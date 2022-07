Blbé. Hodně. STAN a střílení Romů: Další věci, které partaj nepotěší

Ku-klux-klan. Toto nelichotivé spojení musí polykat hnutí STAN díky starostovi Poděbrad Jaroslavu Červinkovi. Poté, co jsme o vlně rozhořčení vůči němu informovali včera, se objevují další indicie, že hnutí Víta Rakušana má veliký problém. Starosta Červinka se pochlubil, že před lety vtipkoval o střílení Romů. Dotyčné výroky měly být dokonce smazány ze záznamu jednání zastupitelstva. Červinka se omluvil, nicméně liberálním voličům, na které Rakušanův STAN cílí, to nestačí.

reklama

Českou mediální scénou včera otřásal skandál, který se udál na zasedání zastupitelstva města Poděbrady. Starosta Jaroslav Červinka (STAN) se na něm totiž, při popisování svého 20 let starého zážitku, vyjádřil v tom smyslu, že by se měli příslušníci romské komunity střílet. O této události jsme psali včera ZDE.

Omluva, kterou posléze zveřejnil na svém Facebooku, možná stačila Vítu Rakušanovi a vedení hnutí STAN, kterému mimochodem někteří začínají říkat Starostové a nacisti, rozhodně však nestačila členům jejich koaličního partnera, kterým je Česká pirátská strana.

Evidentně ale omluva nestačila ani dalším občanům, kteří svůj názor na poděbradského starostu ventilovali veřejně na sociálních sítích.

Ne všichni ale starostu Červinku (STAN) odsuzují, pro některé občany je to hlasatel pravdy a omlouvat se neměl.

K těm, kterým skandální výrok vadí více než korupční a jiné aféry politiků STAN, patří i bývalá soupeřka předsedy Pirátů Ivana Bartoše v boji o vedení této strany Janka Michailidu. Ta na svém Facebooku napsala: „Dobré L-odpo, bytosti. Když si člověk říká, že korupční kauzy budou to nejhorší, co ze STANu vypadne, a pak přijde agresivní hospodský rasismus,“ a doplnila to statusem svého kolegy Vojtěcha Lukavce, který o incidentu informoval.

Našli se ale i takoví, kterým starostovo vyjádření nevadilo. Pod Červinkovou omluvou, kterou zveřejnil na svém Facebooku, se objevilo dokonce několik takových vyjádření.

„Smutný nemít svůj názor. Nám dokonce zakázali se jakkoli k čemukoliv na sociálních sítích vyjádřit. Takže...“ reagoval na starostovu omluvu jeden z diskutujících.

„Člověk si o tom myslí své...“ přidal další.

„Není třeba couvat, máte ve všem pravdu, kéž byste necouval a konečně to někdo řekl tak, jak to je,“ myslí si třetí.

Někteří se starostovo jednání snažili vysvětlit a omluvit.

„Tomu výroku předcházela emoční rozprava ohledně romské rodiny, která svým chováním ohrožuje a šikanuje ostatní obyvatele domu. Výrok jsem pak pochopila jako postoj pana starosty k neřešení problémů spojených s Romy tak, jak se k problému se psy stavěla před lety policie. On s řešením takového problém nemá, ale to přece neznamená, že je bude střílet. Když si dáte dohromady oba případy, tak má tento nešťastný výrok pozitivní smysl, ať se to někomu líbí či ne.“

Naprostá většina lidí napříč sociálními sítěmi ale výrok člena STAN odsoudila.

„Starosta Poděbrad Jaroslav Červinka (STAN) si myslí, že by se Romové měli střílet, a ještě mu to přijde vtipné. I kvůli lidem jako on vznikla Antifašistická akce,“ nechala se slyšet Antifa.

„Starosta Poděbrad Červinka je rasistické hovado,“ napsal Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Starosta Poděbrad Červinka je rasistické hovado.



Že by se měli Romové střílet je ve @STANcz sdílený názor? @Vit_Rakusan? https://t.co/Y18tYiPrhX — daniel hule (@DanielHule) July 12, 2022

„Obávám se, že pokud pan starosta Červinka nebude vyloučen ze STAN, nebudu mít moc důvodů o STAN uvažovat jako o potenciální volbě. Škoda, máte spoustu schopných a slušných lidí...“ napsal další diskutér a vyjádřil obavy z odlivu voličů, kteří i přes dřívější skandály uvažovali o volbě STAN.

Obávám se, že pokud pan starosta Červinka nebude vyloučen ze STAN, nebudu mít moc důvodů o STAN uvažovat jako o potenciální volbě. Škoda, máte spoustu schopných a slušných lidí... — Tomáš Zavadil (@TomasKarelZav) July 13, 2022

To ale nebylo to hlavní, co diskutujícím vadilo. Některým, a bylo jich opravdu hodně, vadilo více než výrok samotný to, jak se k němu postavilo vedení STANu.

Poslanec, starosta Mnichova Hradiště a místopředseda Středočeské organizace STAN, pod kterou Červinka spadá, Ondřej Lochman, totiž zveřejnil stanovisko, které by se dalo vnímat jako „Omluva přijata, jede se dál.“

„Výrok starosty Červinky je zcela nepřijatelný, již se za něj veřejně omluvil. Věřím, že se již podobná věc nebude opakovat. Celou věc tímto považujeme ve Středočeském STAN za uzavřenou. Jeho práci za 4 roky ve městě ať vyhodnotí voliči,“ uvedl Lochman a spustil vlnu nesouhlasných reakcí.

„Starosta Poděbrad Jaroslav Červinka se omluvil za svůj neuvěřitelně sprostý a nechutný výrok vůči Romům. Středočeská STAN a Rakušan se od něj distancovali a co? Jede se dál? Chápu, že máte jiné starosti, ale pokud ten člověk okamžitě neabdikuje, budete jako SPD,“ napsala na svůj Twitter scenáristka, režisérka a bojovnice za lidská práva Monika Le Fay a v příspěvku označila předsedu STAN Víta Rakušana.

Starosta Poděbrad Jaroslav Červinka se omluvil za svůj neuvěřitelně sprostý a nechutný výrok vůči Romům. Středočeská STAN a Rakušan se od něj distancovali a co? Jede se dál? @Vit_Rakusan chápu, že máte jiné starosti, ale pokud ten člověk okamžitě neabdikuje, budete jako SPD. — Monika Le Fay ????? ???????! ?????? ?????! (@MonikaLeFay) July 13, 2022

„Nejdřív jsem myslel, že se mi to jen zdálo. O střílení Romů takhle veřejně nevtipkoval snad ani dr. Sládek. Jaroslav Červinka je starostou Poděbrad za STAN Poděbrady s podporou KDU-ČSL. A patrně i polabské lóže Ku-klux-klanu. Asi je silná, na odstřelení z kandidátky to nestačilo,“ vyjádřil své zklamání z postupu vedení STAN novinář Seznam Zprávy Luděk Mádl.

„Kromě nálepky korupčníků, si STAN nyní oprávněně vykoledoval nálepku rasistů. Nejen proto, že jejich starosta Poděbrad Jaroslav Červinka je rasistický prase, ale především proto, že podle poslance Ondřeje Lochmana stačí, že se starosta omluvil, což zjevně stačí i Vítu Rakušanovi,“ připojil svůj názor režisér České televize Martin Marek.

Kromě nálepky korupčníků, si STAN nyní oprávněně vykoledoval nálepku rasistů. Nejen proto, že jejich starosta Poděbrad Jaroslav Červinka je rasistický prase, ale především protože, podle poslance @ondrejlochman stačí, že se starosta omluvil, což zjevně stačí i @Vit_Rakusan. https://t.co/OScsGDiwXr — Martin Marek ???? (@martmarek) July 13, 2022

Dodejme, že veřejnost nyní očekává, jaké stanovisko ke kauze zaujme předseda STAN Vít Rakušan, který se zatím nechal pouze slyšet v tom smyslu, že výroky starosty Červinky jsou pro něj nepřijatelné. Vyloučení Červinky ze STAN či z kandidátky podle dostupných zdrojů zatím nekomentoval.

Psali jsme: Nové „lejno na udici“. STAN má průšvih, prý ten největší Pravda o Romech. Lidskoprávní haraburdí. Křeček se důrazně ozval My jsme rasisti?! Nikde je nechtějí. Starostka se dostala do křížku s Romeou Okamura (SPD): Fiala vnucuje nepřizpůsobivé romské migranty z Ukrajiny českým občanům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.