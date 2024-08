Biden přiznal, že ho vyšoupli. „Ani nedokážu říct, kolik je mi let.“

Joe Biden oznámil, že odstupuje z prezidentských voleb 2024, protože považuje za svou povinnost zabránit opětovnému zvolení Donalda Trumpa, kterého považuje za hrozbu pro americkou bezpečnost. V rozhovoru pro CBS News Biden podrobně vysvětlil důvody svého rozhodnutí.

„I když mám tu velkou čest být prezidentem, myslím, že mám vůči zemi povinnost udělat to nejdůležitější, co můžete udělat, a to je, že musíme, musíme, musíme Trumpa porazit,“ řekl. „Pamatujte si moje slova, pokud vyhraje, sledujte, co se stane. Je skutečným nebezpečím pro americkou bezpečnost,“ řekl a dodal, že si „není vůbec jistý“, že v případě Trumpovy prohry dojde k pokojnému předání moci. Rozhodnutí, která dle jeho slov padnou v následujících třech až čtyřech letech rozhodnou o tom, jak bude vypadat příštích šest desetiletí.

Biden uvedl, že k tomuto rozhodnutí přispěla ztráta důvěry mezi významnými demokraty ve Sněmovně reprezentantů a Senátu, kteří se obávali, že by jeho nepopulární kandidatura mohla negativně ovlivnit jejich šance v listopadových volbách.

Biden přiznal, že ve svých 81 letech cítil tlak a rostoucí obavy uvnitř své strany ohledně jeho schopnosti zvládnout náročnost druhého funkčního období. Tyto obavy se ještě prohloubily po jeho neúspěšném vystoupení v červnové debatě s Trumpem, kde Biden přiznal, že měl špatný den kvůli nemoci, ale popřel, že by trpěl jakýmkoli závažným kognitivním problémem. „V té debatě jsem měl opravdu špatný den, protože jsem byl nemocný. Ale nemám žádný vážný problém,“ uvedl prezident Spojených států.

„Když jsem kandidoval poprvé, považoval jsem se za přechodného prezidenta. Ani nedokážu říct, kolik mi je let. Je pro mě těžké to vypustit z úst,“ řekl Biden. „Průzkumy, které jsme měli k dispozici, ukazovaly, že je to těsný souboj, a že by to tak bylo až do konce. Ale stalo se, že řada mých demokratických kolegů ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu si myslela, že jim při kandidatuře uškodím, a já jsem se obával, že pokud zůstanu, bude to téma,“ vysvětlil jeden z důvodů pro ukončení své kandidatury do Bílého domu.

Viceprezidentka Kamala Harrisová převzala jeho kandidaturu a Biden ji plánuje aktivně podporovat v kampani. Stále pro něj zůstává důležité zachování demokracie. „Věci se daly tak rychle do pohybu… zásadní otázkou pro mě stále je udržení této demokracie,“ uvedl.

Kromě volebních témat se Biden v rozhovoru věnoval i mezinárodním otázkám, včetně svého přesvědčení, že příměří a mírová dohoda v Gaze jsou stále možné před jeho odchodem z funkce, navzdory eskalaci konfliktů v této oblasti. Když se ho reportér CBS News zeptal, jak si myslí, že bude jeho prezidentství hodnoceno, uvedl jako své největší úspěchy vyvedení země z pandemie Covid-19 a ekonomický růst.

Celý rozhovor k vidění ZDE.

Investor a politický komentátor Colling Rugg v souvislosti s Bidenovým rozhovorem pro CBS News připomněl slova novináře Seymoura Hershe, který již dříve uvedl, že bývalý prezident USA Barack Obama vyhrožoval Bidenovi 25. dodatkem Ústavy a řekl, že má „Kamaly souhlas“, aby ho donutil odstoupit z voleb.

Pětadvacátý dodatek Ústavy Spojených států amerických se zabývá otázkami souvisejícími s nástupnictvím a invaliditou prezidenta. Upřesňuje, že viceprezident se stává prezidentem, pokud prezident zemře, odstoupí nebo je odvolán z funkce na základě obžaloby.

„Hersh uvedl, že Obama byl do údajného puče ,hluboce zapojen' a Bidenovi po jeho ,incidentu' v Las Vegas volal,“ uvedl komentátor Rugg na platformě X. Biden byl během cesty do Las Vegas v červenci pozitivně testován na COVID-19 a v důsledku toho zrušil své vystoupení.

„Obama po snídani (20. července) zavolal Bidenovi a řekl: Tady je dohoda. Máme Kamaly souhlas s uplatněním 25. dodatku,“ citoval Rugg, co řekl Hershovi vysoce postavený washingtonský úředník. „Přímo se na tom údajně podíleli Nancy Pelosiová, Chuck Schumer a Hakeem Jeffries,“ dodal Rugg.

