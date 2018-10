Blbí, blbá... Jaromír Soukup jako vždy zesměšňoval Kalouska. Ale tentokrát hodně přidal

V posledním díle Týdne s Jaromírem Soukupem bylo téma předvídatelné. Volby a ČSSD. Jaromír Soukup kopal do politických mrtvol i do ještě žijících a fungujících politiků. Paroubek, Sobotka , Hamáček, ČSSD to od moderátora schytala za poslední volby. A šlo se dál, Drahoš, Syková i Holan z Žít Brno dostali svůj díl. A jako posledního si nechal svého oblíbence Kalouska.

První obětí Soukupova ostrovtipu byl bývalý kandidát na senátora a též bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. „Já už to říkal před volbami, že Paroubka nikdy nikdo normální nemůže zvolit,“ častoval ho a jeho voliče moderátor. Dle něj naštěstí nebyli lidé tak blbí, aby volili „vyšmeleného dinosaura“ s prázdným trezorem. Jaromír Soukup pak do kamery Paroubkovi zamával. „To máš za to, že jsi na mě byl zlý, ošklivý a krutý,“ prohlásil a ještě dodal, že by si Paroubek mohl najít bydlení hned vedle Bohuslava Sobotky, který prý už 3 měsíce nevychází z domu.

ČSSD prý utrpěla ztrátu 70 milionů korun a její finanční situace je stejná jako „situace nejnižší vrstvy obyvatel Gabonu“. Soukup si pak kopl do Hamáčka za jeho výrok o odražení se ode dna. Podle moderátora se ovládnout Bohumín a Karvinou a prohrát všude jinde rozhodně za odražení ode dna nazvat nedá. Pak se ještě trefoval do Olivera Pospíšila, který na videu lezl z popelnice a dle Soukupových slov dolezl až na magistrát, když ho volilo přibližně 9000 Brňanů. Když už byl Soukup u Brna a tragédií, zmínil i „aktivistický zázrak“ Žít Brno, který už se na magistrát nedostal a zmínil i předsedu Matěje Holana, který se prý nechal mlátit na Ukrajině od prostitutky.

Pak se Jaromír Soukup spolu s aktivistickou horečkou přesunul do Prahy. Zde se podle něj chystá „hipsterská koalice“. „Já jsem zvědavý, kdy město přestane svítit a vůbec fungovat,“ okomentoval to, ale dodal, že Pražáci mají, co si zvolili. Vyjádřil se i k hnutí ANO a jeho zisku dvanácti křesel na magistrátu. Prý to ještě není taková prohra, hlavně po Adrianě Krnáčové. „Kandidovat v Praze za ANO po Krnáčové bylo těžší než kandidovat za KSČ v roce 1990,“ odtušil moderátor. Prý ho také štvalo, že v Bakalových médiích se místo analýz objevovala přání jednotlivých komentátorů. Snad doufali, že když to řeknou desetkrát, tak se to stane, teoretizoval ředitel TV Barrandov.

Z komunálních voleb přešel Soukup k senátním. Zde vyzdvihl Jiřího Čunka, který zvítězil již v prvním kole, a pogratuloval i Jiřímu Drahošovi z Prahy 4. „Ta kampaň profesorky Sykové byla pěkně blbá,“ uznal moderátor. „Postavit kampaň na tom, že je Drahoš vůl, a druhou část kampaně na tom, že senátorka dokáže, aby na Spořilově nejezdily kamiony, je teda mimořádně pitomý,“ zkritizoval ji marketingový mogul s tím, že neví, koho chtěla přesvědčit, ale evidentně nikoho moc nepřesvědčila. „I když teda Drahoš je nudnější než Otázky Václava Moravce,“ nenechal na pokoji ani zvoleného senátora a jeho kampaň popsal tak, že dokola obyvatelům Prahy 4 říkal, že je Jiří Drahoš a to mu stačilo.

Soukup si kopnul i do komunistů, kde podle něj začala „sametová revoluce 2.0“, strana dostala nařezáno a soudruzi už se prý hádají, kdo za to může. „Škoda, že to nejde vyřešit pěkně postaru, a teda viníky voběsit,“ připomínal Jaromír Soukup staré praktiky komunistické strany. Takhle prý budou muset najít nějakou demokratickou cestu, což jim údajně nikdy moc nešlo.

Jako posledního si nechal Jaromír Soukup svého oblíbence, Miroslava Kalouska. Miroslav Kalousek se rozhodl žalovat Andreje Babiše za jeho reakci na projev ve Sněmovně s výroky jako „zloděj zlodějský“ a „ožrala Kalousek“. Moderátor se nejdřív podivoval, že takto, jako malí kluci, se častují politici a my to platíme z daní. Z hraného strachu pak Soukup tvrdil, že Kalousek vůbec nepije, ale pak přidal vtip, že Kalousek jednou opil šneka tak, že netrefil domů. Také vyprávěl historku, že se jednou lékař ptal Kalouska, zda má problémy s alkoholem, načež on odvětil, že jen bez alkoholu. Smál se mu i za demonstraci za svobodu médií v Čechách, na kterou prý přišlo 18 lidí. Nejlepší je bojovat proti něčemu, co se neděje, okomentoval Soukup Kalouskovo snažení o to, aby někdo neomezoval svobodu slova ve veřejnoprávních médiích.

