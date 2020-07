Bora Bora – Kutná Hora! Cože? Národ se řeže smíchy nad rýmovanou kampaní na podporu domácí turistiky

reklama

České dráhy spustily propagační kampaň k podpoře českého turismu. Všimla si toho například šéfreportérka CNN Prima News Marie Valášková Bastlová. Tu zaujal reklamní slogan „Místo Bora Bora zlákala mě Kutná Hora.“ S reklamou se podělila na Facebooku. Dle ní je však tato kampaň boží a byla by škoda, pokud by zadavatelům došly nápady. „Takže sbírám náměty. No schválně, kdo nejlíp prodá své rodné město!?! Než v Thajsku tsunami, lepší léto v Příbrami,“ napsala.

V komentářích se sešla celá řada tipů. Například Ivana Kottasová napsala: „Kouřit v Amstru haš? Na to stačí Aš.“

„Dýchat kyslík z plných plic? Jedeme do Lovosic!“ zněl další příspěvek od Petra Weikerta.

Eugen Kukla upozornil na názvy českých měst a vesnic. „Do Pičína, do Řitky... všude čekaj zážitky!“ okomentoval příspěvek.

Příspěvku si všiml i známý marketér Jakub Horák, jenž neváhal příspěvek nasdílel. Vyzval své přátele, aby vytvořili další slogany na místa, kde tráví léto namísto neefektivní a údajně snobské dovolené v zahraničí. „Lepší než na Aljašce sumci, jsou knedlíky od matky v Malém Chlumci,“ napsal na Facebooku.

V komentářích se objevila například konzervativní novinářka Lucie Sulovská. „K čemu jezdit za čáru, když můžu jet do Žďáru,“ napsala svůj slogan.

„Víc než sloni v Africe, láká mě Most, velice,“ sdělil Libor Vodička.

Objevili se však i tací, kteří se ke kampani nepřipojili. „Na Náchod nic vymýšlet nebudu, každý ví jak by to dopadlo,“ poznamenal Nosál.

V diskusi někteří napsali slogan ne na místo, ale na způsob dopravy. „Cíl je cesta, takže: Autem místo Českých drah, nejsem totiž sebevrah,“ udělal si Lukáš Prikner srandu z posledních událostí kolem Českých drah.

„Místo patagonských stepí pustých, zůstanu na zahrádce v Nuslích,“ rýmuje si Filip Stuna.

Lukáš Bednařík poukázal na další slogan Českých drah, který prý nic nepřekoná. „Místo tůry na Korsice, prochodím Otrokovice,“ psalo se na tabuli. „Jedli vtipnou kaši, marketéři naši?“ zeptal se Libor Nováček.

„Co bych dělal na Sri Lance, když můžu stát v zácpě v Blance,“ napsal Tomáš Král.

Žurnalista Michael Durčák na Twitteru kampaň Českých drah ocenil. Prý mu to přijde mega vtipné a fotky podobných reklam pak jsou důkazem toho, že to funguje. „Sám jsem si pár plakátů na Hlavním nádraží vyfotil,“ napsal Durčák. Sdílel fotku tabule opět s reklamou Českých drah, na které stálo: „Místo na Kanárských ostrovech raduju se v Klatovech.“ Durčák reagoval svým tweetem na příspěvek Lucie Hrdličkové moderátorky ze CNN Prima News. Dle ní podobné slogany v ní vyvolávají chuť skočit na první letadlo „a odletět do (...nechci bejt sprostá...)“

Durčák se poté v komentářích podělil i o ostatní reklamní slogany. „Místo džunglí k Amazonce vyrazím si do Jablonce,“ zněl jeden. „Místo pláže a moře užiju si v Táboře,“ zněl další. „Místo Palm Beach objevuju Třebíč,“ podělil se Durčák o další slogan.

Tady pár dalších kousků. pic.twitter.com/hcHdE5Qx6Y — Michael Durčák (@durcak_michael) July 29, 2020

Tomáš Chaloupecký v komentáři napsal, že ho to irituje hlavně co se týče rytmu. „Ty verše mají různý počty stop, nerespektujou metrický schéma, při čtení mi z toho jde huba šejdrem. Ale to by šlo přepsat snadno, nic proti obsahu,“ napsal. Marek Numerato mu na to odpověděl, že to třeba byl záměr, že to tak alespoň lépe zaujme.

