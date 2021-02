Benešová: Volební zákon může být na jedno použití

reklama

Poté, co Ústavní soud zrušil podstatné části volebního zákona, musí politici ve Sněmovně i Senátu hledat shodu na zákonu novém.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se nijak netajila tím, že se k verdiktu soudu staví velice kriticky.

„No a samozřejmě to vzbuzuje další otazníky. Co je za tím, co komu kdo se zavázal, kdo komu co slíbil. To samozřejmě s sebou nese. Já se k tomu blíž vyjadřovat nebudu, protože Ústavní soud je naše vrcholové těleso, jeho rozhodnutí máme respektovat, ale těžko taky na to hledám slova, protože v podstatě to udělá chaos na naší politické scéně. Takhle to vidím. Ale může to být kupodivu i kontraproduktivní, jestli tím někdo něco zamýšlel,“ řekla Marie Benešová Deníku N.

„Soudci jsou jenom lidé, chtějí někteří opakovat mandát,“ dodala členka vlády a začala se smát. „Já samozřejmě žádný důkazy nemám, ale takhle funguje život,“ dodala.

Později svá původní slova zlehčovala a konstatovala, že rozhodnutí ústavních soudců respektuje.

Ve vyjádření pro server Legal TV konstatovala, že své otázky kolem volebního zákona, které si položila, považuje stále za legitimní. Zvláště v situaci, kdy na přelomu tisíciletí připravoval volební zákon tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Tentýž Pavel Rychetský, který před pár týdny volební zákon roztrhal.

„Samozřejmě si kladete legitimní otázky, ty jsem si kladla a to vzbudilo pozornost,“ konstatovala ministryně.

V tuto chvíli má obavy z toho, co přijde dál.

„Obávám se, že se Parlament třeba ani nemusí dohodnout na podobě zákona. Teď tam dokonce prosakují informace, že bude pouze taková náhradní varianta pouze pro tyto říjnové volby, což by nebylo zrovna šťastné. My bychom potřebovali ten zákon kvalitní a nikoli nějakou náhradní variantu. No a obávám se, samozřejmě, že to nemusí dopadnout, že může nastat ústavní krize. Toho se obávám. A že bude pak slabá vláda, která se neudrží a hodí to tu republiku zpátky,“ varovala členka kabinetu Andreje Babiše.

