 dní. Musíme to zrychlit. Ale opozice řekla ‚ne‘. Takže jsme museli přistoupit k nouzovému stavu. A pak jsme to viděli všichni. 70 hodin blábolení,“ rozčiloval se Benda.

Vondráček konstatoval, že senioři legitimně očekávali, že jim vláda přidá v průměru přes 1700 korun, ale parlament rozhodl, ž to bude 700 korun. Podle Vondráčka je to špatně. Uznal, že i v minulém volebním obdobní docházelo ke střetům mezi vládou a opozicí a že tehdejší vláda ANO také „ohýbala“ Jednací řád Poslanecké sněmovny, což přiznal i jako poslanec ANO, „Ale to, co se děje teď, je bezprecedentní,“ poznamenal Vondráček.

Benda kontroval, že kdyby vláda postupovala podle Vondráčkových úvah, tak že už nikdy žádný zákon nedokážou změnit tak, aby stát něco ušetřil.

Psali jsme: Hlasování o odvolání Pekarové: Ani aktivistka nemůže porušovat zákony, říká Okamura

Ale Vondráček pokračoval. Prohlásil, že vlády ANO a ČSSD se s opozicí vždy nějak domluvily. Tato vláda podle něj vlastně vyvolala ono „spacákování“, což je špatně. „To, co se ve Sněmovně děje teď, to se nevidělo nikdy. Tam už se to utrhlo,“ rozčiloval se Vondráček s tím, že vztahy mezi vládou a koalicí jsou nejhorší, jaké kdy v historii byly.

Benda zmínil, že pokud někdo nese vinu na obstrukcích, tak je to opozice, která je vyvolala. A obviňovat pak Markétu Pekarovou Adamovou, to se Bendovi nezdá fér.

Předsedkyně podle něj nemůže být kritizována za to, o čem hlasováním rozhodla většina.

„Tohle je jen pokus o pomstu a je to velmi nefér vůči předsedkyni,“ vyzval opozici, ať návrh stáhne.

„Za mnou v téhle situaci přicházejí naši poslanci a říkají – když oni chtějí odvolat Markétu Pekarovou Adamovou, tak proč my jim neodvoláme Havlíčka nebo Schillerovou. A já si myslím, že toto se nemá dít,“ zdůraznil Benda.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Opozice podle něj zbytečně hrotí situaci. A děje se to proto, že ANO a SPD bojují o voliče. „Oni mají pocit, že pořád potřebují vyvolávat konflikty. Oni mají pocit, že za první rok se dvakrát hlasuje o nedůvěře vládě, i když všichni víme, jak to dopadne. Přesto se tam debatuje 25 i 27 hodin,“ připomněl Benda.

„Já bych mohl na každý ten argument reagovat. Nechme to být, mně přijde, že se tady dohadujeme jak malé děti. A nikoho už to nezajímá,“ zlobil se Vondráček. Nakonec vyjádřil naději, že se „chování“ vedení Sněmovny změní.

Benda se vrátil k tématu zmrazení platů politiků, které navrhoval šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

„Já pokládám zmrazování platů poslanců za hloupost, protože až se rozmrazí, tak poskočí, jako se to stalo posledně. Může se to udělat i jinak, mohou se platy snížit – a možná se to stane –, v rámci toho ekonomického balíčku, který se připravuje. Já to nevylučuju. Je jasné, že v tomto roce musí dojít k nějaké konsolidaci financí,“ upozornil Benda.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k sobotní demonstraci.

Benda konstatoval, že právo demonstrovat má každý. Připomněl, že žádná vláda se nikdy nedokáže zavděčit všem. Jedním dechem však upozornil na to, co se na oné demonstraci dělo.

„To jsou lidé, kteří otevřeně postupují proti naší podpoře Ukrajiny. Otevřeně se chovají prorusky. Viděli jsme to na demonstraci, která se sice jmenovala Česko proti bídě, ale nakonec skončila tím, že se někteří lidé chtěli vrhnout na Národní muzeum, na národní kulturní památku, mimochodem, a chtěli strhnout ukrajinskou vlajku,“ pravil Benda s tím, že chtít ukrást státní vlajku je vždy zločin.

Radek Vondráček se na demonstraci podíval odlišně. „Já jsem opravdu měl v publiku své přátele, to jsou opravdu vlastenci, kteří už mají dost toho, co dělá tato vláda,“ zlobil se Vondráček. „A pokud vláda nezmění styl komunikace, mám osobně obavy, že frustrace bude narůstat,“ podotkl Vondráček. „Pojďme se bavit o těch příčinách. A tou příčinou je zoufalá činnost vlády. Přitom při pohledu do zahraničí vidíme, že tam se to řeší,“ dodal.

Než se debata uzavřela, Tománková se zeptala, zda by Marek Benda měl něco proti tomu, že by se měl stát ústavním soudcem. Benda pravil, že je spokojen tam, kde je, čili ve Sněmovně. V obecné rovině uvedl, že Ústavní soud ČR by měl být pestrý.

Psali jsme: Pat a mat v akci. Ale ten mat dostali důchodci, sepsul vládu Havlíček Benda poučil Takáče, jak se dělá politika. Když je na jednání moc vidět, trvají dlouho Benda (ODS): Disidenti za minulého režimu byli připraveni riskovat Benda (ODS): Já jsem přesvědčen, že se ani touto normou svět nevylepší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama