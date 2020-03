Bravo, Česká pošta. Lidi se půjdou nakazit do fronty. Právník doufá, že nejnovější nápad je jen zlý sen

Tomáš Tyl, český právník, upozornil na problémy spojené s Českou poštou. Ta totiž v době, kdy se vláda snaží omezit shromažďování lidí na veřejnosti, přestala doručovat doporučené zásilky a zákazníci si pro ně musí dojít na poštu. Dále přestala pošta doručovat zásilky z některých zemí, například z Číny. To dle Tyla způsobí spoustu problémů. „Lidi, prosím, apelujte na své poslance a senátory,“ vyzval právník lidi na Facebooku. A už dostal odpověď z Trikolóry: „Zjistím,“ napsala poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Nabídla se i pomoc z TOP 09. Senátor Tomáš Czernin sdělil, že zítra dá dotaz na ředitelství České pošty. V diskusi se navíc přišlo i na další problém, a to na fikci doručení.

Právník Tomáš Tyl se na Facebooku pozastavil nad vývojem okolo České pošty. „Prosba o pomoc ve Vašem vlastním zájmu. Ač je to neuvěřitelné, Česká pošta – státní podnik, který je naprosto klíčový pro chod státu, se rozhodl jít přesně v opačných krocích, než jak doporučují epidemiologové a koneckonců i opačně, než jdou opatření vlády ČR,“ uvedl na začátku svého příspěvku.

Zatímco vláda zavřela skoro všechna místa, kde se shromažďují lidé, tak Česká pošta přestala doručovat doporučené zásilky a klienti si pro ně musí přijít na poštu, jelikož doručovatel vhodí adresátům do schránky lísteček. „Takže X lidí, kteří jsou doma, aby se nenakazili nebo aby někoho nenakazili, si nyní půjdou stoupnout do fronty na poštu, aby tak zvýšili riziko nákazy. Dobře, já chápu, že se doručovatelé bojí, ale současně si dokážu představit i jiná řešení, než je nápad shromažďovat lidi na jednom místě, protože ‚paní přišlo Vám psaní, ale pojeďte si pro něj na poštu, kde si vystojíte frontu, do které byste jinak vůbec nemusela‘. Nedává to smysl, fakt ne – zatímco doručovatel potřebuje jednu roušku, tady budou stovky a tisíce lidí trajdat na poštu (často přes MHD), tím zvýší nejen riziko infekce, ale i spotřebu roušek, které stejně nemáme – navíc nepřebírat poštu nelze, protože tam mohou být předvolánky k soudům, rozsudky, exekuční příkazy...“ popsal Tyl první část problému České pošty.

Druhým problémem je dle Tyla to, že Česká pošta přestala doručovat zásilky z Číny. „Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází,” dodal mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Na tom seznamu je: „Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr, Gruzie.“

„Já nevím, jak jste to pochopili Vy, ale já tak, že Česká pošta přestala doručovat zásilky z Číny. Takže, když si v Číně, v jediné zemi, která má dostatek ochranných pomůcek pro boj s Covid-19, objednáte respirátory, filtry na bázi uhlíku do roušek nebo chirurgické rukavice, což je zboží, které nyní v ČR nejen nekoupíte, ale které ČR nedokáže ani v dostatečném množství vyrobit (dobře, šijeme si roušky - máte do nich filtry? Ne?! Ale Čína uhlíkové filtry má a není problém je tam objednat! Můj otec je stomik, potřebuje jednorázové sterilní rukavice – ty doma na koleně fakt nevyrobíme a jednotlivcům je nikdo nedodá, vyzkoušeno!), tak i když postupuji dle hesla ‚voják se stará, voják má‘, tak páteřní logistika České republiky právě sdělila, že se mohu starat jak chci, ale zatímco Číňani zásilku odešlou, tak ČESKÁ POŠTA JI NA PŘEPRAVNÍM UZLU NEPŘEVEZME A TUDÍŽ MÁ ZÁSILKA ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU ZŮSTANE VISET NEZNÁMO KDE A NEZNÁMO DO KDY,“ dodal Tyl.

Číňané pak dle Tyla peníze nevrátí, neboť svoji část dohody, tedy odeslání zboží, splnili. „Lidi, prosím, apelujte na své poslance a senátory, já prosím o intervenci Václav Klaus a Zuzana Majerova, aby tlačili na vládu a krizový štáb – Česká pošta je státní podnik, je tedy zcela nesmyslné, aby tady byl organizován ‚letecký most z Číny‘ (který víceméně uspokojí stejně potřeby jen zdravotníků a státní správy) a vedle toho Česká pošta přestala přebírat zásilky z Číny a doručovat je.

Pošta vždy fungovala – i v době války.

Věřím tedy, že jsem slova pana mluvčího jen špatně pochopil a celé je to jen zlý sen... Nebo není?! Ptejte se svých placených zástupců a apelujte na ně! Díky!“ zakončil Tomáš Tyl svůj příspěvek.

Článek ze serveru Čtidoma, kde se píše o tom, že Česká pošta nabídla své kapacity v době karantény k distribuci balíků s dezinfekcí a dalšími věcmi. Běžní zákazníci čekající na doporučený dopis nebo balík však mají prý smůlu a musí si dojít na poštu.

Vyjádření Matyáše Vitíka, tiskového mluvčí České pošty, který nabádá občany České republiky, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech a nenechali si od jiných odesílatelů nic zasílat. „Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky ani neodejdou,“ napsal Vitík. Poté vyjmenoval země, pro které to opatření platí. „Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází,“ zakončil tiskový mluvčí své vyjádření.

Tomáš Tyl se tázal České pošty formou zprávy na Messengeru, jak to tedy bude. Od České pošty dostal následující odpověď: „Dobrý den, záleží na tom, jestli zásilku převzala do 16.3. Česká pošta, zda ji přebrala, tak Vám bude normálně doručena, ale jestli do 16.3. převzána nebyla, tak zůstává uložena v sběrných přepravních uzlech.“ Tyl na to odpověděl, že neví, kde se jeho zásilka nachází, ale že odletěla z Číny 1.3., tak zda ji již nepřevezmou, a zda ji převezmou po skončení opatření, nebo bude „ztracena“. Dále se tázal na to, kdo bude kompenzovat peníze, jelikož Čína nenese zodpovědnost za to, když se zboží zde ztratí.

Nadpis článku na serveru Novinky.cz, který píše o tom, že pošty budou zavírat již ve čtyři hodiny odpoledne: „Zásilky do některých zemí odmítne,“ pravil titulek. Pobočky České pošty budou vyhrazeny mezi 10. až 12. hodinou pro seniory nad 65 let.

Na pomoc přispěchala poslankyně a místopředsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková, která v komentářích napsala, že se pokusí zjistit, jak to tedy je.

I jiný politik se ozval. Senátor za TOP 09 Tomáš Czernin sdělil, že dá zítra dotaz na ředitelství České pošty.

Alexander Petříček upozornil na další problém – a to na fikci doručení. „Soudím, že stávající problematické doručování Českou poštou se zkomplikuje ještě víc a toto opatření způsobí velký galimatyáš. Ještě že máme fikci doručení a všechny vzniklé potíže odskáče nikoliv pošta, ale koncový uživatel...“ napsal v diskusi.

Na to mu odpověděl Tyl, jenž s tím souhlasil – že „fikce doručení teď vybouchne v plné síle“. „Doručení fikcí a NOZ plzeňského JUDr. Pospíšila, bylo a je jednou z jeho nejhorších chyb a děr do českého právního řádu,“ sdělila Marcela Pomajbíková. Na souhlas Tomáše Tyla reagoval opět Alexandr Petříček, který napsal: „Osobně vnímám fikci doručení jako hrubé porušování lidských práv a osobně jsem doplatil na neřádstvo poštovních doručovatelů (velmi často sezónně najatých brigádníků), opakovaně a v nemalé míře. Mám za to, že po velkém seriálu neblahých následků pro celou řadu postižených, je nejvyšší čas tuto vražednou kombinaci, tedy zmatečný systém doručování České pošty + fikci doručení, řešit zákonným způsobem.“

