Bidenův průs*r na VIDEU. „To bych rezignoval!“ V Harrisové by se krve nedořezal, jen kroutila hlavou

Biden, nejspíše nový prezident USA, byl na CNN hostem debaty s jeho viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Tématem byl jejich vzájemný vztah či to, jak budou spolupracovat. Biden zpočátku vyprávěl o tom, jak se spolu spřátelili. „Ale srandu stranou. Jsme na jedné lodi, co se týče naší filozofie vlády a v tom, jak chceme přistupovat k těmto problémům, kterým čelíme,“ uvedl Biden. Prý se však může stát, že se na něčem neshodnou.

„Pokud se na něčem neshodneme, tak to bude stejné, jako to bylo u mě a Baracka Obamy. Budeme to řešit v soukromí. Ona (Kamala) řekne: ‚Myslím, že bychom měli udělat A, B, C nebo D,‘ a já jí odpovím: ‚Líbí se mi návrh A, nelíbí se mi B a C. A jdeme do toho, O.K.‘,“ uvedl Biden, jak budou spolu diskutovat přístup k otázkám.

Biden však pokračoval. „Jak jsem řekl Baracku Obamovi, pokud bych narazil na něco, kde by byl zásadní nesoulad, který by měl příčinu v odlišných morálních principech, tak bych musel říct, že musím rezignovat,“ šokoval Biden. Následoval záběr kamery jak na budoucího prezidenta, tak jeho viceprezidentku. Ta ovšem vypadala nejistě a lehce kroutila hlavou. Tohle tedy nejspíše nečekala.

Biden mluvil dále. „Zatím tomu tak není, dlouze jsme diskutovali naše pohledy na zahraniční politiku, domácí politiku či zpravodajské služby a skvělá věc je, že má zkušenosti se zpravodajskými službami,“ uvedl. Biden ji pochválil za to, že byla kalifornskou senátorkou a zmínil též její záslužnou činnost v Senátním zpravodajském výboru. Harrisová zde souhlasně kývala hlavou a na nového prezidenta se usmívala.

