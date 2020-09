Bordel v ghettu, hromady odpadu. Politička má dost: Babiš tu byl, i jiní. Měli drsné návrhy

reklama

Situaci na sídlišti se dle ní snaží dlouhodobě řešit tamní starostka Yveta Tomková i lidé na magistrátu, ovšem i přesto se místo příliš zvelebit nedaří.



„Neuvěřitelný bordel, černé skládky, vybydlené byty. Dokonce i firma, která se na sídlišti starala o zeleň, od toho jde raději pryč. Odpadu se odtud odveze dvakrát víc než z jiného sídliště. A pokuty? No tak ty samozřejmě nikdo neplatí…“ vyjevila nynější podobu místa. Fotogalerie: - Ostravské ghetto

Nejvíce pak vše dopadá na slušné obyvatele místa: „Nejhorší na tom celém je, že uprostřed tohoto ghetta žijí i normální a slušní lidé, kteří tam ale zůstali jako v pasti.“



„Dokonce i městská část tam má nějaké byty, které ale nemůže pronajmout, protože se do nich nikdo normální nechce nastěhovat. A do toho všeho ty byty prý vlastní lidé, kteří je pronajímají za ceny, které jsou běžné třeba v Praze. A tihle majitelé z větší části nejsou ani z Ústí, takže je jim to úplně fuk,“ píše ústecká zastupitelka.



Podle ní jde o typický příklad obchodu s chudobou, kdy se byty pronajmou „lidem, kteří nemají žádné vychování, odmítají pracovat a odpadků se zbavují nejčastěji oknem“. Fotogalerie: - Romové v Chánově

„Ptáte se, proč je to možné? Stát to nejen toleruje, on tohle všechno dokonce dlouhodobě umožňuje,“ upozorňuje.



Připomenula, že do Předlického ghetta zavítala i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ANO).



Ta na místo přišla na základě pozvání poslankyně Evy Fialové (ANO), která si v dané lokalitě pronajala před nedávnem byt. Zdůraznila tam, že sociální dávky by podmínila pracovní aktivitou a také školní docházkou. „Pokud se nám toto nepodaří podchytit, bude to velmi těžké,“ uvedla.



Své pozorování pak shrnula takto: „Pokud lidé nezačnou chodit do práce, nezačnou posílat děti do školy, dokud nezačnou udržovat čistotu, tak se nic nezmění. Je důležité, aby se podchytila ta příští generace, aby děti měly šanci na lepší a úspěšný život.“ Nic význačného ji v lokalitě nepřekvapilo. „Nic nového jsem se nedozvěděla, jen jsme se utvrdili v tom, že ta řešení musí být celistvá,“ sdělila. Psali jsme: Maláčová v romském ghettu: Dobře se jí spalo. A grilovala Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



„To bylo před rokem, a tehdy říkala do novin, jak je zděšená, že se musí dodržovat pravidla. A víte, co se stalo od té doby? Vůbec nic!“ píše nyní Nechybová.



„Místo toho, aby se stavěla dětská hřiště nebo byly peníze na opravu silnic, musíme v našich městech řešit tenhle nepořádek. A když přijedou politici z Prahy? Zhrozí se a slíbí peníze na výstavbu nových bytů… Zkrátka a dobře: Vůbec tomu nerozumí a přijedou se sem akorát vyfotit, když se blíží volby,“ pokračovala s tím, že aktuální situace škodí úplně všem.



I přesto, že v Ústí nad Labem zavedli bezdoplatkovou zónu na celé město, situace se dle zastupitelky příliš nezlepšila. „Musí se změnit zákony! Jsem klidně pro to, ať část odpovědnosti je i na těch majitelích bytů, kteří na současném systému báječně vydělávají,“ navrhuje.

Podobnou situaci již řešil i premiér Andrej Babiš (ANO). „Nejsem spokojený,“ prohlásil v lednu před vybydlenými baráky na litvínovském sídlišti Janov. „Musíme být radikální,“ následovala ministryně Klára Dostálová konstatováním, že dosavadní metoda cukru očividně na zdejší lid nefunguje. „Problém je, že mnozí nebydlí v Čechách. Jde to ztěžka,“ podotkl hořce premiér.



„Jsem nervózní z toho, že my máme těch 15 bodů boje proti chudobě. Má to za úkol asi pět ministrů, bohužel to není centrálně uchopeno,“ vyjevil šéf vlády.



I Dostálová chce být „radikálnější“: „Já jsem přesvědčená, že budeme muset být radikálnější. Jestli nebudou rodiče posílat děti do školy, budou muset přijít o část procenta z dávky. Jiné opatření nefunguje.“ Psali jsme: Babiš v litvínovském ghettu. Děsivé historky o zneužívání dávek, děti co nechodí do školy. Nejsem spokojen, zuřil a slíbil napravit bordel u Maláčové Andrej Babiš ANO 2011



Věra Nechybová se primátorkou stala v roce 2015, kdy do voleb kandidovala jako nestraník za hnutí ANO a získala zastupitelský post a následně se po odvolání celého vedení města dostala právě do této funkce. S hnutím však posléze z důvodu rozporů v místní buňce ukončila spolupráci.



Nyní je na druhém místě v kandidátce politického sdružení pro letošní volby do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje.



V koalici je jedničkou kandidátky první náměstek hejtmana Martin Klika (dříve ČSSD), třetí je na kandidátce primátor Mostu Jan Paparega (ProMost). Fotogalerie: - Volby v Chanově

Lepší Sever se ve své kampani chce zaměřit především na zamezení obchodu s chudobou.



V Lepším Severu jsou zastoupeni reprezentanti za existující hnutí ProMost, Ústecké fórum občanů (ÚFO) a také nezávislí.



Koalice na problém ghett a obchodu s chudobou upozorňuje delší dobu. „Jak si představujeme Lepší sever? Lepší sever je, když podporu dostávají ti, kteří ji opravdu potřebují. Ne ti, kterým se prostě jen nechce pracovat,“ propagovalo v nedávné době hnutí. Tehdy to vedlo k rozhorlené diskuzi plné nevraživosti mezi Romy a Neromy. Psali jsme: Most: 45 tisíc dávek na rodinu? Podělané plínky, flašky a nákupy. Dusno po zpovědi primátora Psali jsme: Šabatová, neziskovky, nepřizpůsobiví. Opatření po cestě do terénu: Návrhy od SPD Situace v ghettech? Zhoršují to populistické kecy! rozohnil se odborník u vzpomínek na Šluknov Romové ukopali Ukrajince, jejich lidé utekli. Naříkají: Kdyby to byli bílí, je klid. Na Romáky plivou. Když jste cigán, nikdo vám nepronajme levně byt Lidé jsou z muslimských ghett vyháněni. A zabíjejí psi, protože ti pokousali Mahameda. Alexander Tomský popsal, co se dnes odehrává v západních městech

