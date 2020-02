Boj o ČT: Klausův plyšáček Lipovská, drzost! zní od Šafra. Ale udeřil Saša Vondra, opačně

reklama

Jandourek svá slova napsal pod status blogerky Lucie Sulovské, která přinesla kompletní seznam lidí kandidujících do Rady ČT. „Mám pocit, že ho vidělo málo lidí,“ uvedla.

„Milá Lucy, zkusím se krotit, neb máš sl. Lipovskou nějak ráda. Pozornost vzbudila tím, že je to do očí bijící podfuk, drzost a výsměch. Ona není žádná tzv. osobnost navržená ČBK, ale je to plyšáček nastrčený klausovci a Duka u toho servilně asistuje. Lidé, co se v ČT non stop exhibují, jsou stále nespokojeni s tím, jak vypadá, totiž že se ji po opoziční smlouvě nepovedlo úplně zkrotit. Příznačné je, jak se Klaus přepsal a píše o ČT jako o STÁTNÍ televizi,“ poznamenal Jandourek.

Anketa Věříte Bezpečnostní informační službě (BIS) ? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 983 lidí

„Že si vybrali plyšáčka, který vykládá, že výročí vstupu do EU je jako výročí 21. srpna, je ukázkou stavu jejich kolektivní mysli. Velmi zábavné pak je, když Sašu radostně sdílí Ovčáček. Nediv se, že takové koalice budí u nás (neomarxisticko-maoisticko-sorosovských nestvůr) jisté pobavení,“ sdělil dále Jandourek.

Přidal k tomu také tweet europoslance za ODS Alexandra Vondry. „Velký, dobrý rozhovor. Souhlas se vším. Ano – progresivni supi už týden útočí na kandidaturu Hany Lipovské do RTV. Konzervativní ekonomka vadí. Neomarxista Michael Hauser nevadí, ač tam už sedí a kandiduje zas. Obrázek dnešní doby. Bohužel,“ psal Vondra k rozhovoru Lipovské pro Cirkev.cz.

Velký dobrý rozhovor. Souhlas se vším. Ano - progresivni supi už týden útočí na kandidaturu Hany Lipovské do RTV. Konzervativní ekonomka vadí. Neomarxista Michael Hauser nevadí, ač tam už sedí a kandiduje zas. Obrázek dnešní doby. Bohužel. https://t.co/GBhuTJxCwM — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) February 3, 2020

Ekonomka Hana Lipovská byla nominována do Rady ČT za Českou biskupskou konferenci. Na její hlavu se však následně snesla vlna nevole. Ona sama se v rozhovoru pro cirkev.cz hájí, stejně tak ji na svém twitterovém účtu vtipem hájí kardinál Dominik Duka.

Podle slov Lipovské ji ke kandidatuře do Rady ČT vybízelo několik lidí, kteří se veřejnoprávními médii dlouhodobě zabývají a jejichž odbornosti si cení. „Protože je pro mě osobně ČBK zárukou nestrannosti a hodnotového ukotvení, se kterým se ztotožňuji, předložila jsem své podklady i já. Nevím, jaká kritéria vzali při rozhodování biskupové v potaz, roli však podle mě hrálo i to, že jsem – jak mě někdy novináři označují – ‚katolický ekonom‘ a otevřeně se k tomu hlásím. Ostatně, jako ‚katolický ekonom‘ jsem letos ČBK vyslána na ekonomické fórum The Economy of Francesco, které proběhne v březnu v Assisi. Toto ekonomické fórum svolal Svatý otec a bude se zabývat mimo jiné i klíčovými otázkami financování církve,“ uvedla Lipovská, proč přijala zrovna nominaci České biskupské konference. Za hlavní úkol Rady ČT považuje analýzu hospodářské situace, aby hospodaření bylo minimálně vyrovnané, ne-li přebytkové, a maximálně efektivní.

Anketa Chcete, aby Hana Lipovská byla zvolena členkou Rady ČT? Chci 95% Nechci 5% hlasovalo: 5056 lidí

Když se ještě v rozhovoru vyjadřovala k nominaci, vyjadřovala se i k napojení na Václava Klause mladšího i staršího, o čemž hovoří média. „Obavám novinářů opravdu nerozumím, ani nejsem schopna nabídnout žádný jejich výklad. Byly by to jen spekulace. Já sama však píši a mluvím vždy výhradně sama za sebe. Pokud jde o to, zda se budu rozhodovat v Radě ČT podle svého vědomí, nebo zda bude mé rozhodování kdokoli ovlivňovat, pak jednoznačně říkám, že se budu rozhodovat výlučně podle svého vědomí,“ sdělila.

Vyjádřila se i k výroku pro Deník N, kdy řekla, že nerozumí smyslu veřejnoprávních médií. Zároveň ale dodala, že poslední vývoj ukazuje, že vyvážená, objektivní Česká televize, která by opravdu důsledně plnila vše, co jí přikazuje zákon, může mít smysl.

„Dovolím si rozlišit dvě roviny tohoto problému. První je striktně ekonomická, rozlišující různé typy vlastnictví. Druhým je pak realita konkrétní země v konkrétním čase, kdy je v České republice existence veřejnoprávních médií jasně definována zákonem. Z pohledu teoretické ekonomie, který jsem ve zmíněném rozhovoru zmínila, vychází z definice tzv. veřejných statků, které má stát poskytovat, zjednodušeně řečeno, jen tehdy, pokud je nedokáže efektivně poskytovat soukromý sektor. Z tohoto hlediska například školství, zdravotnictví, doprava nebo právě televizní vysílání nejsou veřejnými statky. Na druhou stranu, televizní vysílání jako vysílání veřejné služby je statek tzv. veřejně poskytovaný, který existuje na základě suverénního rozhodnutí zákonodárců země. Ekonomové tak mohou diskutovat o tom, která forma provozování televize je z hlediska hospodárnosti nejefektivnější, ale zároveň musejí respektovat platnou legislativu. Osobně proto nepovažuji za zásadní, a už vůbec ne svobodu ohrožující, diskusi o samotné formě vlastnictví média veřejné služby,“ zmínila dále Lipovská.

Ta se obsáhle vyjádřila i na svém facebookovém profilu, kdy mimo jiné uvedla, že až se „vichřice hněvu“ přežene, až poslanci rozhodnou, zkrátka, až zase bude klid na práci, „budu chtít sedět u jednoho stolu s každým z kritiků“.

K nominaci ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize se vyjádřil s obavami například šéfredaktor serveru Forum24.cz. „Otec Duka nepropadl kouzlu Hany Lipovské náhodou. Oba plují v temném protizápadním proudu,“ uvedl Šafr.

Šafr úvodem připomíná rozhovor Lipovské s moderátorkou Janou Bobošíkovou pro XTV, kdy hovořila o iniciativě Milion chvilek jako o ohrožení parlamentní demokracie. „Z jejího projevu není ani na vteřinu jasné, na jaký veřejný fenomén občanská iniciativa Milion chvilek reaguje. O Babišovi, zneužívání dotací a evropské ostudě našeho státu nezazní ani slovo. Nepoučený divák by mohl nabýt dojmu, že Milion chvilek je nejspíš tvrdě totalitní hnutí s násilnickými sklony. Hana Lipovská v souvislosti s Milionem chvilek naléhavě vyzývá, abychom lépe vychovávali naše děti k demokracii, aby pak nepodléhaly tak děsivým svodům,“ popisuje Šafr a připomíná, že Lipovská také například věští konec eura.

„A právě tuto Hanu Lipovskou nominovali katoličtí biskupové pod vedením kardinála Dominika Duky do Rady České televize. V otevřeném dopise se proti tomuto návrhu postavila řada senátorů, přičemž s obzvláštní razancí proti Lipovské vystupuje Marek Hilšer. Na něj pak ostře reagoval na webu Echo 24 Daniel Kaiser a vyčetl mu drzost, s níž dělá z biskupů ‚senily‘, kteří nevědí, koho navrhli, a bagatelizuje názor Hany Lipovské na veřejnoprávní média. A jak jsme si už na to zvykli, názor na Echu je shodný s postojem Václava Klause juniora, který Lipovskou brání i džentlmensky jakožto křehkou ženu,“ dodává Šafr a sám uvádí, že on se za Duku dlouhodobě stydí a po nominaci Lipovské jeho znechucení narostlo.

„Katolická církev má dostatek velkých a moudrých osobností, které by mohla vyslat do Rady České televize. Jenže Dukova církev, která vyznává zvláštní odrůdu víry, které v církvi říkáme katolicismus bez křesťanství, chce vyslat do veřejné instituce osobu, která šíří absurdní bludy a je hvězdou dezinformačních médií. Její souznění s Okamurou i s mnoha postoji komunistické strany není u Hany Lipovské žádná náhoda. Tyto postoje dobře zapadají do širšího rámce proruské a protizápadní propagandy, třebaže to od ní nejspíš není zlý záměr. Je to svedená osoba a své postoje zřejmě myslí upřímně,“ míní Šafr.

„Není také náhoda, že paní Lipovskou milují prohradní média a sympatizanti Miloše Zemana. Náš přisprostlý prezident je sice neznaboh, ale zato si umíme představit Hanu Lipovskou s Jiřím Ovčáčkem, jak vedle sebe klečí na tridentské mši. Tento druh konzervativců má dost daleko k solidním a střízlivým toryům. Když biskupové prosazují do Rady České televize ostrého kritika občanských protestů proti estébáckému premiérovi, tak by měli vědět, že na Václavské náměstí i na Letnou vyrážely z mnoha míst celé farnosti. Neměli by už dále prohlubovat tragické rozdělení své vlastní církve. Ať paní Lipovskou nominuje Institut Václava Klause,“ uzavřel komentátor.

Své stanovisko, aby ČBK nominaci Lipovské stáhla, přidává i Česká křesťanská akademie (ČKA) v čele s Tomášem Halíkem, podle nějž se jedná o „neomluvitelnou chybu“.

„Celé současné tažení proti H. Lipovské mi už připadá, že není v souladu s Istanbulskou úmlouvou...“ odvětil kardinál Dominik Duka na svém twitterovém účtu.

Celé současné tažení proti H. Lipovské mi už připadá, že není v souladu s Istanbulskou úmlouvou...??

— Kardinál Duka (@dominikduka) February 3, 2020

Psali jsme: Brexit: Víc hnoje? Tak si to teď Brusel představuje, padlo Valachová (ČSSD): Spravedlivé důchody jsou důležité pro všechny Jurečka (KDU-ČSL): Solární panely patří na střechy rodinných domů, nikoli na pole Ministryně Dostálová: Délkou stavebního řízení přichází republika o desítky miliard

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.